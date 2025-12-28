English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மக்களே கவனம்! டிசம்பர் 31 இந்த சேவைகள் இருக்காது! வெளியான அறிவிப்பு!

மக்களே கவனம்! டிசம்பர் 31 இந்த சேவைகள் இருக்காது! வெளியான அறிவிப்பு!

ஸ்விக்கி, ஜோமேட்டோ உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் வரும் டிசம்பர் 31ம் தேதி நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:14 AM IST
ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்ட தயாராகி வரும் வேளையில், உணவு மற்றும் பொருட்கள் டெலிவரி செய்யும் ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ள வேலைநிறுத்த போராட்டம் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஆன்லைன் நிறுவனங்களிடையே பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஸ்விக்கி, ஜோமேட்டோ உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் வரும் டிசம்பர் 31ம் தேதி நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர். இந்தியாவில் ஆன்லைன் மூலம் உணவு மற்றும் பொருட்கள் ஆர்டர் செய்யும் கலாச்சாரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, Zepto மற்றும் Blinkit போன்ற நிறுவனங்களில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் டெலிவரி பார்ட்னர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

விடுமுறை நாட்கள்

பண்டிகை காலங்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் தான் இவர்களுக்கு வேலைப்பளு மிக அதிகமாக இருக்கும். ஆனால், Gig Economy என்று சொல்லப்படும் இந்த துறையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனை வலியுறுத்தும் விதமாக, கடந்த கிறிஸ்துமஸ் தினமான டிசம்பர் 25ம் தேதியன்றும் இவர்கள் அடையாள வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். தற்போது அதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, புத்தாண்டன்று மீண்டும் போராட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளனர்.

யார் நடத்துகிறார்கள்?

இந்த போராட்டத்தை தெலுங்கானா கிக் மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் தொழிலாளர்கள் சங்கம் (TGPWU) மற்றும் இந்திய செயலி சார்ந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு (IFAT) ஆகியவை இணைந்து முன்னெடுத்துள்ளன. இவர்களுடன் சென்னை, டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு போன்ற மெட்ரோ நகரங்கள் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட நகரங்களில் உள்ள டெலிவரி ஊழியர்களும் இணையவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முக்கிய பிரச்சினைகள் என்ன?

வாடிக்கையாளர்களுக்கு விரைவாக பொருட்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற நெருக்கடி ஒருபுறம் இருந்தாலும், அதற்கேற்ற ஊதியமோ, பணி பாதுகாப்போ கிடைப்பதில்லை என்பது இவர்களின் முக்கிய குற்றச்சாட்டு. "நாங்கள் கடைசி மைல் வரை சேவையளிக்கும் முதுகெலும்பாக இருக்கிறோம். ஆனால் பீக் ஹவர்ஸ் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் எங்களின் உழைப்பு சுரண்டப்படுகிறது. பாதுகாப்பற்ற டெலிவரி இலக்குகள், காரணமின்றி ஐடி முடக்கப்படுதல் போன்ற பல இன்னல்களை சந்திக்கிறோம்," என்று தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

கோரிக்கைகள்

- தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி டெலிவரி ஊழியர்கள் முன்வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு.

- எந்தவித முன்னறிவிப்பும், விசாரணையும் இன்றி ஊழியர்களின் ஐடி-களை தன்னிச்சையாக முடக்குவதை கைவிட வேண்டும்.

- அபாயகரமான சாலைகளில் பயணிக்கும் ஊழியர்களுக்கு தலைக்கவசம் உள்ளிட்ட உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

- அல்காரிதம் முறையில் பாரபட்சம் காட்டாமல், அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சமமான முறையில் வேலை ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும்.

- பணியிடத்தில் கண்ணியம் மற்றும் மரியாதை வேண்டும். நிறுவனங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் தரப்பில் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் நடத்தப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.

- தொடர்ச்சியாக வேலை வாங்குவதை தவிர்த்து, கட்டாய ஓய்வு இடைவேளைகள் மற்றும் நியாயமான வேலை நேரத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

- செயலி தொழில்நுட்ப கோளாறுகள், பேமெண்ட் தோல்விகள் மற்றும் ரூட் மேப் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வலுவான தொழில்நுட்ப உதவி மையம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

- விபத்து காப்பீடு, மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதிய பலன்கள் உள்ளிட்ட சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

அரசின் தலையீடு அவசியம்

டெலிவரி நிறுவனங்கள் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதை தடுக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு, இந்த துறையை முறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். டிசம்பர் 31ம் தேதி இரவு பெரும்பாலான மக்கள் உணவகங்களுக்கு செல்லாமல், வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் செய்து புத்தாண்டை கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்நிலையில், டெலிவரி ஊழியர்களின் இந்த வேலைநிறுத்த அறிவிப்பு, புத்தாண்டு கொண்டாட்ட திட்டமிடலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

