தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Ambattur Election Result 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அம்பத்தூர் (Ambattur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 10:59 AM IST

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அம்பத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் (08) தொகுதியாகும்.    சென்னை அடுத்தப்படியாக வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நகர்ப்புறங்களில் ஒன்றாக அம்பத்தூர் திகழ்கிறது. தொழிற்சாலைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் என ஏகப்பட்டவை செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை தேசிய உற்பத்தி மையமாக செயல்பட்டு வருகிறது.  அம்பத்தூர் தொகுதி 2011ஆம் ஆண்டு வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு, உருவாக்கப்பட்டது.  இத்தொகுதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

அம்பத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அம்பத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

அம்பத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): பூர்ணிமா

அதிமுக (AIADMK):  கே.என்.சேகர்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சிலபரசன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  பாலமுருகன்

அம்பத்தூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,30,480
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,62,248
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,68,175
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 57

அம்பத்தூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 76.53% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

அம்பத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  ஜோசப் சாமுவேல் (திமுக) - 1,14,554 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:   வி. அலெக்சாண்டர் (அதிமுக) - 72,408 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  மகேந்திரன் (நாதக) - 22,701 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்:  வைத்தீஸ்வரன் (மநீம) - 22,370 வாக்குகள்

அம்பத்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அம்பத்தூர் தொகுதியில் 47.67% வாக்குகள் பதிவாகின.

