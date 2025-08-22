உதயநிதி முதல்வராக மாட்டார்... ராகுல் பிரதமராக மாட்டார் - அமித்ஷா அதிரடி பேச்சு!

Amit Shah Speech In Tirunelveli: பாஜகவின் குமரி மண்டல் பூத் கமிட்டி மாநாடு இன்று (ஆகஸ்ட் 22) நெல்லையில் நடைபெற்றது. கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர்.
இதில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்றார். மேலும், தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், அண்ணாமலை; எம்எல்ஏக்கள் எம்ஆர் காந்தி, வானதி ஸ்ரீனிவாசன் உள்ளிட்ட பல மூத்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். மேலும், திமுகவின் செய்தித்தொடர்பாளராக இருந்து கட்சியில் இருந்து விலகிய கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் தற்போது அமித்ஷா முன்னிலையில் பாஜகவில் ஐக்கியமானார்.
இந்நிகழ்வில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, "இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் கனவு கண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள். தன் மகன் உதயநிதியை முதல்வராக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஸ்டாலினின் ஒரே நோக்கம், அதுபோல் சோனியாவுக்கு தன் மகன் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்க வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம். ஆனால், கடைசி வரை உதயநிதி முதல்வராகவும் முடியாது, ராகுல் காந்தி பிரதமராகவும் முடியாது" என்றார்.
மேலும் படிக்க | ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் எப்போழுது அமலுக்கு வரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
மேலும் படிக்க | தவெக மாநாட்டில் தாக்கி பேசிய விஜய்? கமல் கொடுத்த சூப்பர் பதில்!
மேலும் படிக்க | மதுரை மாநாட்டில் Selfie Video... இணையத்தில் பகிர்ந்த விஜய்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ