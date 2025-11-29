தேயிலை தோட்ட குடியிருப்பு பகுதியில் SIR பூர்த்தி செய்வதில் முறைகேடு: அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏ

தேயிலை தோட்ட குடியிருப்பு பகுதியில் SIR பூர்த்தி செய்வதில் ஆளுங்கட்சியினர் முறைகேடு செய்ததாக அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏ. குற்றச்சாட்டியுள்ளார். மாஞ்சோலை பகுதியில் உள்ள மக்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்க கூறியதாக சமூக வலைதளத்தில் பரவி வந்த வதந்திக்கு இசக்கி சுப்பையா எம்எல்ஏ விளக்கம் அளித்தார்.
நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் உள்ள மாஞ்சோலை, காக்காச்சி நாலுமுக்கு, ஊத்து பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அங்குள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் பணி செய்து வந்தனர். இந்நிலையில் இப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என்று கூறி தனியார் தேயிலை தோட்ட நிர்வாகத்தின் குத்தகை காலம் முடிவடையும் 2028-ம் ஆண்டிற்கு முன்பாக மலைப்பகுதியை தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை தமிழக அரசு கீழே இறக்கி வருகிறது. தற்பொழுது அப்பகுதியில் சுமார் 50 குடும்பங்கள் மட்டுமே வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் குடியிருப்பில் இல்லாத 1395 தீவிர சிறப்பு வாக்காளர் திருத்த படிவம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு, அதில் 890 வாக்காளர்களுக்கு இணையதளம் மூலமாக ஆளுங்கட்சியினர் பதிவேற்றம் செய்யதாக கூறிப்படுகிறது. இதுகுறித்து அம்பாசமுத்திரம் எம்.எல்.ஏ நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் தெரிவித்த நிலையில், சமூக ஊடகங்களில் சில சமூக விரோதிகளால் மாஞ்சோலை மக்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளிக்கக்கூடாது அவர்களை கீழே இறக்க வேண்டும் என்று கூறியதாக பொய்யான வதந்தி ஆளுங்கட்சியினர் பரப்பியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இது பற்றி பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் பேசிய எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா, ‘ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என்று கூறி இந்த தமிழக அரசு அப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி, மின்சார வசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகளை நிறுத்தி பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வந்த மக்களை மலைப் பகுதியை விட்டு கீழே இறக்கினர்.
தற்பொழுது 50 குடும்பங்கள் மட்டுமே மட்டுமே மேலே வசித்து வருகின்ற நிலையில் 890 SIR படிவத்தை பூர்த்தி செய்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டனர். இது சம்பந்தமாக உடனடியாக மாவட்ட ஆட்சியிடம் பேசியுள்ளேன். அந்த தேயிலை தோட்ட பகுதியை குத்தகைக்கு கொடுத்தால் அதை நான் எடுத்துக் கொள்கின்றேன். இப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் அங்கேயே வாழட்டும் எனக் கூறியவன் நான். தேயிலை தோட்ட பகுதியில் வசித்த 2500 வாக்காளர்களும் நிலையானவர்கள். அவர்கள் அப்பகுதியில் வசிக்க வேண்டும் என பல்வேறு வகையில் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தேன். ஆனால் அவர்கள் வாழ எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மக்களை மலைப்பகுதியை விட்டு கீழே இறக்கி விட்டார்கள்.
அப்பகுதி மக்களுக்கு அங்கு வாழ உரிமையும் வேண்டும், வாக்குரிமை வேண்டும் என்பதே என்னுடைய நிலைப்பாடு. ஆனால் சமூக ஊடகங்களில் அப்பகுதி மக்களுக்கு ஓட்டுரிமை வழங்கக் கூடாது, அவர்களை இறக்க வேண்டும் என்று தவறான பதிவு செய்து வருகின்றனர். மேற்படி நபர்கள் மீது சட்டபடி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும் 50 நபர்கள் தான் வசிக்கிறார்கள் என்று கூறியது இதே அரசாங்கம். அப்படி எனில் 890 எஸ் ஏ ஆர் படிவம் வழங்கியது எப்படி? இது ஆளுங்கட்சி விடியா அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி. உடனே மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு இதற்கு துணை போன அதிகாரிகள் மற்றும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
