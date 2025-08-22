English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உதயநிதி முதல்வராக மாட்டார்... ராகுல் பிரதமராக மாட்டார் - அமித்ஷா அதிரடி பேச்சு!

Amit Shah Speech: கடைசிவரை உதயநிதியால் முதல்வராக முடியாது, ராகுல் காந்தியால் பிரதமராக முடியாது என்று நெல்லையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:49 PM IST
  • இன்று நெல்லை பூத் கமிட்டி மாநாடு
  • இதில் அமித்ஷா பங்கேற்பு.
  • திமுக மீது அமித்ஷா கடும் சாடல்.

உதயநிதி முதல்வராக மாட்டார்... ராகுல் பிரதமராக மாட்டார் - அமித்ஷா அதிரடி பேச்சு!

Amit Shah Speech In Tirunelveli: பாஜகவின் குமரி மண்டல் பூத் கமிட்டி மாநாடு இன்று (ஆகஸ்ட் 22) நெல்லையில் நடைபெற்றது. கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர். 

இதில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்றார். மேலும், தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், அண்ணாமலை; எம்எல்ஏக்கள் எம்ஆர் காந்தி, வானதி ஸ்ரீனிவாசன் உள்ளிட்ட பல மூத்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். மேலும், திமுகவின் செய்தித்தொடர்பாளராக இருந்து கட்சியில் இருந்து விலகிய கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் தற்போது அமித்ஷா முன்னிலையில் பாஜகவில் ஐக்கியமானார். 

இந்நிகழ்வில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, "இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் கனவு கண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள். தன் மகன் உதயநிதியை முதல்வராக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஸ்டாலினின் ஒரே நோக்கம், அதுபோல் சோனியாவுக்கு தன் மகன் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்க வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம். ஆனால், கடைசி வரை உதயநிதி முதல்வராகவும் முடியாது, ராகுல் காந்தி பிரதமராகவும் முடியாது" என்றார். 

About the Author
