திட்டம் போட்டு ஓரங்கட்டினாரா திருமா? - 2 நாளுக்கு பின் வாய் திறந்த ஆளுர் ஷா நவாஸ்

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. வரும் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. வரும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது.
இதை முன்னிட்டு கடந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி அன்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது. வரும் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியுடன் வேட்புமனு தாக்கலும் நிறைவடைகிறது. ஏப்ரல் 9ஆம் தேதிதான் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாள் என்பதால் அன்றே அனைத்து வேட்பாளர்களும் இறுதிசெய்யப்படுவார்கள்.
கணிக்க முடியாத களம்
தற்போதைய சூழலில், திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர், தமிழக வெற்றிக் கழகம், சசிகலா - ராமதாஸ் என பல முனை போட்டி நிலவுகிறது. பல முனை போட்டியில் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வாக்கு வித்தியாசம் குறைவான அளவிலேயே இருக்கும் என்பதால், வெற்றி வாய்ப்பு கணிக்க முடியாத அளவிற்கு உள்ளது.
பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்ட திமுக
திமுக கூட்டணியில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாக மோதுகிறது, 175 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர். மதிமுகவும் 4 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நிலையில், அதில் மூன்று தொகுதிகளில் உதயசூரியனிலும் ஒரு தொகுதி தனிச் சின்னத்திலும் போட்டியிடுகிறது. காங்கிரஸ் 28, தேமுதிக 10, விசிக 8, சிபிஎம் 5, சிபிஐ 5, ஐயூஎம்எல் 2 ஆகிய கட்சிகள் தனிச்சின்னத்தில் களம் காண்கின்றன.
அதாவது 59 தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி தனிச் சின்னத்தில் மோதுகிறது. இதில் பெரும்பாலான கட்சிகள் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டன. பெரிய கட்சிகளை பொருத்தவரை காங்கிரஸ் மட்டுமே இன்னும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கவில்லை. முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று (மார்ச் 31) திருவாரூரில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டார்.
களத்தில் பம்பரமாக சுழலும் அதிமுக
மறுமுனையில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக 167 வேட்பாளர்களை நேரடியாக களமிறக்கி உள்ளது. பாஜக 27, பாமக 18, அமமுக 11, தமாகா 5, ஐஜேகே, புதிய நீதிக்கட்சி 2, புரட்சி பாரதம் 1, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் 1 ஆகியவை அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடுகின்றன. இதில் புதிய நீதிக்கட்சி 1 தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்திலும், ஒரு தொகுதியில் தாமரை சின்னத்திலும் போட்டியிட இருக்கிறது.
புரட்சி பாரதம் மற்றும் ஐஜேகே ஆகியவை இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளன. தமாகா, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் தாமரை சின்னத்திலும், பாமக மாம்பழச் சின்னத்திலும், அமமுக குக்கர் சின்னத்திலும் போட்டியிட இருக்கின்றன. எதிர்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், வேட்பாளர்களை அறிவித்த பின்னர் பாஜகவும் முழு வீச்சில் பிரச்சாரத்தில் களமிறங்கும்.
மற்ற கட்சிகளின் நிலவரம்
நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவை 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு, தேர்தல் அறிக்கையையும் வெளியிட்டுவிட்டு பிரச்சாரத் தொடங்கிவிட்டன. சசிகலா - ராமதாஸ் கூட்டணியும் ஒருபக்கம் வேட்பாளர்களை அறிவித்து வருகிறது. ராமதாஸ் ஒரு படி மேலே போய் தேர்தல் அறிக்கையையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
களமிறங்கிய திருமாவளவன்
தேர்தல் களம் அனல் பறந்துகொண்டிருக்கும் சூழலில், விசிக தலைவரும், சிதம்பரம் மக்களவை உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் தேசிய அரசியலில் இருந்து, மாநில அரசியலின் பக்கம் தனது கவனத்தை திருப்பியிருக்கிறார். அதாவது, வரும் 2026 தேர்தலில் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டியிடுவதாக தலைவர் என்ற முறையில் அவரே அறிவித்தார். 2026 தேர்தலுக்கு பின் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் மொத்தமாக மாறயிருப்பதால் இந்த முடிவை எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுதான் பெரிய ட்விஸ்ட்
திருமாவளவன் போட்டியிடுவது ஒருபக்கம் ட்விஸ்ட் என்றால், விசிகவில் தற்போதைய நாகப்பட்டினம் எம்எல்ஏ ஆளுர் ஷா நவாஸுக்கு சீட் கொடுக்கவில்லை மற்றொரு அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. திமுகவுக்கு நெருக்கம் காட்டியதாலும், தொகுதி மாறி போட்டியிட விரும்பியதாலும் ஆளுர் ஷா நவாஸுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகினாலும், நீண்ட நெடிய அனுபவம் கொண்ட தலைவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதால்தான் இந்த முறை ஆளுர் ஷா நவாஸுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்பட்டது.
மௌனம் காத்த ஷா நவாஸ்
கடந்த மார்ச் 29ஆம் தேதி இரவு திருமாவளவன், 8 பேர் அடங்கிய விசிக வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துவிட்ட நிலையில், ஆளுர் ஷா நவாஸ் கடந்த இரண்டு நாள்களாக அமைதி காத்து வந்தார். அவர் தலைமையின் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதே இந்த மௌனத்தின் பின்னணி என்றும் பேசப்பட்டது. இந்நிலையில், விசிகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆளுநர் ஷா நவாஸ் தனக்கு போட்டியிட வாய்ப்பளிக்காதது குறித்து முதல்முறையாக வாய் திறந்துள்ளார்.
வாய் திறந்த ஆளுநர் ஷா நவாஸ்
ஆளுர் ஷா நவாஸ் அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், விசிக சார்பில் போட்டியிட எமக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு அமையவில்லை என்பதை வைத்து வலைதளங்களில் பல்வேறு கருத்துக்களில் விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை அறிகிறேன்.
இதில் என் மேல் அன்பு கொண்டு எனக்கு ஆதரவாக கருத்துப் பரிமாறிய அனைத்துத் தோழர்களுக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். அதே நேரத்தில், ஒரு கட்சியில் யாருக்கு எப்போது எப்படி வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்பது அந்தக் கட்சியின் தலைமை எடுக்கும் முடிவாகும். அம்முடிவு எதுவாயினும் அதை ஏற்றுக் கொள்வதே சிறந்த அறமாகும்.
அந்த வகையில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்ட 8 வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவையில் விசிகவின் குரல் வலுவாக ஒலிப்பதற்கும், நமது கூட்டணி சார்பில் களம் காணும் அனைவரும் வெல்வதற்கும், திமுக தலைமையிலான நல்லாட்சி மீண்டும் அமைவதற்கும் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பாடுபடுவோம். எனது பொது வாழ்க்கையில் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றியதை விட, இன்னும் வீரியத்துடன் தொடர்ந்து அரசியல் களத்தில் பணியாற்றுவேன் என்பதையும் உறுதியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
3 எம்எல்ஏகளுக்கு வாய்ப்பில்லை
விசிகவில் ஆளுர் ஷா நவாஸுக்கு மட்டுமின்றி, செய்யூர் எம்எல்ஏ பனையூர் பாபு, திருப்போரூர் எம்எல்ஏ எஸ்.எஸ்.பாலாஜி ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. காட்டுமன்னார்கோவில் எம்எல்ஏ மற்றும் விசிகவின் பொதுச்செயலாளருமான சிந்தனை செல்வனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அவர் செய்யூர் தொகுதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடும்
விசிக வேட்பாளர் பட்டியல்:
காட்டுமன்னார்கோயில் - தொல்காப்பியன் திருமாவளவன்
செய்யூர்- சிந்தனை செல்வன்
பெரியகுளம் - ஆற்றலரசு
திண்டிவனம் - வன்னியரசு
அரக்கோணம் - எழில் கரோலின்
திருப்போரூர் - பன்னீர்தாஸ்
பண்ருட்டி - அப்துல் ரஹ்மான்… pic.twitter.com/Xw0NgxeXnM
— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) March 29, 2026
கடந்த முறை வானூர் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த விசிகிவின் துணை பொதுச்செயலாளர் வன்னி அரசு, இந்த முறை திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார். அரக்கோணத்தில் எழில் கரோலின், கள்ளக்குறிச்சியில் மாலதி என இரண்டு பெண் வேட்பாளர்கள் முதல்முறையாக களம் காண்கின்றனர்.
