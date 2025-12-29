English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சொந்த நிலம் உள்ளவர்கள், புதிதாக வாங்கப்போகிறவர்கள் கவனத்திற்கு!

சொந்த நிலம் உள்ளவர்கள், புதிதாக வாங்கப்போகிறவர்கள் கவனத்திற்கு!

சொத்து வாங்கிய உடனேயே பட்டாவை உங்கள் பெயருக்கு மாற்றாவிட்டால் பல சட்டச்சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். இந்த விஷயத்தில் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் புதிதாக நிலம் வாங்குவது பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தலாம்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:17 PM IST
  • புதிதாக நிலம் வாங்குபவர்களுக்கான...
  • பட்டா மாற்ற வழிகாட்டி.
  • கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்.

சொந்த நிலம் உள்ளவர்கள், புதிதாக வாங்கப்போகிறவர்கள் கவனத்திற்கு!

தமிழகத்தில் நிலம் அல்லது வீடு வாங்கும் பலருக்கு பட்டா மாறுதல் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் தெரியவில்லை. சொத்து வாங்கிய உடனேயே பட்டாவை உங்கள் பெயருக்கு மாற்றாவிட்டால் பல சட்டச்சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். இந்த விஷயத்தில் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் புதிதாக நிலம் வாங்குவது பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தலாம். பட்டா என்பது உங்கள் நிலம் அல்லது வீட்டின் உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும். இது தமிழக அரசின் வருவாய் துறையால் வழங்கப்படும் முக்கிய சான்றிதழாகும். பட்டா மாறுதல் என்பது சொத்தின் உரிமையை ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றும் செயல்முறையாகும்.

மேலும் படிக்க  | பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

பட்டா மாறுதல் ஏன் அவசியம்?

சொத்து வாங்கிய உடனேயே பட்டா மாற்றம் செய்வது கட்டாயம் தேவை. இது அரசு திட்டங்கள், வங்கி கடன், சொத்து விற்பனை போன்றவற்றுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. உதாரணமாக, வீட்டுமனை பட்டா திட்டத்தில் பயன்பெற வேண்டுமானால் அல்லது நிலத்தை அடமானம் வைத்து வங்கியில் கடன் பெற வேண்டுமானால் இந்த பட்டா கட்டாயம் தேவைப்படும். பட்டா இல்லாமல் உங்கள் சொத்தின் மீது உரிமை உறுதிப்படுத்த முடியாது. பட்டா மாறுதல் செய்ய சில அடிப்படை ஆவணங்கள் கட்டாயம் தேவை. கிரைய பத்திரம், செட்டில்மெண்ட் பத்திரம், பாகப்பிரிவினை பத்திரம், தானப் பத்திரம், பரிவர்த்தனை பத்திரம் அல்லது விடுதலை பத்திரம் போன்றவை முக்கியமானவை. இவை இல்லாமல் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கூடுதலாக, ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை, வாக்காளர் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது பாஸ்போர்ட் போன்ற அடையாள சான்றுகள் அவசியம். குடியிருப்பு சான்று, மின்சாரம் அல்லது தொலைபேசி ரசீது, ரேஷன் கார்டு போன்றவையும் தேவைப்படும். வாரிசு அடிப்படையில் மாற்றும் பட்சத்தில் வாரிசு சான்றிதழ் மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ் கட்டாயமாகும். அனைத்து ஆவணங்களின் நகல்களுடன் அசல் ஆவணங்களையும் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் முறை

இப்போது பட்டா மாறுதல் முழுவதுமாக ஆன்லைன் மயமாகிவிட்டது. முதலில் தமிழ் நிலம் இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். https://eservices.tn.gov.in அல்லது https://tamilnilam.tn.gov.in/citizen/ என்ற முகவரியில் தளத்தை அணுகலாம். மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் புதிய பயனராக பதிவு செய்ய வேண்டும். OTP சரிபார்ப்பு முடிந்ததும் உள்நுழைய முடியும். முகப்பு பக்கத்தில் உள்ள "பட்டா மாறுதல் விண்ணப்பம்" என்ற விருப்பத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். சொத்தில் உட்பிரிவு உள்ளதா இல்லையா என்பதை குறிப்பிட வேண்டும். பெயர், தொடர்பு எண், முகவரி போன்ற தனிநபர் விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். சர்வே எண், சொத்து விவரங்கள், பரப்பளவு போன்றவற்றை சரியாக நிரப்ப வேண்டும். தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் PDF வடிவில் பதிவேற்றம் செய்த பின் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்த பிறகு என்ன நடக்கும்?

விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்த பிறகு உங்களுக்கு ஒரு விண்ணப்ப எண் வழங்கப்படும். இந்த எண்ணை பயன்படுத்தி உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை தொடர்ந்து கண்காணிக்க முடியும். வருவாய் அதிகாரிகள் உங்கள் விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து கள ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள். அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால் பட்டா மாற்றம் அங்கீகரிக்கப்படும். பட்டா பெயர் மாறுதல் முடிந்த பிறகு, உங்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் சில முக்கிய விஷயங்களை கட்டாயம் சரிபார்க்க வேண்டும். FMB வரைபடத்தில் உங்கள் சர்வே எண் பிரிக்கப்பட்டு சரியாக புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இது உங்கள் நிலத்தின் எல்லைகளை தெளிவாக காட்டும் முக்கியமான ஆவணமாகும்.

அடுத்ததாக, ஏ-பதிவேட்டில் உங்கள் பெயர் சரியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். இது சொத்துக்களின் முதன்மை பதிவேடாகும். சிட்டா மற்றும் அடங்கல் பதிவேடுகளில் மாற்றங்கள் சரியாக செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் கட்டாயம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இவை அனைத்தும் உங்கள் உரிமையை சட்டரீதியாக உறுதிப்படுத்தும் முக்கியமான ஆவணங்களாகும். உங்கள் சொத்து எந்த தாலுகா எல்லைக்கு உட்பட்டது என்பதை முதலில் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். தவறான தாலுகாவில் விண்ணப்பித்தால் நிராகரிக்கப்படும். நிலத்தின் சர்வே எண், சப்-டிவிஷன் எண் போன்றவற்றை துல்லியமாக குறிப்பிட வேண்டும். வாங்கிய நிலத்தின் பழைய பட்டாதாரர் பெயரையும், புதிய பட்டாதாரர் பெயரையும் பதிவு ஆவணத்தில் உள்ளபடி சரியாக குறிப்பிட வேண்டும். எந்த விவரத்திலும் பிழை இருந்தால் விண்ணப்பம் திருப்பி அனுப்பப்படும். அனைத்து ஆவணங்களும் தெளிவாக ஸ்கேன் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் வசதியின் நன்மைகள்

ஆன்லைன் வசதி வந்த பிறகு ஏழை எளிய மக்களும் வீட்டில் இருந்தபடியே பட்டா மாற்றத்தை எளிதாக முடிக்க முடிகிறது. தாலுகா அலுவலகத்திற்கு பலமுறை செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. நேரமும் பணமும் மிச்சமாகிறது. விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் கண்காணிக்கலாம். புதிதாக நிலம் வாங்கும் முன் பட்டா மாறுதல் பற்றிய விதிமுறைகளை தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். சரியான ஆவணங்களுடன் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தால் எளிதாக பட்டா மாற்றம் செய்ய முடியும். பட்டா மாற்றம் முடிந்த பின்னும் அனைத்து பதிவேடுகளிலும் மாற்றங்கள் சரியாக செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை கட்டாயம் சரிபார்க்க வேண்டும். இவற்றை கவனிக்காவிட்டால் பெரிய சட்ட சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடலாம்.

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

