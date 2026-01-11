English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு! எப்போது தெரியுமா?

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு! எப்போது தெரியுமா?

வரும் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில், குறிப்பிட்ட மூன்று நாட்களில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 11, 2026, 09:02 AM IST
  • மது பிரியர்களே உஷார்...
  • 3 நாட்கள் டாஸ்மாக் லீவ்!
  • தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Trending Photos

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
camera icon13
Weekly Horoscope
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாரம்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்
15 நாளில் 10 கிலோ குறைக்க டாப் 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
weight loss
15 நாளில் 10 கிலோ குறைக்க டாப் 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க
பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!
camera icon7
Vijay Remake Movies
பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!
6 நிமிடம் நடனமாட..ரூ.6 கோடி கேட்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா? முழு விவரம்..
camera icon7
famous actress
6 நிமிடம் நடனமாட..ரூ.6 கோடி கேட்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா? முழு விவரம்..
டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு! எப்போது தெரியுமா?

தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகை களைகட்ட தொடங்கியுள்ள நிலையில், மது பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சிகரமான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. வரும் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில், குறிப்பிட்ட மூன்று நாட்களில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை தினங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ! வந்தது கிரீன் சிக்னல்.. சென்னை வாசிகளுக்கு செம்ம அப்டேட்

தொடர் விடுமுறை

தமிழ்நாட்டில் சுமார் 4,800க்கும் மேற்பட்ட மதுபான கடைகள் உள்ளன. பொதுவாகவே பண்டிகை நாட்களான தீபாவளி, பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு தினங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை பல மடங்கு அதிகரிப்பது வழக்கம். அரசுக்கும் இந்த நாட்களில் கணிசமான வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. இருப்பினும், தேச தலைவர்களின் பிறந்த தினங்கள், முக்கிய நினைவு தினங்கள் மற்றும் மதரீதியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாட்களில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், அந்த நாட்களின் புனிதம் கெடாமல் காக்கவும் மது விற்பனை இல்லாத நாட்களாக அரசு அறிவிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமான ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மூன்று முக்கிய தினங்களில் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டு இருக்கும். டாஸ்மாக் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையின்படி, ஜனவரி 16, ஜனவரி 26 மற்றும் பிப்ரவரி 1ம் தேதி டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை இருக்கும்.

ஜனவரி 16 - திருவள்ளுவர் தினம்

தமிழர்களின் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகையை தொடர்ந்து வரும் மாட்டுப் பொங்கல் நன்னாளன்று,  திருவள்ளுவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் விடுமுறை என்பதால் பலரும் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருப்பார்கள். தொடர் விடுமுறை கொண்டாட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு சற்று ஏமாற்றத்தை அளிக்கலாம்.

ஜனவரி 26 - குடியரசு தினம்:

இந்திய நாட்டின் முக்கிய தேசிய விழாவான குடியரசு தினம் ஜனவரி 26 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. தேசிய விடுமுறை தினமான அன்று, நாடு முழுவதும் மது விற்பனைக்கு தடை இருப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், திங்கட்கிழமை வரும் குடியரசு தினத்தன்று தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மதுக்கடைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும்.

பிப்ரவரி 1 - வள்ளலார் நினைவு தினம்

"வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்" என்று பாடிய வள்ளலாரின் நினைவு தினம் பிப்ரவரி மாதம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நாளில், உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவதை வலியுறுத்தும் விதமாக மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, பிப்ரவரி 1ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டு இருக்கும். டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநரின் உத்தரவின்படி, இந்த மூன்று நாட்களிலும் மதுபான கடைகள் மட்டுமின்றி, அந்த கடைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பார்கள் மற்றும் தனியார் பார்கள் என அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேற்கண்ட தினங்களில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்யக் கூடாது. மாவட்ட மேலாளர்கள், கடை மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் இந்த உத்தரவை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். தடையை மீறி யாரேனும் கள்ளத்தனமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்டால், அவர்கள் மீது கடுமையான துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மற்றும் சட்டப்படி அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: வேலையில்லாதவர்களுக்கு உதவித்தொகை! அள்ளிக்கொடுக்கும் தமிழக அரசு.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TasmacTasmac HolidayPongal FestivalTN Govt

Trending News