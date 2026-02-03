English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாதம் ரூ.1,500 வழங்கும் தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government: மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில், தமிழக அரசு அவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. எனவே, அதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், தகுதிகள் என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:46 PM IST
  • மாற்றுத்திறனாளகளுக்கான ஓய்வூதியம்
  • மாதம் ரூ.1500 ஓய்வூதியம்
  • எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Tamil Nadu Government Differently Abled Pension Scheme: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள்,  இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.  இதன் மூலம் பலரும் பயனடைந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக தமிழக அரசு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.  

மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளின் பொருளாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் வகையில்,  மாதந்தோறும் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக ஓய்வூதியம் டெபிாசிட் செய்யப்பட்டு வருகிறது.  இந்த திட்டத்தை  வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்  துறை செயல்படுத்தி வருகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியம் திட்டம் மூலம் அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1500 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இந்த திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு  தெரிவித்துள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம் மூலம் ஆண்கள், பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,500 வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம்  மாற்றுத்திறனாளிகள்  தங்கள் அன்றாட செலவுகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும். இந்த ஓய்வூதியம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கே நேரடியாக டெபிாசிட் செய்யப்படுகிறது. 

தகுதிகள் என்னென்ன?

மாற்றுத்திறனாளிகளின் ஓய்வூதிய பெற விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள்  வேலையற்றவராக இருக்க வேண்டும். அல்லது தனியார் மற்றும் சுயவேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இருப்போரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற 18  மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும்.  மாற்றுத்திறனாளிகளின் நிலை 40 சதவீதம்  மற்றும் அதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.  மேலும், விண்ணப்பதாரருக்கு சொந்தமாக எந்த சொத்தும் இருக்க கூடாது. அரசு அல்லது அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவராக இருக்கக் கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பயனாளிகள் கிராம நிர்வாகம் அலுவலர், மாவட்ட தாசில்தாரர் சந்தித்து விண்ணப்படிவத்தை பெற வேண்டும்.  விண்ணப்பத்துடன் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களின் நகல்களையும்  இணைத்து அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  மேலும், ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். TNesevai இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் citizen login என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து,  லாகின் செய்ய வேண்டும். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

தேவையான ஆவணங்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் ஆதார் கார்டு, பிறப்பு சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் போட்டோ, ரேஷன் அட்டை, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நகல்களை  சமர்ப்பித்து, ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு  மாற்றுத்திறனாளிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க எந்த ஒரு கால அவகாசமும் கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

