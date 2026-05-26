/இசக்கி சுப்பையா ராஜினாமா! அடுத்து தவெக பக்கம் வரப்போவது யார்?

Esakki Subaya resigns: கைப்பட எழுதிய ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகரிடம் வழங்கினார் அம்பாசமுத்திரம் அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா.
Esakki Subaya resigns: தமிழக அரசியல் களத்தில் குறிப்பாக தென் மாவட்ட பகுதிகளில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க முக்கிய பிரமுகராக வலம் வரும் இசக்கி சுப்பையா, தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். அதிமுக கட்சியில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், இவரது இந்த திடீர் முடிவு தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களிலும், அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்ற இவர், கட்சி மேலிடத்துடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், தற்போது அவர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பது பல அரசியல் யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. அவர் இதனை தொடர்ந்து தவெகவில் இணைய இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, அதிமுக கட்சிக்குள் நீண்டகாலமாக புகைந்துகொண்டிருந்த உட்கட்சி மோதல் பகிரங்கமாக வெளிவந்தது. எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினருக்கும், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் சி.வி.சண்முகம் ஆதரவு அணியினருக்கும் இடையே கடும் முரண்பாடுகள் உருவாயின. கட்சியின் எதிர்காலம் மற்றும் தலைமை குறித்து இரு தரப்பினரும் நேரடியாகவே மோதிக்கொண்டனர். இந்த நிலையில், சண்முகம்-வேலுமணி அணியை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க தொடங்கினர். ஆனால் சில எம்.எல்.ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு அறிவித்து கட்சியிலேயே தொடர்வதாக தெரிவித்தனர்.
நேற்று எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களான மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா ஆகிய மூவரும் தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்தனர். இதனை தொடர்ந்து அவர்கள் தவெகவில் இணைந்து கொண்டனர். இந்த நடவடிக்கை, அதிமுக வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது. ஒரே நாளில் மூன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியை விட்டு வெளியேறியது, அதிமுகவின் கட்சி ஒற்றுமையை மேலும் கேள்விக்குறியாக்கியது. கட்சியின் எம்.எல்.ஏ எண்ணிக்கை குறையும் நிலையில், ஒவ்வொரு வெளியேற்றமும் அதிமுகவிற்கு பெரும் அரசியல் இழப்பாக அமைந்தது.
இசக்கி சுப்பையா நெல்லை மாவட்டத்தில் அதிமுகவின் முக்கிய தூணாக விளங்கியவர். 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ஆவுடையப்பனை சுமார் 16,915 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை கைப்பற்றியவர். அதற்கு முன்னரும் பல முறை அமைச்சர் பதவி வகித்தவர். 2026 தேர்தலிலும் மீண்டும் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தவெக, நாம் தமிழர், திமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளுடனான போட்டியிலும் அவர் வெற்றி பெற்றது அவரது வலிமையை உணர்த்துகிறது.
இசக்கி சுப்பையா ராஜினாமா செய்த பிறகு தவெகவில் இணையலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவர் எஸ்.பி. வேலுமணி அணியின் நம்பகமான ஆதரவாளர் என்பதால், நேற்று வெளியேறிய மரகதம், குமரவேல் உள்ளிட்டோரின் படிகளையே இவரும் பின்பற்றுவார் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தொடர்ந்து வெளியேறுவது, தவெக அரசுக்கு சட்டசபையில் பலம் கூட்டும் விஷயமாக அமைந்துள்ளது.
2026 தேர்தலில் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றி பெறாமல் போனது அதிமுகவிற்கு பெரும் ஏமாற்றமாக இருந்தது. இந்த நிலையில், தொடர்ந்து எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்வதும் தவெகவில் இணைவதும் கட்சியை மேலும் பலவீனப்படுத்துகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் கட்சியை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சிகள் நடந்தாலும், அடிப்படை மட்டத்தில் கட்சி சிதைந்துகொண்டே போவதை இந்த நிகழ்வுகள் தெளிவாக காட்டுகின்றன.
|ராஜினாமா செய்தவர்
|தொகுதி
|இசக்கி சுப்பையா
|அம்பாசமுத்திரம்
|குமரவேல்
|மதுராந்தகம்
|ஜெயக்குமார்
|பெருந்துறை
|சத்யபாமா
|தாராபுரம்