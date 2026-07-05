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ஆணவத்துடன் ஆதவ் பேசுகிறார்.. காட்டமாக விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்

TTV Dhinakaran Latest News: அமமுக பொதுச் செயலாளர்  டிடிவி தினகரன்,  அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை கடுமையாக சாடியுள்ளார். கரூர் விவகாரத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆணவத்துடன் பேசுவதாக விமர்சித்து இருந்தார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:42 PM IST
ஆணவத்துடன் ஆதவ் பேசுகிறார்.. காட்டமாக விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்
Image Credit: TTV Dhinakaran Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ஆணவத்துடன் ஆதவ் பேசுகிறார்.. காட்டமாக விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்
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