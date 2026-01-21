English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கிரீன் சிக்னல் காட்டிய இபிஎஸ்! கைகோர்த்த டிடிவி தினகரன்.. அப்போ ஓபிஎஸ்?

கிரீன் சிக்னல் காட்டிய இபிஎஸ்! கைகோர்த்த டிடிவி தினகரன்.. அப்போ ஓபிஎஸ்?

TTV Dhinakaran Rejoin NDA Alliance: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைவதாக அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். என்டிஏ  கூட்டணியில் விலகிய நிலையில், மீண்டும் அவர் இணைந்துள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:14 AM IST
  • என்டிஏ கூட்டணியில் இணைந்த டிடிவி
  • ஓபிஎஸ் நிலை என்ன?
  • அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு

கிரீன் சிக்னல் காட்டிய இபிஎஸ்! கைகோர்த்த டிடிவி தினகரன்.. அப்போ ஓபிஎஸ்?

TTV Dhinakaran Rejoin NDA Alliance:   தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன.  இதனால் அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக கட்சி பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில், கூட்டணி சலசலப்புகளும் இருந்து வருகிறது.   ஆளும் திமுகவுக்கு எதிராக வலிமையான கூட்டணியை உருவாக்க அதிமுக பாஜக கூட்டணி முயன்று வருகிறது. அதற்கு ஏற்றவாறு வியூகம் அமைத்து வருகிறது. இதற்கிடையில், கூட்டணி தொடர்பாக இன்றயை தினம் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடையே அவசரமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

என்டிஏ கூட்டணியில் இணைந்த டிடிவி தினகரன்

அமமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிடிவி தினகரன் கூட்டணி குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதாவது, அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இணைவதாக அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன், ”அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் மாத்திரமல்ல தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லதொரு ஆட்சிக்கான தொடக்கத்தை நோக்கி அதில் பங்கு பெறுவதற்காக மக்கள் விரும்புகின்ற நல்லாட்சியை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குவதற்கான முயற்சிக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்பதற்காக எங்கள் ஆதரவை தெரிவிப்பதற்காக புறப்பட்டு செல்கிறோம்.

விட்டுக் கொடுத்துப் போபவர்கள் என்றைக்கும் கெட்டுப் போனதில்லை என்னதான் இருந்தாலும் எங்களுக்குள் பங்காளி சண்டை தான் "இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண நன்னயஞ் செய்து விடல்"  என பொதுக் குழுவில் சொல்லிவிட்டேன். நான் பழசையே நினைத்து விட்டு கட்சி நலனையும் தமிழ்நாட்டு நலனையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிடக்கூடாது என்பதற்காக பொதுநோக்கத்தோடு நாங்கள் விட்டுக் கொடுப்பதால் கெட்டுப் போவதில்லை.

எங்களுக்குள் இருப்பது பங்காளி சண்டை மட்டுமே. ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் என்ற முறையில் ஓரணியில் திரண்டு மீண்டும் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை மக்கள் ஆட்சி கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம்" என்று கூறினார். துரோகத்தை எப்படி ஏற்க முடியும் என எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக  விமர்சித்து வந்த டிடிவி தினகரன், தற்போது என்டிஏ கூட்டணியில் இணைவதாக அறிவித்துள்ளார். 

 அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இணைந்ததை அடுத்து, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து டிடிவி தினகரன் விலகினார். இதன்பின்பு, எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். கட்சிக்கே துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி எனவும் டிடிவி தினகரன் கூறி வந்தார். இதற்கிடையில், டிடிவி தினகரன் எந்த கட்சியில் கூட்டணி வைப்பார் என எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்தது. டிடிவி தினகரனை கூட்டணியில் சேர்ப்பதற்கு எடப்பாடி பழனிசமி கிரீன் சிக்னல் காட்டியுள்ளார்.  இதனை அடுத்து, அவர் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார். 

ஓபிஎஸ் நிலை என்ன?

டிடிவி தினகரன் என்டிஏ கூட்டணியில் இணைந்த நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் நிலை என்னவென்று கேள்வி எழுந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, டிடிவி தினகரனை தனது கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர சம்மதம் தெரிவித்தது. ஆனால், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை  சேர்த்துக் கொள்வதில் பிடிவாதத்தை காட்டி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.   எனவே, என்டிஏ கூட்டணி பக்கம் செல்ல முடியாத ஓபிஎஸ், தவெக பக்கம் தாவுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.  செங்கோட்டையனும் அவரை தவெக பக்கம் இழுக்க முயற்சித்து வருகிறார். எனவே, ஓபிஎஸ் எந்த மாதிரியான முடிவை எடுக்கப் போகிறார் என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க | பக்தர்களே அலர்ட்! பழனி முருகன் கோயிலில் மேஜர் மாற்றம்.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! பெண்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் - முழு விவரம்

NDA allianceAMMKTTV DhinakaranTTV Dhinakaran Rejoins NDA Alliance2026 Assembly Elections

