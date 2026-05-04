தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Ambur Election Result 2026: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பூர் (Ambur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 09:50 AM IST
  • ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்!
  • யார் முன்னணி? யார் பின்னணி?
  • இதோ விவரம்

ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (48) தமிழ்நாட்டின் முக்கியப் பொதுத் தொகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 2021 தேர்தலில், திமுகவைச் சேர்ந்த ஏ.சி. வில்வநாதன் 90,476 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். 2026 தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ல் நடைபெற்று, முடிவுகள் மே 4-ல் அறிவிக்கப்படும். இத்தொகுதியில் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தோல் பொருட்கள் தயாரிப்பு முக்கியப் பொருளாதார நடவடிக்கைகளாக உள்ளன.

ஆம்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026 ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஆம்பூர் (பொது) தொகுதி வாக்களிப்பு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று ஒற்றை கட்டமாக நடைபெற்றது. வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இத்தொகுதியில் திமுக (A.C. வில்வநாதன்), அதிமுக (ஆர். வெங்கடேசன்), மற்றும் தவெக (பி. இம்தியாஸ்) கட்சிகளிடையே பலத்த போட்டி நிலவியது. தேர்தல் முடிவுகள் மே 4, 2026 அன்று அறிவிக்கப்படும்.

ஆம்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): A.C. வில்வநாதன் 

அதிமுக (ADMK): R. வெங்கடேசன் (அதிமுக கூட்டணியில்)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அப்சியா நஸ்ரின் 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): இம்தியாஸ் பண்டாரட்டு அப்து

ஆம்பூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,47,368

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,458

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,25,768

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 142 

ஆம்பூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம் 2026:

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82% ஆகும் 

ஆம்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றியாளர்: அ.செ. வில்வநாதன் (DMK) - 90,476 வாக்குகள்
இரண்டாமிடம்: நாசர் முகமது (AIADMK) - 70,244 
வாக்குகள்வெற்றி வித்தியாசம்: 20,232 வாக்குகள்

ஆம்பூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆம்பூர் தொகுதியில் 78.94% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..

