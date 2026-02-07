பக்தர்களே அலர்ட்! பர்வதமலை செல்ல புதிய கட்டுப்பாடுகள்.. இத்தனை இருக்கா?

Tiruvannamalai Parvathamalai Update: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பர்வதமலை உள்ளது. பர்வதலை பக்தர்களுக்கு மிகவும் புனிதமான இடமாக கருதப்படுகிறது. பர்வதமலையில் உள்ள சிவனை வழிபட பல்வேறு மாவட்டங்கள், மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். பர்வதமலையில் உள்ள மல்லிகார்ஜுனனேஸ்வரர் கோயிலுக்கு பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பர்வதமலை ஏற புதிய கட்டுப்பாடுகள்
மலையில் உள்ள உச்சியில் இருக்கும் இந்த கோயிலுக்கு பக்தர்கள் நடந்தே சென்று தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். 6.6 கிலோ மீட்டர் தூரம் கெண்ட, இந்த பயணம் பாறைகள், அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்துள்ளது. மேலும், செங்குத்தான பாதையாக இருக்கும் நிலையில், இங்கு மலையேறுவது சவாலானதாக இருக்கும். இருப்பினும், பர்வதமலைக்கு பக்தர்களுக்கு செல்வது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பாதுகாப்பு பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். இதனால், திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த விதிமுறைகள் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
என்னென்ன தெரியுமா?
பர்வதமலை ஏற நேரக்கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அதிகாலை 5 மணி முதல் 1 மணி வரை மட்டும் பர்வதமலை ஏற, பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த நேரத்திற்கு மேல் எந்த நேரத்திலும் பக்தர்கள் மலை ஏற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். மலை ஏறும் பாதையும் மூடப்பட்டிருக்கும். இரவு நேரத்தில் மலை ஏறுவது மிகவும் ஆபத்தானதாக கருத்தப்படுவதால், மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
ஒரு மணி நேரத்திற்கு 100 பேர் மட்டுமே மலையேற அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பர்வதமலையில் பக்தர்களின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதை தடுக்க, மாவட்ட நிர்வாகம்ங ஒரு மணி நேரத்திற்கு 100 பேர் மட்டுமே மலையேற அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது. இது மலையேறும் போது, பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்.
மேலும், பர்வதமலை ஏறும்போது, வயதானவர்கள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொள்வதோடு, உடல்நலக் குறைபாடுகளும் ஏற்படுகிறது. சில நேரங்களில் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகிறது. இதனை அடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த விஷயத்தில் முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதாவது, 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உடல் தகுதி உள்ளவர்கள் மட்டுமே மலையேற அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவித்துள்ளது. குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு மலையேறுவதற்கு தடை விதிக்கப்ப்ட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பக்தர்கள் மலையேறும் போது அடையாள அட்டையை காட்ட வேண்டும். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 200 பக்தர்கள் நாள் ஒன்றுக்கு நேரடியாக அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இதர மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள், வெளிநாட்டினர் பர்வதமலை ஏற முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒருநாளைக்கு 800 பேர் மட்டுமே இணையவழியில் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்யும்போது ஆதார் கார்டு அல்லது வாக்காளர் ஆடையாள அட்டை அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பக்தர்கள் இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடித்து, பர்வதமலை ஏற வேண்டும் என திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
