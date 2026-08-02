Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Explainer: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் என்றால் என்ன? மாநில முதன்மை சிக்கல்களில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

Explainer: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் என்றால் என்ன? மாநில முதன்மை சிக்கல்களில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

காவிரி உள்ளிட்ட மாநில உரிமை சார்ந்த முக்கிய பிரச்சினைகளில் அனைத்துக் கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து, ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை உருவாக்கி அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு வலுசேர்ப்பதே அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:53 PM IST
Explainer: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் என்றால் என்ன? மாநில முதன்மை சிக்கல்களில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மொராக்கோ - ஸ்பெயின் எல்லையில் திடீரென நடந்தது என்ன...? 60 ஆயிரம் அகதிகளின் பின்னணி
2
3
4
5