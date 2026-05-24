/தமிழகத்தில் நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை அறிவிப்பு: பல மாவட்டங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தம். எந்த எந்த இடங்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழகத்தில் நாளை மே 25 பல பகுதிகளில் மின்வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுகிறது. தமிழ்நாடு மின்பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சில மாவட்டங்களில் காலை முதல் மாலை வரை மின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். பணிகள் முடிந்தவுடன் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட வாரியாக துணை மின் நிலைய பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட பல வட்டாரங்களில் மின் தடை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதேபோல், சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் வழக்கமான பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக சில இடங்களில் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படலாம்.
பெரும்பாலான இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை அல்லது மாலை 5 மணி வரை மின் தடை அமலில் இருக்கும். பணிகள் முன்கூட்டியே முடிந்தால், அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு முன்பே மின்சாரம் மீண்டும் வழங்கப்படும் எனவும் மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மின்வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள், தண்டவாளங்கள், மின்கம்பிகள், மாற்றிகள், துணை மின் நிலையங்கள் மற்றும் இணைப்பு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும். மின்சார விநியோகம் நம்பகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் தொடர இத்தகைய பணிகள் அவசியம் என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். குறிப்பாக கோடை காலத்தில் அதிக சுமை ஏற்படும் நேரத்தில், இம்மாதிரியான பராமரிப்புகள் எதிர்கால மின் தடைகளை குறைக்க உதவும்.
மின் தடை நேரத்தை அறிந்து கொண்டு, அன்றைய தினம் அவசியமான மின்னணு சாதனங்களை முன்கூட்டியே சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது. குடிநீர் மோட்டார், ஃப்ரிட்ஜ், கணினி போன்ற சாதனங்களை பாதுகாப்பாக அணைத்துவைப்பதும் முக்கியம். வேலைக்கு செல்லும் பயணிகள், மாணவர்கள் மற்றும் வீட்டு வேலைகள் மேற்கொள்ளும் குடும்பங்கள் மின் இல்லாத நேரத்திற்கு ஏற்ப தங்களின் திட்டங்களை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
கோவையில் பட்டணம் , பட்டணம் புதூர் , கம்பன் நகர் , நொயல் நகர் , சத்தியநாராயண புரம் , பள்ளபாளையம் EB அலுவலகம் , கரவலி சாலை , நாகமாநாயக்கன் பாளையம் , காவேரி நகர் , காமாட்சி புரம், சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர்.
ஈரோட்டில் சிப்காட் வளாகம் தெற்கு பக்கம், கம்புளியம்பட்டி, சரளை, வரப்பாளையம், புல்லியம்பாளையம் மற்றும் காசிப்பிள்ளைபாளையம், ஊத்துக்குளிரோடு, மேலப்பாளையம், பி.கே.புதூர், பணியம்பள்ளி, தொட்டிப்பட்டி, வைப்பாடிப்புதூர், கவுண்டம்பாளையம், மடுகட்டிபாளையம், எல்லையம்பாளையம், தூக்கம்பாளையம் மற்றும் பழனியாண்டவை ஸ்டீல்ஸ்.
சேலத்தில் கே.எம்.நகர், பி.டி.எம்.நகர், முட்டைக்கடை, இபி காலனி,, மசிநாயக்கன்பட்டி, வி.எம்.கே.நகர், வி.ஐ.பி.சிட்டி, மேட்டுப்பட்டி, ஜே.ஜே.காலனி, நெசவலர் காலனி, மகேந்திரபுரி, கோரிமேடு, எட்டு கலைக் கல்லூரி, கன்னங்குறிச்சி, மொட்டங்குறிச்சி,, சின்னமுனியப்பன் கோவில்.
உடுமலைபேட்டையில் பூளவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, பாரியபட்டி, குப்பம்பாளையம், அம்மாபட்டி, தொட்டியாந்துறை, மானூர்பாளையம், பரியகுமாரபாளையம், முண்டுவலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிகம்பாளையம், ஆத்துகிணத்துப்பட்டி, சுங்கரமடகு, முத்துசாமு.
|மின்வெட்டு நேரம்
|பெரும்பாலும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
|பாதிக்கப்படும் மக்கள்
|வீட்டில் இருப்பவர்கள், குழந்தைகள், முதியோர்கள் அதிகம் பாதிப்பு
|முன்னெச்சரிக்கை
|மின்சாதனங்களை அணைத்து வைக்கவும், இன்வெர்ட்டர் / ஜெனரேட்டர் தயாராக வைக்கவும்
|அவசர தொடர்பு
|TANGEDCO கட்டுப்பாட்டு அறை எண்களை பயன்படுத்தவும்