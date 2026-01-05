English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வரும் புதன்கிழமை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

வரும் புதன்கிழமை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

கர்நாடக இசை உலகின் பிதாமகர் என்று போற்றப்படும் திருவையாறு தியாகராஜ சுவாமிகளின் ஆராதனை விழா ஆண்டுதோறும் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:08 PM IST
  • தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை.
  • ஜனவரி 7 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை.
  • மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு!

Trending Photos

Breast Fat-ஐ குறைக்க டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. 30 நாளில் நல்ல மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
Breast Fat
Breast Fat-ஐ குறைக்க டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. 30 நாளில் நல்ல மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு இனி அதிர்ஷ்ட மழை, கோடீஸ்வர யோகம்
camera icon7
Budan Peyarchi
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு இனி அதிர்ஷ்ட மழை, கோடீஸ்வர யோகம்
Flat Belly: தட்டையான வயிறு வேணுமா? ‘இந்த’ 7 வெயிட் லாஸ் உடற்பயிற்சிகளை பண்ணுங்க..
camera icon7
Flat Belly
Flat Belly: தட்டையான வயிறு வேணுமா? ‘இந்த’ 7 வெயிட் லாஸ் உடற்பயிற்சிகளை பண்ணுங்க..
ராசிபலன்: மார்கழி 20 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு மாற்றங்கள் வரும்!
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: மார்கழி 20 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு மாற்றங்கள் வரும்!
வரும் புதன்கிழமை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

கர்நாடக இசை உலகின் பிதாமகர் என்று போற்றப்படும் திருவையாறு தியாகராஜ சுவாமிகளின் ஆராதனை விழா ஆண்டுதோறும் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

திருவையாறு தியாகராஜர் ஆராதனை விழாவை முன்னிட்டு, வரும் ஜனவரி 7 புதன்கிழமை அன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். கர்நாடக இசை உலகின் பிதாமகர் என்று போற்றப்படும் சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான மகா வித்வான் சாதுரகுல பரத சிந்தாமணி திருவையாறு தியாகராஜ சுவாமிகளின் ஆராதனை விழா ஆண்டுதோறும் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு 190வது ஆராதனை விழா பஞ்ச கீர்த்தனை நிகழ்ச்சியுடன் ஜனவரி 7 புதன்கிழமை அன்று திருவையாறு சங்கீத மாமணி முத்துஸ்வாமி தீட்சிதர் விலாசம் வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது.

மேலும் படிக்க: கைநிறைய சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை... விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

பஞ்ச கீர்த்தனை நிகழ்ச்சி

இந்தியா முழுவதிலும், உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பிரபல கர்நாடக இசை வித்வான்கள், கலைஞர்கள், இசை ரசிகர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இந்த ஆராதனை விழாவில் பங்கேற்க திருவையாறு வருவார்கள். தியாகராஜ சுவாமிகளின் பஞ்ச கீர்த்தனைகளான 'ஜகதானந்த காரக', 'துடுகுகலகர', 'சாதிஞ்சனே', 'கனகன ருசிரா' மற்றும் 'எந்தாரோ மகானுபாவுலு' ஆகியவை கூட்டாக பாடப்படும். ஜனவரி 7 அன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு உள்ளூர் நிகழ்வாக இருந்தாலும், தமிழ்நாடு மற்றும் அதற்கு அப்பால் இருந்து வரும் இசை ரசிகர்களுக்கும் கலாச்சார ஆர்வலர்களுக்கும் இது முக்கியமான நிகழ்வாகும். இந்த உள்ளூர் விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், அடுத்து வரும் சனிக்கிழமையில் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

தியாகராஜர் வரலாறு

1767ல் பிறந்த தியாகராஜர், 18 மற்றும் 19ம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த மகா இசை மேதையாவார். அவர் 24,000க்கும் மேற்பட்ட கீர்த்தனைகளை இயற்றியதாக கூறப்படுகிறது, அவற்றில் சுமார் 700 மட்டுமே இன்று கிடைக்கின்றன. அவர் தெலுங்கில் பெரும்பாலான கீர்த்தனைகளை இயற்றினார், மேலும் சமஸ்கிருதத்திலும் சில படைப்புகள் உள்ளன. காவேரி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள திருவையாறு, தியாகராஜர் தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை கழித்த தலம். இங்கு தான் அவர் 1847ல் சமாதி அடைந்தார். அவரது சமாதி அங்கு உள்ள சங்கீத மாமணி முத்துஸ்வாமி தீட்சிதர் விலாசம் வளாகத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

இந்த வருடாந்திர ஆராதனை விழா தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து மட்டுமல்லாமல், ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் கர்நாடக இசை கலைஞர்களை ஈர்க்கிறது. பிரசித்தி பெற்ற வித்வான்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் கலைஞர்கள் இருவரும் இந்த விழாவில் தங்கள் பங்களிப்பை அளிக்கின்றனர். அதிக எண்ணிக்கையிலான பக்தர்கள் மற்றும் இசை ரசிகர்கள் வருவதால், மாவட்ட நிர்வாகம் போக்குவரத்து, பாதுகாப்பு மற்றும் பொது வசதிகளுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. கூடுதல் பேருந்துகள், போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

விடுமுறை அறிவிப்புகள்

கடந்த மே 2025ல், தஞ்சாவூர் பெரியகோவில் சித்திரை தேரோட்டத்தையொட்டி மே 7 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. அதே போல், ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழாவையொட்டி நவம்பர் 1, 2025 அன்றும் உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கப்பட்டது. பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் இந்த விடுமுறை குறித்து பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்குமாறு கல்வித்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க: இலவச விடியல் பயணம் விரிவாக்கம் முக்கிய அப்டேட்! மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
holidayThanjavurlocal holidayJanuary 07Sadhguru Thiyagaraja Swamigal

Trending News