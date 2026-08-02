/Explainer: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் என்றால் என்ன? மாநில முதன்மை சிக்கல்களில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

மாநில உரிமை, காவிரி விவகாரம் உள்ளிட்ட பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும்போதெல்லாம், செய்தி ஊடகங்களிலும் அரசியல் களத்திலும் அடிக்கடி உச்சரிக்கப்படும் ஒரு வார்த்தை ”அனைத்து கட்சி கூட்டம்”.
அரசியல் ரீதியாக எத்தனை கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், மாநிலத்தின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் உரிமை சார்ந்த விவகாரங்கள் வரும்போது, ஆளுங்கட்சி முதல் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒரே மேஜையில் அமர்ந்து விவாதிக்கும் நடைமுறையே இது.
ஆனால், இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் என்றால் என்ன? இது வெறும் ஆலோசனைக் கூட்டமா? மாநிலத்தின் முக்கியப் பிரச்சினைகளில் இதன் பங்கு மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் உங்கள் மனதில் எழலாம். இந்த நிலையில், ஒரு மாநிலத்தின் வலிமையையும், ஒட்டுமொத்த மக்கள் குரலையும் பிரதிபலிக்கும் இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைப் குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்,
1. அனைத்து கட்சி கூட்டம் என்றால் என்ன?
மாநிலத்தை ஆளும் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி, மற்றும் பிற அரசியல் கட்சிகளை ஒரே இடத்திற்கு அழைத்து நடத்தப்படும் ஆலோசனை கூட்டமே அனைத்து கட்சி கூட்டம் ஆகும். இது மாநில அரசோ அல்லது மத்திய அரசோ (தேசிய அளவில்) கூட்டும் ஒரு சிறப்புப் பிரதிநிதித்துவக் கூட்டமாகும். கட்சி வேறுபாடுகளைத் தாண்டி, "மாநில நலன்" என்ற ஒற்றைப் புள்ளியில் அனைத்துத் தலைவர்களும் ஒன்றிணைய இது வழிவகை செய்கிறது.
2. இது வெறும் ஆலோசனை கூட்டமா? இதற்கு சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் உள்ளதா?
அரசமைப்பு சட்டப்படி இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளுக்கு நேரடி சட்டப் பாதுகாப்பு அல்லது சட்டப்பேரவை தீர்மானம் போன்ற அதிகாரம் கிடையாது. இருப்பினும், அரசியல் ரீதியாகவும், ஜனநாயக ரீதியாகவும் இதற்கு மிகப் பெரிய மக்கள் அதிகாரம் உண்டு.
இக்கூட்டத்தில் எட்டப்படும் ஒருமனதான முடிவுகள், அடுத்து அரசு எடுக்கப்போகும் சட்டப்பூர்வ மற்றும் நிர்வாக ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு வலுவான அடித்தளமாக அமைகின்றன.
3. மாநில சிக்கல்களில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
மாநிலத்தின் ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துதல்: காவிரி, போன்ற நதிநீர் சிக்கல்களின் போது, "நாங்கள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு மாநில உரிமையை காக்க ஒன்றுபட்டு நிற்கிறோம்" என்ற செய்தியை அண்டை மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அழுத்தமாக உணர்த்த இக்கூட்டம் உதவுகிறது.
சட்டப் போராட்டங்களுக்கு வலு சேர்ப்பது: உச்சநீதிமன்றத்திலோ அல்லது நடுவர் மன்றத்திலோ மாநில அரசு வாதாடும்போது, "இது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியின் முடிவு அல்ல, மாநிலத்தின் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், மக்களும் இணைந்த முடிவு" என்பதை சுட்டிக்காட்ட இக்கூட்டத்தின் தீர்மானங்கள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன.
மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது: மாநிலத்தின் வாழ்வாதாரம் தொடர்பான அச்சுறுத்தல் வரும்போது மக்கள் மத்தியில் எழும் பதற்றத்தை குறைத்து, "மாநிலத்தின் அனைத்து தலைவர்களும் நமக்கு ஆதரவாக நிற்கிறார்கள்" என்ற நம்பிக்கையை இது அளிக்கிறது.
தற்போதைய காவிரி நதிநீர் விவகாரத்திலும் தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலுவாக முன்வைத்து வருகின்றன.
கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் குறுக்கே அணை கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருவதும், தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய காவிரி நீரை உரிய அட்டவணையின்படி திறந்துவிட தயங்குவதும் டெல்டா விவசாயிகளிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அண்டை மாநிலம் தனது தரப்பு நியாயங்களை பேச அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டி, டெல்லி வரை சென்று அழுத்தம் கொடுத்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாடும் அதே போன்ற ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் உருவாகியுள்ளது.
இத்தகைய சூழலில், கர்நாடக அணைகளில் இருந்து இன்று காவிரியில் உபரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. இது டெல்டா மாவட்ட பாசனத்திற்கு தற்காலிக ஆறுதலை தந்தாலும், இது நிரந்தர தீர்வாகாது என்பதே நிபுணர்களின் கருத்து. மழைக்காலத்தில் உபரி நீரை திறந்து விடுவது இயல்பான ஒன்றுதான் என்றும், வறட்சிக் காலங்களிலும் தமிழ்நாட்டின் சட்டப்பூர்வமான உரிமையை பாதுகாப்பதே முக்கியம் என்றும் விவசாய சங்கங்களும் எதிர்க்கட்சிகளும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
தமிழகத்தை வெறும் வடிகாலாகப் பயன்படுத்தும் கர்நாடக அரசைக் கண்டித்தும், மேகதாது அணை கட்டுவதைத் தடுத்து நிறுத்தக் கோரியும் திருச்சியில் விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை பொய்த்ததாலும் மேட்டூர் அணையில் நீர் இல்லாததாலும் ஜூன் மாதம் அணை திறக்கப்படாததால், குறுவை சாகுபடி முற்றிலும் பொய்த்துப் போனது. காவிரி ஒழுங்காற்று குழு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகளுக்குப் பிறகும் கர்நாடகம் தண்ணீர் திறக்காமல் மௌனம் சாதித்தது. ஆனால், தற்போது கர்நாடகாவில் பெய்த தொடர் மழையால் அணைகள் நிரம்பிய பிறகே உபரி நீரைத் திறந்து விட்டுள்ளது.
இதற்குக் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையில் விவசாயிகள் திருச்சி காவிரி ஆற்று மணலில் உடலைப் புதைத்து போராட்டம் நடத்தினர். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் நிலையில், இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காவிரி விவகாரத்தில் ஆளுங்கட்சி மெத்தனப் போக்குடன் செயல்படக் கூடாது எனக் குறிப்பிட்டுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள், சில முக்கியக் கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்து உள்ளனர்.
ஒன்றியணைந்த குரல்: மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் ஒன்றுதிரட்டி, தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்தக் குரலாக மத்திய அரசுக்கும் உச்சநீதிமன்றத்திற்கும் அழுத்தத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம்: மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அவசர மனுக்கள் குறித்து அடுத்தகட்டச் சட்டப் போராட்டங்களை வகுக்க உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம்: குறுவை மற்றும் சம்பா சாகுபடியை நம்பியுள்ள டெல்டா விவசாயிகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
காவிரி என்பது வெறும் நதிநீர் பிரச்சினை அல்ல, அது தமிழ்நாட்டின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினை. மழை பெய்து நீர் தானாக வரும் வரை காத்திருக்காமல், மாநிலத்தின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்து அனைத்து தலைவர்களும் ஒரே அணியில் நிற்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்.
அவ்வகையில், உடனடியாகக் கூட்டப்படும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் மட்டுமே தமிழ்நாட்டின் கூட்டு வலிமையை அண்டை மாநிலத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் உணர்த்தும் சக்திமிக்க ஆயுதமாக இருக்கும்.