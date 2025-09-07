டிடிவி போட்ட திடீர் கண்டீஷன்... EPSக்கு சொருகும் ஆப்பு... பாஜக அடுத்து என்ன செய்யும்?

TTV Dinakaran: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் உள்ள தனியார் மஹாலில் அமமுகவின் செயல்வீரர்கள் மற்றும் செயல் வீராங்கனைகளின் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (செப். 7) நடைபெற்றது. இக்கூட்டம், மாவட்ட செயலாளர் தேர்போகி பாண்டி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் பங்கேற்று தொண்டர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ஒ.பன்னீர்செல்வம், பாஜக கூட்டணியில் இருந்து யாரால் வெளியேறினார் என்பது எல்லாருக்கு தெரியும். பாஜகவிற்கும் அமமுகவிற்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
டெல்லியில் சென்று பாஜக தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறேன். அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை ஒன்று சேர்க்க அமித்ஷா முயற்சி மேற்கொண்டார் என்பது உண்மை. பழனிச்சாமி தான் எங்கள் தலைவர் என பேசியவர், நயினார் தான். நயினார் நாகேந்திரன் திட்டமிட்டே நாங்கள் வெளியேற வேண்டும் என்று செயல்பட்டிருக்கிறார். நாங்கள் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியதற்கு முக்கிய காரணமே நயினார் நாகேந்திரன் தான்.
நயினார் நாகேந்திரன் ஒபிஎஸ் அமித்ஷாவை சந்திக்க வேண்டும் என என்னிடம் வந்து கேட்டிருந்தால் செய்திருப்பேன் என பேசியிருப்பது அகம்பாவம் மற்றும் ஆணவம். அப்படி பேசியதுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்காக ஏன் இவர் பேச வேண்டும் என நயினார் கேட்கிறார். ஒ. பன்னீர்செல்வத்திற்கு நான் பேசாமல் யார் பேசுவார்?.
தேனி தொகுதியை எனக்காக விட்டு கொடுத்தவர் ஒ.பன்னீர்செல்வம். நாங்கள் வெளியேற முக்கிய காரணமே, நயினார் நாகேந்திரன் தான். நாங்கள் கூட்டணியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றே செயல்பட்டிருக்கிறார். அண்ணாமலை அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் தலைவர். எங்கள் பின்னால் அவர் இருக்கிறார் என யாராவது பேசினால் அவர்களுக்கு அரசியல் தெரியவில்லை என அர்த்தம்.
நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள். நீங்கள் நினைக்காத கூட்டணி அமைய வாய்ப்பிருக்கிறது. அந்த கூட்டனிதான் வெற்றி கூட்டணியாக வாய்ப்பிருக்கிறது. எங்களுடைய ஆதங்கம் அண்ணாமலைக்கு தெரியும். அண்ணாமலை எங்கள் நல்ல நண்பராக இருந்தாலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வர் வேட்பாளர் என்றால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நாங்கள் தற்கொலை செய்துகொள்வதை அண்ணாமலை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்.
பழனிச்சாமியை தவிர வேறு யார் முதல்வர் வேட்பாளர் என்றாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம். மேலும் எங்களை அழித்துவிட்டு நயினார் வெற்றிபெற நாங்கள் ஒன்றும் முட்டாள் அல்ல. யாரை எதிர்த்து, எந்த துரோகத்தை எதிர்த்து கட்சி ஆரம்பித்தோமோ அவரை ஆதரித்து நாங்கள் நிற்போம் என நயினார் நினைத்தால் அது அவரது மனநிலையைத்தான் காண்பிக்கிறது. இதற்கு மேல் அவரை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை" என்றார்.
டிடிவி தினகரன் பேசியிருப்பது நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மட்டுமின்றி, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பிரச்னையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒருவேளை முதல்வர் யார் என்பதை தேர்தலுக்கு பின் அறிவித்துக்கொள்ளலாம் என பாஜக அறிவித்தால், டிடிவி தினகரனும், ஓ. பன்னீர்செல்வமும் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் படிக்க | செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக 1500 பேர் ராஜினாமா.. அதிமுகவில் பரபரப்பு!
மேலும் படிக்க | விஜய் அரசியலில் மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக இருப்பார் - துரை வைகோ பேட்டி!
மேலும் படிக்க | மீண்டும் மீண்டும் உழவர்களுக்கு துரோகம் செய்வதா? திமுகவை அட்டாக் செய்த அன்புமணி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ