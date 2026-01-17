தமிழ்நாட்டுக்கு 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்... இதன் ஸ்பெஷல் என்ன? டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

Three Amrit Bharat Express Trains For Tamil Nadu: மேற்கு வங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் நிலையில், பாஜக இம்முறை அங்கு வெற்றிபெற தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்த முறை அங்கு பாஜக அலை வீசுவதாக கூறப்படுகிறது.
தேர்தல் களம் தங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், மத்திய பாஜக அரசு மேற்கு வங்கத்தில் மக்களை மேலும் மகிழ்விக்கும் விதமாக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து அதை செய்லபடுத்தியும் வருகிறது. அசாமில் பாஜக ஆட்சியை தக்கவைக்க முனைப்பு காட்டி வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று மேற்கு வங்கத்தின் மால்டா நகருக்கு வருகை தரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு ரயில் சேவைகளையும், நலத்திட்டங்களையும் தொடங்கிவைக்கிறார்.
PM Modi: வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்
குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தின் ஹோவ்ரா முதல் அசாம் கௌகாத்தி வரை இயக்கப்பட உள்ள நாட்டின் முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை மால்டா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தொடங்கிவைக்கிறார். வேகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும், சௌகரியமாகவும் பயணிக்க வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் வழிவகை செய்யும். வழக்கமான பயண நேரத்தை விட இது இரண்டரை மணிநேரம் முன்கூட்டியே சென்றுவிடும்.
Amrit Bharat Express Train: 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்
மேற்கு வங்கம், அசாம் மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிற்கும் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இது ஒருபுறம் இருக்க, மேற்கு வங்கத்தில் நான்கு அம்ரித் பாரத் ரயில் சேவைகளையும் இன்று பிரதமர் மோடி தொடங்கிவைக்கிறார். அந்த நான்கு ரயில் சேவைகளில் மூன்று ரயில்கள் மேற்கு வங்கம் - தமிழ்நாடு இடையே இயக்கப்பட இருக்கின்றன.
Amrit Bharat Express Train: மூன்று ரயில்களின் விவரம்
மேற்கு வங்கத்தின் சாண்ட்ரகாச்சி -சென்னை தாம்பரம் (ரயில் எண்: 16107/16108) இடையேயான ரயில், தமிழ்நாட்டின் நாகர்கோவில் - மேற்கு வங்கத்தின் நியூ ஜல்பைகுரி இடையேயான (ரயில் எண்: 20603/20604) ரயில், தமிழ்நாட்டின் திருச்சி - மேற்கு வங்கத்தின் நியூ ஜல்பைகுரி இடையேயான (ரயில் எண்: 20609/20610) ரயில் என மூன்று அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகள் இன்று தொடங்கப்பட உள்ளது. இதுமட்டுமின்றி SMVT பெங்களூரு - மேற்கு வங்கத்தின் அலிபூர் துரார் இடையேவும் ஒரு அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது.
Amrit Bharat Express Train: எவ்வளவு கட்டணம்?
அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கவனிக்க வேண்டியதே, அதில் அனைத்து பெட்டிகளும் சாதாரண பெட்டிகளாகும். அதாவது குளிர்சாதன வசதிகள் கொண்ட பெட்டிகள் இந்த ரயில்களில் கிடையவே கிடையாது. அதிகபட்சமாக மணிக்கு 130 கி.மீ., வேகத்தில் இந்த ரயில் பயணிக்கும். பொதுபெட்டிகள் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இதில் உள்ளன. இதில் 1000 கி.மீ., தூரத்திற்கு 500 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இன்னும் குறைவான தூரத்திற்கு, குறைவான கட்டணமே வசூலிக்கப்படும்.
