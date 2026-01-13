முதல்வர் முக ஸ்டாலின் முடிந்தால் என்னை ஜெயித்து காட்டட்டும் - சவால் விட்ட எம்எல்ஏ!

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் எனக்கு எதிராக நின்று முடிந்தால் ஜெயித்துக் காட்டட்டும் அம்பாசமுத்திரம் என்று எம் எல் ஏ இசக்கி சுப்பையா கல்லிடைக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற பொங்கல் பரிசு வழங்கும் விழாவில் சவால் விட்டுள்ளார். நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூராட்சி திருமண மண்டபத்தில் வைத்து அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி உட்பட்ட சேரன்மகாதேவி, பத்தமடை, அம்பாசமுத்திரம்,வீரவநல்லூர், கல்லிடைக்குறிச்சி விக்கிரமசிங்கபுரம் போன்ற நகர அஇஅதிமுக கட்சியின் நிர்வாகிகளுக்கு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பரிசு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
பொங்கல் பரிசு விழா
பொங்கல் பரிசு வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட அம்பாசமுத்திரம் எம் எல் ஏ இசக்கி சுப்பையா வந்திருந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்களுக்கு பொங்கல் வாழ்த்துக்களை கூறி பொங்கல் பரிசாக வேஷ்டி சட்டை, சேலை மற்றும் பேண்ட் துணிகளை அன்பளிப்பாக வழங்கினார். தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், அடுத்த ஆட்சி 2026 இல் நல்லாட்சி வரும் அது எடப்பாடி தலைமையிலான நல்லாட்சி அமையும் அதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் கிடையாது. மக்கள் திமுக மீது வெறுப்புடன் உள்ளார்கள். அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் கூட யாரை திமுக கட்சி சார்பில் யாரை நிறுத்துவது என குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
அரசியல் என்பது எனக்கு சேவை
இதற்கு காரணம் நீங்கள் தான் என்றைக்குமே நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன். அரசியல் என்பது எனக்கு சேவை தான் நான் உங்களுடையவே இருந்து உங்களை பார்த்து வருகிறேன். ஸ்டாலின் தான் வராரு விடியல் தர போறாரு அப்படி என்று சொன்னார்கள். அந்த காலகட்டத்திலே அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் 18 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் என்னை வெற்றி பெற செய்தீர்கள், இன்னைக்கு ஸ்டாலின் வந்தாரா ஏதும் செய்தாரா என்று இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும்.
எனது சர்வே படி 70 சதவீத மக்கள் அதிமுகவிற்கு வாக்களிக்க தயாராக உள்ளார்கள். இந்த தொகுதி அம்மாவின் கோட்டை அம்மா சமுத்திரம் இது ... யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இந்த தொகுதியில் நின்றால் கூட மண்ணைக் கவி விடுவார்... என முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு சவால் விடுத்தார். தொடர்ந்து... நல்லவர்கள் என்றுமே ஜெபிப்பார்கள். ஒரு சிலர் ஆசைப்படுகிறார்கள் இங்கே வந்துவிடு இங்கே வந்துவிடு என மத்தவங்களை மாதிரி நான் போறவன் கிடையாது ... நான் இரட்டை இலை தான் வேறு எங்கேயும் போகமாட்டேன் எனக் கூறி அதிமுகவிலிருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிக்கு சென்ற முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சாடி பேசினார்.
