தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 225வது தொகுதியாகும்.
தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் பசுமையான விவசாய நிலங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியாகும். இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த பகுதியாகும். அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் சேரன்மகாதேவி தாலுகாக்களை உள்ளடக்கியதாகும். பாபநாசம் அணை, மணிமுத்தாறு அணை ஆகியவை இத்தொகுதியில் அமைந்துள்ளன. தேவர், பிள்ளைமார், பட்டியலினத்தவர், நாடார், இஸ்லாமியர்கள் இங்கு பரவலாக உள்ளனர்.
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அம்பாசமுத்திரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): வி.பி. துரை (திமுக கூட்டணியில்)
அதிமுக (ADMK): இசக்கி சுப்பையா (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சிவசங்கரன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜகோபால்
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,10,357
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,17,509
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,27,878
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.89% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 10% அதிகம்).
அம்பாசமுத்திரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: இசக்கி சுப்பையா (அதிமுக) - 85,211 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆவுடையப்பன் (திமுக) - 68,296 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: செண்பக வள்ளி - 13,735 வாக்குகள்
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் 72.80% வாக்குகள் பதிவாகின.
