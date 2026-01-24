English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! போக்குவரத்தில் மாற்றம்.. மெரினா செல்ல தடை?

Chennai Traffic Diversion: சென்னையில் ஜனவரி 26ஆம் தேதி போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. காமராஜர் சாலையில் உழைப்பாளர் சிலை அருகில் குடியரசு கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனையொட்டி, போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 24, 2026, 02:14 PM IST
  • சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்
  • ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசு தின கொண்டாட்டம்
  • எங்கெங்கு தெரியுமா?

சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! போக்குவரத்தில் மாற்றம்.. மெரினா செல்ல தடை?

Chennai Traffic Diversion Latest Update: சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது பெரும் பிரச்னையாக இருக்கிறது. அதுவும் தற்போது மெட்ரோ  பணிகள் போன்றவற்றை நடைபெற உள்ளதால்,  போக்குவரத்து நெரிசல் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. பீக் ஹவரில் சொல்லவே வேண்டாம்.  வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் அளவுக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், அவ்வப்போது போக்குவரத்து  மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டு வருகிறது.  இந்த நிலையில், ஜனவரி 26ஆம் தேதி காமராஜர் சாலையில் உழைப்பாளர் சிலை அருகே குடியரசு தின கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற உள்ளது.

போக்குவரத்து மாற்றம்

காமராஜர் சாலையில், காந்தி சிலை முதல் போர் நினைவுச் சின்னம் வரை காலை 06.00 மணி முதல் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. காமராஜர் சாலையில், காந்தி சிலை முதல் போர் நினைவுச் சின்னம் வரை காலை 06.00 மணி முதல் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

அடையாறு பகுதியிலிருந்து காமராஜர் சாலையில் பிராட்வே நோக்கி செல்லும் சரக்கு மற்றும் வணிக வாகனங்கள் கிரின்வேஸ் சாலை சந்திப்பிலிருந்து ஆர்.கே.மடம் சாலை, திருவேங்கடம் சாலை, தேவநாதன் சாலை, செயின்ட் மேரிஸ் சாலை, ராமகிருஷ்ணா மடம் சாலை, வெங்கடேச அக்ரகாரம் தெரு. ரங்கா ரோடு, கிழக்கு அபிராமபுரம் முதல் தெரு, லஸ் அவென்யூ அமிர்தான்சன் சந்திப்பு. பி.எஸ். சிவசாமிசாலை, ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மியூசிக் அகாடமி. டி.டி.கே சாலை, கௌடியாமட் ரோடு, இராயபேட்டை மருத்துவமனை, இராயப்பேட்டை மணிக்கூண்டு, ஜெனரல் பேட்டர்ஸ் ரோடு, அண்ணாசாலை வழியாக பிராட்வே சென்றடையலாம்.

எங்கெங்கு தெரியுமா?

 மயிலாப்பூர் பகுதியிலிருந்து வரும் அனைத்து வாகனங்களும் இராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை வந்து ராயபேட்டை பாயிண்ட்டில், இதர வாகனங்கள் இடதுபுறமாகவோ (அ) வலதுபுறமாகவோ திரும்பி தங்களின் இலக்கை அடையலாம். மாநகர பேருந்துகள் இடதுபுறமாக திரும்பி டாக்டர். இராதாகிருஷ்ணன் சாலை, நீல்கிரீஸ், மியூசிக் அகாடமி, டி.டி.கே. சாலை. கௌடியாமடம் சாலை, இராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை, இராயப்பேட்டை மணிக்கூண்டு வழியாக பிராட்வே சென்றடையலாம். டாக்டர் நடேசன் சாலை மற்றும் அவ்வை சண்முகம் சாலை சந்திப்பு வழியாக காமராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள் ஐஸ் ஹவுஸ் சந்திப்பு நோக்கி திருப்பி விடப்படும்.

பெசன்ட் சாலையிலிருந்து காமராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள் பெசன்ட் சாலை ரவுண்டானாவில் ஐஸ் ஹவுஸ் நோக்கி திருப்பி விடப்படும்.  பாரதிசாலையில் இருந்து காமராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள் பாரதிசாலை மற்றும் பெல்ஸ் ரோடு சந்திப்பில் பெல்ஸ் ரோடு நோக்கி திருப்பி விடப்படும்.
 அண்ணாசதுக்கம் அருகில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தம் தற்காலிகமாக சிந்தாதிரிப்பேட்டை இரயில் நிலையம் அருகில் மாற்றப்படும்.

அண்ணாசாலை மற்றும் கொடிமர இல்ல சாலை (வாலாஜா பாயிண்ட்) சந்திப்பிலிருந்து போர் நினைவுச் சின்னம் நோக்கி வாகனங்கள் செல்ல அனுமதியில்லை. வாலாஜா சாலையில் இருந்து உழைப்பாளர் சிலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் வாலாஜாசாலை மற்றும் பெல்ஸ் ரோடு சந்திப்பில் பெல்ஸ் ரோடு வழியாக திருப்பி விடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Chennai Traffic Changestraffic diversion latest updateChennai Trafficrepublic day traffic diversionrepublic day celebration chennai

