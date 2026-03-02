English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்.. இங்கு மட்டும் மழைக்கு வாய்ப்பு! வானிலை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்.. இங்கு மட்டும் மழைக்கு வாய்ப்பு! வானிலை எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update Today: குமரிக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாலத்தீவு பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:41 PM IST
  • தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வெப்பம் அதிகரிக்கும்
  • மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் மட்டும் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்.. இங்கு மட்டும் மழைக்கு வாய்ப்பு! வானிலை எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update Today: தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடந்த ஜனவரி மாதம் நடுபகுதியுடன் மழையான முடிவடைந்துவிட்டது. இதையடுத்து சில பகுதிகளில் மட்டும் அதாவது தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் மட்டும் அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில்,  மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Chennai Meteorological Department: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு 

இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், குமரிக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாலத்தீவு பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்தியரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

Heat Wave Alert: தமிழகத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் 

இன்று (மார்ச் 02) மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

நாளை மார்ச் 03) முதல் மார்ச் 05 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

06-03-2026: மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

07-03-2026: மேற்குதொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

08-03-2026: தென் தமிழகத்தில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், வட தமிழகத்தில் லேசான மழையும், ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் பெய்யக்கூடும்.

Chennai Weather Latest Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

இன்று (02-03-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (03-03-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tamil Nadu weatherIMD AlertChennai Meteorological DepartmentChennai weather

