  • "யார் ICUவுக்குப் போவார்கள்?" - எடப்பாடிக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்டனம்

Tamil Nadu Assembly Election : கடந்த 2024ல் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், நானும் போட்டுக்கொண்ட ஒப்பந்தத்தை தற்போது செய்தியாளர் முன்பு அண்ணாமலையார் கோவிலில் வெளியிடுவதாகவும், அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தேமுதிகவிற்கு 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்கள் அவை சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என குறிப்பிட்டு இந்த ஒப்பந்தத்தில் தேமுதிக சார்பில் நானும் அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கையெழுத்திட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை தற்போது வெளியிட்டுள்ளேன் என குறிப்பிட்டார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:02 PM IST
  • எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் தரக்குறைவான பிரச்சாரத்தை நிறுத்த வேண்டும்
  • அதிமுக - தேமுதிக இடையே போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டார்

Tamil Nadu Assembly Election 2026 : பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று தேமுதிக பொது செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சாமி தரிசனம் செய்தனர். முன்னதாக சம்பந்த விநாயகரை வணங்கியவர் தொடர்ந்து அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமுலை அம்மனை வழிபட்டு, அம்மன் சன்னிதானம் முன்பு உள்ள நவகிரகங்களுக்கு முன்பு விளக்கு ஏற்றி சுற்றி வந்து சிறப்பு பிரார்த்தனை நடத்தினார், பின்னர் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அவருக்கு மாலை மற்றும் மரியாதை வழங்கப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறுகையில், தேமுதிக சார்பில் நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர்களுக்கும், கூட்டணி கட்சியினருக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதியில் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு பாமக வேட்பாளர் தொகுதியான மயிலத்தில் இன்று மாலை பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு நாளை நான் வேட்பாளராக நிற்கக்கூடிய விருத்தாச்சலத்தில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்து மூன்று நாட்கள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். 

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நேற்று ஆரணியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் விவசாயிகளின் பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவித்துள்ளார், இதனை தேமுதிக வரவேற்பதாக குறிப்பிட்டார். 

மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி என்றும் 200 க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஏழாவது முறையாக மு.க‌.ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பார் என அண்ணாமலையார் கோவிலில் இருந்து குறிப்பிடுவதாக தெரிவித்தார். 

முன்னாள் முதலமைச்சரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய வார்த்தை கண்ணியமாகவும் மற்றவர்கள் மதிக்கக் கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் எனவும், முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இருக்கக்கூடிய அவர் மூன்றாம் தர நான்காம் தர பேச்சாளர்கள் பேசுவது போல் பேசுவது கண்டிக்கத்தக்கது என்றார், கேப்டன் எங்களை ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு வளர்த்துள்ளதாகவும் நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் போது தொகுதிக்கு செய்யப் போகிறோம், மக்களுக்கு நன்மை செய்வோம் என்பது குறித்து மட்டுமே பேசி வருகிறோம், இதற்கு உண்டான பலனை எடப்பாடி பழனிச்சாமி மே 4 ம் தேதி அனுபவிப்பார் என ஆதங்கத்துடன் கூறினார். 

எடப்பாடி பழனிசாமியின் வயிரெறிந்து கருகுகிற வாசனை தமிழ்நாடு முழுவதும் வீசுவதாக  கூறியவர், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், தேமுதிக பொது செயலாளர் நானும் போட்டுக்கொண்ட ஒப்பந்தத்தை தற்போது செய்தியாளர் முன்பு அண்ணாமலையார் கோவிலில் வெளியிடுவதாகவும், அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தேமுதிகவிற்கு 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்கள் அவை சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என குறிப்பிட்டு இந்த ஒப்பந்தத்தில் தேமுதிக சார்பில் நானும் அதிமுக சார்பில் அதன் பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கையெழுத்திட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை தற்போது வெளியிட்டுள்ளேன் என குறிப்பிட்டார். 

ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாங்கள் எந்த ஒப்பந்தமும் போடவில்லை என பொதுவெளியில் பேசி வருகிறார் எனவும், அரசியலில் மரியாதை மற்றும் கண்ணியத்திற்காக மட்டுமே இதுவரை நான் இந்த ஒப்பந்தத்தை வெளியிடவில்லை எனவும், ஆனால் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி கண்ணியம் குறைவாக செயல்படுவதால் முதல்முறையாக இதனை வெளியிடுவதாக சுட்டிக்காட்டினார்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒப்பந்தத்தின்படி சொன்ன வார்த்தையை நாங்கள் மதித்தோம் ஆனால் அவர் கண்ணிய குறைவாக நடந்து கொண்டார், ஆனால் தற்பொழுது அவர் அரை பிரசன்ட் ஓட்டு என்றும் ICU-வில் இருக்கிற கட்சி என்றும் அது இது என்று கீழ்த்தரமாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார், எங்களுக்கும் பதிலடி கொடுக்க தெரியும் அரசியலை நாங்கள் மரியாதையுடன் நடத்த நினைக்கிறோம். 

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து தேமுதிக விலகியதை அதிமுக தொண்டர்கள் ஏற்க வில்லை என்றும், எடப்பாடி செய்தது தவறு என அதிமுக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர், எல்லாவற்றிக்கும் பதிலடியாக வருகிற மே 4 ம் பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஐ சி யு க்கு போகாமல் இருப்பதற்காக அண்ணாமலையாரை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். 

விருதாச்சலம் போளூர் தர்மபுரி உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் தேமுதிகவும் பாமகவும் நேருக்கு நேர் மோதுகிறது இந்த தொகுதிகளில் அன்புமணி தவறான முறையில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார், அன்புமணி அவர்கள் ஜாதி மற்றும் குடும்பத்தை இழுத்து தரக்குறைவாக பிரச்சாரம் செய்வதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அன்புமணிக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்தார். 

இல்லையென்றால் நாங்களும் எதிர் வினையாற்றுவோம் என்றும், இவர்கள் அனைவருக்கும் வருகிற மே 4ஆம் தேதி மக்கள் தீர்ப்பளிப்பார்கள் மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு என முடித்துக் கொண்டார்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

