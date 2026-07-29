Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தேசிய கீதம் சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு தெளிவான கொள்கை இல்லை.. ஆளூர் ஷா நவாஸ் விமர்சனம்

தேசிய கீதம் சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு தெளிவான கொள்கை இல்லை.. ஆளூர் ஷா நவாஸ் விமர்சனம்

Aloor Shanavas Slams TVK Government: தவெக அரசுக்கு தெளிவான கொள்கை இல்லை என விசிக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆளூர் ஷா நவாஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST
தேசிய கீதம் சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு தெளிவான கொள்கை இல்லை.. ஆளூர் ஷா நவாஸ் விமர்சனம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அடுத்த 3 நாட்களுக்கு உஷார்.. தமிழகத்தில் பிச்சு உதறப்போகும் கனமழை! எங்கெல்லாம்?
Tamil Nadu weather3 hrs ago
2
Digital Arrest3 hrs ago
3
NEET3 hrs ago
4
Tamil Nadu Nutritious Meal Scheme12:17 PM IST
5
NEET Paper Leak11:54 AM IST