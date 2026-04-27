மே 1 முதல் இதனை தவிர்க்கவும்... பொதுமக்களுக்கு வெளியான முக்கிய எச்சரிக்கை!

சென்னை மற்றும் வட மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்கள் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மிக கடுமையான வெப்ப அலையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழக மக்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 27, 2026, 07:30 AM IST
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்திலிருந்தே வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது. ஆங்காங்கே கோடை மழை பெய்து வந்தாலும், வரும் மே 1ம் தேதி முதல் கோடை வெயில் தனது உக்கிரமான சுயரூபத்தை காட்ட தொடங்கும் என பிரபல தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். குறிப்பாக தலைநகர் சென்னை மற்றும் வட மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்கள் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மிக கடுமையான வெப்ப அலையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என அவரது அறிவிப்பு தமிழக மக்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏற்கனவே வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்னும் அதிகரிக்குமா என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

முக்கிய எச்சரிக்கைகள் என்னென்ன?

மே 1ம் தேதி முதல் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை இயல்பை விட பல மடங்கு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டிப் பதிவாகலாம் என பிரதீப் ஜான் எச்சரித்துள்ளார். கடலோர பகுதிகளுக்கு மிக அருகில் வசிக்கும் மக்களுக்கு கடல் காற்றின் தாக்கத்தால் சற்றே வெப்பம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. கடல் காற்று வீசும்போது அனலின் தாக்கம் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்படும். ஆனால், கடற்கரையிலிருந்து சற்று தள்ளி, உள் மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வெளியில் செல்ல கட்டுப்பாடுகள்

கடுமையான அனல் காற்று வீச வாய்ப்புள்ளதால், பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். குறிப்பாக, காலை 11:00 மணி முதல் பிற்பகல் 3:30 மணி வரை சூரிய ஒளி நேரடியாக உடலில் படும் வகையில் நடமாடுவதை மக்கள் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என அவர் தனது சமூக வலைதள பதிவில் வலியுறுத்தியுள்ளார். வட மாவட்டங்களில் ஒருபுறம் அனல் காற்று தகித்தாலும், தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய சில மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான கோடை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தென்காசி மற்றும் தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். அதே நேரம் மதுரை போன்ற உள் மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.

மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

கடுமையான வெப்ப அலை வீசும் காலங்களில் உடல் வறட்சி மற்றும் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் அதிக அளவில் தண்ணீர், மோர், இளநீர், எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தர்பூசணி போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. சென்னையில் மே 1 முதல் வெயிலின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?

மே 1-ஆம் தேதி முதல் சென்னை மற்றும் வட மாவட்டங்களில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக அதிகரிக்கும் என்றும், சில இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டிப் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது என்றும் வானிலை நிபுணர் பிரதீப் ஜான் எச்சரித்துள்ளார். 

2. வெப்ப அலையின் போது பகலில் எந்த நேரத்தில் வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்?
அனல் காற்று வீசும் காலங்களில் சூரியக் கதிர்களின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் என்பதால், காலை 11:00 மணி முதல் பிற்பகல் 3:30 மணி வரை பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியில் செல்வதைக் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும் என அரசு மற்றும் வானிலை மையங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன. 

3. கோடை வெயிலில் இருந்து உடலைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்?
உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தாகம் இல்லாவிட்டாலும் அடிக்கடி தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இளநீர், மோர், எலுமிச்சைச் சாறு, தர்பூசணி மற்றும் கம்மங்கூழ் போன்ற இயற்கையான நீர்ச்சத்துள்ள உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

4. வெப்ப அலையால் உடலில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்?
கடுமையான வெயிலால் உடலில் அதிக வியர்வை வெளியேறும்போது, உப்புச்சத்து மற்றும் நீர்ச்சத்துக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இதனால் அதிக தாகம், தலைவலி, உடல் சோர்வு, தலைசுற்றல், தசைப்பிடிப்பு மற்றும் மயக்கம் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 

