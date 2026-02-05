English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சொந்த வீடு உள்ளதா? சொத்து வரி தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சொந்த வீடு உள்ளதா? சொத்து வரி தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

வரும் ஏப்ரல் மாதம் தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த வருடத்திற்கான ஆறு சதவீத சொத்து வரி உயர்வு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 5, 2026, 02:13 PM IST
சொந்த வீடு உள்ளதா? சொத்து வரி தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் சொந்த வீடு வைத்திருப்பவர்களுக்கும், புதிதாக சொத்து வாங்கியவர்களுக்கும் முக்கியமான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இந்த வருடத்திற்கான சொத்து வரி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023ன் படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்து வரி 6 சதவீதம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் அல்லது மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி வீதம் அடிப்படையில் உயர்த்தபட வேண்டும். இதன்படி கடத்த 2024 ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 6 சதவீத வரி உயர்வை அறிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றினர். 

மேலும் படிக்க - ஆளுநர் கேட்ட ஒரு கேள்வி... நறுக்குனு முதலமைச்சர் கொடுத்த பதில்

சொத்து வரி உயர்வு இல்லை? 

வரும் ஏப்ரல் மாதம் தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த வருடத்திற்கான ஆறு சதவீத சொத்து வரி உயர்வு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தேர்தல் சமயத்தில் வரி உயர்வு போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் அது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி, சட்டமன்றத் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்பதால் தற்போது இந்த வரி உயர்வை அமல்படுத்த வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது பொது மக்களிடையே தற்காலிக நிம்மதியை அளித்துள்ளது. இருப்பினும் இந்த சலுகை ஆனது நிரந்தரம் இல்லை என்றும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்த பிறகு இந்த சொத்து உயர்வு மீண்டும் அமலுக்கு வரலாம் என்று கூறப்படுகிறது. தேர்தல் முடிந்த உடனேயே அமல்படுத்தப்படுவதற்கும் அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

மாநகராட்சியின் வருவாய்!

ஒவ்வொரு மாநகராட்சிக்கும் சொத்து வரி மூலம் தான் வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. இந்த தொகையை வைத்து தான் மாநகராட்சிக்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சொத்து வரியை உரிய காலத்திற்குள் செலுத்துபவர்களுக்கு சலுகைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் முழுவதுமாக சொத்து வரி செலுத்தினால் 5% ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பிறகு சொத்து வரியை கட்டினால் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை மாநகராட்சியில் மட்டும் ஒரு ஆண்டுக்கு 2000 கோடி ரூபாய் வரை சொத்து வரி மூலம் வருவாய் கிடைப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

ராணுவத்தினருக்கு முழு விலக்கு?

முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு சொத்து வரியிலிருந்து முழு விலக்கு அளிக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. போரில் காயமடைந்தவர்கள், வீரதீர செயலுக்கான விருது பெற்றவர்கள் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினரின் விதவைகளுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தும். ஆனால் சொந்த குடியிருப்பு வீடுகளுக்கு மட்டுமே இந்த வரி விலக்கு கிடைக்கும். வாடகைக்கு விடப்பட்ட வீடுகள் அல்லது வணிக ரீதியான கட்டடங்களுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தாது. இந்த வரி விலக்கை பெற விரும்பும் முன்னாள் ராணுவத்தினர், தங்களது அடையாள அட்டை, பணி சான்றிதழ், சொத்து விவரங்கள் மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க - தமிழக அரசின் 15 அறிவிப்புகள்: அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் Good News

