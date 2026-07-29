/தேசிய கீதம் சர்ச்சை: தவெக அரசுக்கு தெளிவான கொள்கை இல்லை.. ஆளூர் ஷா நவாஸ் விமர்சனம்

தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று 2 மாதங்களே ஆன நிலையில், கூட்டணிக் கட்சியான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலிருந்தே அரசிற்கு எதிரான கடுமையான விமர்சனங்கள் வர தொடங்கி உள்ளன. ஆளுநருடனான போக்கை தளர்த்தியது, மேகதாது விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் மெளனம், நீட் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்த மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய தாக்குதல் எனப் பல்வேறு விவகாரங்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளன. இந்த நிலையில், தவெக அரசை கடுமையாக சாடி இருக்கிறார் விசிக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆளூர் ஷா நவாஸ்.
ஆளூர் ஷா நவாஸ் அளித்துள்ள பேட்டியில், "தவெக அரசுப் பொறுப்பேற்ற விழா மேடையிலேயே 'வந்தே மாதரம்' பாடல் ஒலிக்கப்பட்டது. ஆட்சி அமைய ஆதரவு அளித்தபோதே, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழக் கூடாது என வலியுறுத்தினோம். சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் கூடும்போது மாநில மரபுகள் மீறப்படக் கூடாது என்றும் எச்சரித்திருந்தோம்.
ஆனால், சட்டமன்றத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்ட உடனே தேசிய கீதமும் பாடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகவும் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது. இது முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி முன்வைத்த கோரிக்கையாகும். ஆட்சியில் அமர்ந்த உடனேயே அரசு ஆளுநருடன் சமரசம் செய்து கொண்டுவிட்டது என குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்தச் சமரசப் போக்கு தற்போது மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக விவகாரம் வரை நீடித்துள்ளது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை இயற்றிய மனோன்மணியம் சுந்தரனாரின் பெயரில அமைந்த பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரே 'இதுதான் விதி' எனக் கூறும் நிலைக்கு நிலைமை கைமீறிப்போய் உள்ளது.
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மாநில உரிமைகளுக்காக ஆளுநருடன் கடுமையாக போராடினார்கள். ஆனால் தவெக அரசு அந்த உரிமைகளை முற்றிலுமாக இழந்துவிட்டது. திமுக ஆட்சியில் இருமுறை தேசிய கீதம் பாடப்பட்டிருந்தால் நாம் அமைதியாக இருந்திருப்போமா? என ஆளூர் ஷா நவாஸ் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், தேசிய கீதத்தை இருமுறை இசைக்கலாம் என்று முதல்வர் விஜய் முடிவெடுத்தாரா அல்லது சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் முடிவெடுத்தாரா? இது யாருடைய விருப்பம்? எனவும் கேள்வி எழுப்பினார். “நிச்சயமாக இது கடந்த ஆட்சியில் இருந்த ஆளுநரின் கோரிக்கைதான். இந்த ஆட்சியில் அது அழுத்தமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளை பின்பற்றுவதாக கூறும் தவெக அரசுக்கு, மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் தெளிவான கொள்கை இல்லை" என்று கடுமையாக ஆளூர் ஷா நவாஸ் சாடியுள்ளார்.