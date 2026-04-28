தமிழகத்தில் நாளை ஏப்ரல் 29 மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின் வாரியம் அறிவிப்பு!

பொதுமக்களுக்கு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாதந்தோறும் துணை மின் நிலையங்களில் அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த சீரமைப்பு பணிகளின் போது, பாதுகாப்பு கருதி குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சில மணி நேரங்களுக்கு மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுவதை ஒட்டி கடந்த ஒரு மாதமாக எந்த ஒரு மின்தடையும் இல்லாமல் இருந்து வந்தது. வாக்குப்பதிவுகள் முடிவடைந்த நிலையில், மின்தடை மீண்டும் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகள்
அந்த வகையில், நாளை ஏப்ரல் 29 தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் முக்கியமான பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. உங்கள் பகுதியில் நாளை மின்தடை உள்ளதா என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்வது, உங்கள் அன்றாட வேலைகளை திட்டமிட பெரிதும் உதவும். எந்தெந்த மாவட்டங்களில், எந்தெந்த பகுதிகளில் நாளை கரண்ட் கட் என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகள்
சென்னையை பொறுத்தவரை வெள்ளனூர், கொள்ளுமேடு, மகளிர் ஐ.இ., போத்தூர், லட்சுமிபுரம், பம்மத்துக்குளம், கோனிமேடு, ஈஸ்வரன் நகர், எல்லம்மன்பேட்டை, டி.எச்.ரோடு, எடப்பாளையம் ரோடு, கன்னடபாளையம், காட்டூர், அரிக்கம்பேடு, காந்தி நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நரிகனபுரம்
நரிகானாபுரம், பேரிகை, அதிமுக, செட்டிப்பள்ளி, நரசப்பள்ளி, பன்னப்பள்ளி, சிகனப்பள்ளி, நெரிகம், கெஜாலங்கோட்டை, தண்ணீர்குண்டலப்பள்ளி, எழுவப்பள்ளி, கே.என்.தொட்டி, பி.எஸ்.திம்மசந்திரம்
ஷூலகிரி
சூளகிரி டவுன், உலகம், மதராசனப்பள்ளி, ஏனுசோனை, சின்னார், சாமல்பள்ளம், பீர்பள்ளி, பிக்கனப்பள்ளி, கலிங்கவரம், எளியதேரடி
கமண்டோடி
கமந்தொட்டி, கோனேரிப்பள்ளி, பாதகோட்டை, சின்னகொத்தூர், கங்கோஜிகொத்தூர், பாதிமடுகு, நல்லூர், தீர்த்தம், மணவாரனப்பள்ளி, நாச்சிக்குப்பம், செம்பரசனஹள்ளி, பஸ்தலப்பள்ளி, எர்ரஹண்டஹள்ளி, பெத்தேப்பள்ளி, சென்னப்பள்ளி
பாகலூர்
பாகலூர், ஜீமங்கலம், உலியாளம், நல்லூர், பெலத்தூர், தின்னப்பள்ளி, சூடபுரம், அலசப்பள்ளி, பி.முத்துகானப்பள்ளி, தேவீரப்பள்ளி, சத்தியமங்கலம், தும்மனப்பள்ளி, படுதேப்பள்ளி, பலவனப்பள்ளி, முதலி, முதுகுருக்கி
பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்
கோடை காலம் என்பதால் மின்தடையின் போது வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நோயாளிகள் உள்ள வீடுகளில் தேவையான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொள்வது நல்லது. மின்சாரம் இல்லாத நேரத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க, இன்று இரவே மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் போதுமான தண்ணீரை நிரப்பி வைத்து கொள்ளுங்கள். மின்தடை ஏற்பட்டு மீண்டும் மின்சாரம் வரும்போது ஏற்படும் மின்னழுத்த மாறுபாடுகளால் மின்சாதனங்கள் பழுதடைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஏசி, பிரிட்ஜ், டிவி போன்ற விலை உயர்ந்த மின்சாதனங்களின் பிளக்குகளை மின்தடையின் போது கழற்றி வைப்பது பாதுகாப்பானது.
