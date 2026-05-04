தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (48) தமிழ்நாட்டின் முக்கியப் பொதுத் தொகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 2021 தேர்தலில், திமுகவைச் சேர்ந்த ஏ.சி. வில்வநாதன் 90,476 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். 2026 தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ல் நடைபெற்று, முடிவுகள் மே 4-ல் அறிவிக்கப்படும். இத்தொகுதியில் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தோல் பொருட்கள் தயாரிப்பு முக்கியப் பொருளாதார நடவடிக்கைகளாக உள்ளன.
ஆம்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026 ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஆம்பூர் (பொது) தொகுதி வாக்களிப்பு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று ஒற்றை கட்டமாக நடைபெற்றது. வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இத்தொகுதியில் திமுக (A.C. வில்வநாதன்), அதிமுக (ஆர். வெங்கடேசன்), மற்றும் தவெக (பி. இம்தியாஸ்) கட்சிகளிடையே பலத்த போட்டி நிலவியது. தேர்தல் முடிவுகள் மே 4, 2026 அன்று அறிவிக்கப்படும்.
ஆம்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): A.C. வில்வநாதன்
அதிமுக (ADMK): R. வெங்கடேசன் (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அப்சியா நஸ்ரின்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): இம்தியாஸ் பண்டாரட்டு அப்து
ஆம்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,47,368
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,458
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,25,768
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 142
ஆம்பூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம் 2026:
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82% ஆகும்
ஆம்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றியாளர்: அ.செ. வில்வநாதன் (DMK) - 90,476 வாக்குகள்
இரண்டாமிடம்: நாசர் முகமது (AIADMK) - 70,244
வாக்குகள்வெற்றி வித்தியாசம்: 20,232 வாக்குகள்
ஆம்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆம்பூர் தொகுதியில் 78.94% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ