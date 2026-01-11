டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை! தமிழக அரசு அறிவிப்பு! எப்போது தெரியுமா?

தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகை களைகட்ட தொடங்கியுள்ள நிலையில், மது பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சிகரமான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. வரும் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில், குறிப்பிட்ட மூன்று நாட்களில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை தினங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தொடர் விடுமுறை
தமிழ்நாட்டில் சுமார் 4,800க்கும் மேற்பட்ட மதுபான கடைகள் உள்ளன. பொதுவாகவே பண்டிகை நாட்களான தீபாவளி, பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு தினங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை பல மடங்கு அதிகரிப்பது வழக்கம். அரசுக்கும் இந்த நாட்களில் கணிசமான வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. இருப்பினும், தேச தலைவர்களின் பிறந்த தினங்கள், முக்கிய நினைவு தினங்கள் மற்றும் மதரீதியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாட்களில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், அந்த நாட்களின் புனிதம் கெடாமல் காக்கவும் மது விற்பனை இல்லாத நாட்களாக அரசு அறிவிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமான ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மூன்று முக்கிய தினங்களில் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டு இருக்கும். டாஸ்மாக் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையின்படி, ஜனவரி 16, ஜனவரி 26 மற்றும் பிப்ரவரி 1ம் தேதி டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை இருக்கும்.
ஜனவரி 16 - திருவள்ளுவர் தினம்
தமிழர்களின் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகையை தொடர்ந்து வரும் மாட்டுப் பொங்கல் நன்னாளன்று, திருவள்ளுவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் விடுமுறை என்பதால் பலரும் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருப்பார்கள். தொடர் விடுமுறை கொண்டாட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு சற்று ஏமாற்றத்தை அளிக்கலாம்.
ஜனவரி 26 - குடியரசு தினம்:
இந்திய நாட்டின் முக்கிய தேசிய விழாவான குடியரசு தினம் ஜனவரி 26 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. தேசிய விடுமுறை தினமான அன்று, நாடு முழுவதும் மது விற்பனைக்கு தடை இருப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், திங்கட்கிழமை வரும் குடியரசு தினத்தன்று தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மதுக்கடைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும்.
பிப்ரவரி 1 - வள்ளலார் நினைவு தினம்
"வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்" என்று பாடிய வள்ளலாரின் நினைவு தினம் பிப்ரவரி மாதம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நாளில், உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவதை வலியுறுத்தும் விதமாக மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, பிப்ரவரி 1ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டு இருக்கும். டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநரின் உத்தரவின்படி, இந்த மூன்று நாட்களிலும் மதுபான கடைகள் மட்டுமின்றி, அந்த கடைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பார்கள் மற்றும் தனியார் பார்கள் என அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேற்கண்ட தினங்களில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்யக் கூடாது. மாவட்ட மேலாளர்கள், கடை மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் இந்த உத்தரவை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். தடையை மீறி யாரேனும் கள்ளத்தனமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்டால், அவர்கள் மீது கடுமையான துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மற்றும் சட்டப்படி அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
