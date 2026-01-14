இன்று பொங்கல் பரிசு ரூ.3000 வாங்க முடியுமா? முடியாதா? முக்கிய தகவல்!

தமிழக அரசு இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூபாய் 3000 ரொக்க பணமும், அதனுடன் வேஷ்டி சேலை கரும்பு உள்ளிட்ட பொங்கல் பரிசுகளையும் வழங்கி வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே பொங்கலுக்கு இந்த ஆண்டு பணம் கிடைக்குமா? கிடைக்காதா என்று எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் இருந்து வந்தது. காரணம் 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு முன்பு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் ரூபாய் 2500 பொங்கல் பரிசாக வழங்கியிருந்தார். அதனால் இந்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்த முறை ரூபாய் 5000 பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் இருந்தது. எடப்பாடி பழனிசாமியும் பொங்கலுக்கு ரூபாய் 5000 வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து இருந்தார். ஆனால் முதலில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், பின்பு ரூபாயை 3000 வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்போம் வெளியானது.
பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி
பொங்கல் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடும் வகையில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுடன் சேர்த்து ரூபாய் 3000 ரொக்கம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீள கரும்பு இடம் பெறும். தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகள் மூலம் இந்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 2 கோடிக்கும் அதிகமான குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வெற்றிகரமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக கிட்டத்தட்ட 6000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் தமிழக அரசு செலவு செய்துள்ளது.
இன்று பொங்கல் பரிசு வாங்க முடியுமா?
பொங்கல் பரிசுகளை வாங்க ரேசன் கடைகளில் மக்கள் கூட்டமாக கூடுவதை தவிர்க்க தமிழக அரசின் சார்பில் டோக்கன் விநியோக முறை நடைமுறையில் உள்ளது. கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் இந்த டோக்கன்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு, தினசரி குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டுமே ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசு பெற்றுக் கொள்ளும்படி வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதையும், ரேஷன் கடைகளில் கூடும் தேவையில்லாத கூட்டங்களை தவிர்க்க முடியும். இதற்கு முன்பு ஜனவரி 13 வரை மட்டுமே ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் வெளியூர் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் தங்கி இருக்கும் மக்கள் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி தான் சொந்த ஊர்களுக்கு வருவார்கள் என்பதால் அவர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்று ஜனவரி 14 வரை தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் சிரமம் இன்றி இன்று மாலை வரை ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இன்று வாங்க தவறியவர்கள் மீண்டும் பொங்கல் பரிசை ரேஷன் கடை மூலம் பெற முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பரிசு தொடர்பான டோக்கன் நீங்கள் இதுவரை வாங்கவில்லை என்றாலும், இன்று ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று உங்களால் பொங்கல் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
