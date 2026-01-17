English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டுக்கு 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்... இதன் ஸ்பெஷல் என்ன? டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

தமிழ்நாட்டுக்கு 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்... இதன் ஸ்பெஷல் என்ன? டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

Amrit Bharat Express Train: தமிழ்நாட்டுக்கு இன்று 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார். இதன் சிறப்பம்சம் என்ன?, இதன் டிக்கெட் விலை எவ்வளவு? என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 17, 2026, 11:06 AM IST
  • மொத்தம் 4 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை தொடங்குகிறது.
  • வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையும் தொடங்குகிறது.
  • மேற்கு வங்கத்தில் பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கிவைக்கிறார்.

Trending Photos

Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon8
2026 7 Top Most Best Smartphones
Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon8
Mohammed Siraj
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு : டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் கார்டு ஆன்லைனில் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ஸ்மார்ட் ஐடியா
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் கார்டு ஆன்லைனில் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ஸ்மார்ட் ஐடியா
தமிழ்நாட்டுக்கு 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்... இதன் ஸ்பெஷல் என்ன? டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

Three Amrit Bharat Express Trains For Tamil Nadu: மேற்கு வங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் நிலையில், பாஜக இம்முறை அங்கு வெற்றிபெற தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்த முறை அங்கு பாஜக அலை வீசுவதாக கூறப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தேர்தல் களம் தங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், மத்திய பாஜக அரசு மேற்கு வங்கத்தில் மக்களை மேலும் மகிழ்விக்கும் விதமாக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து அதை செய்லபடுத்தியும் வருகிறது. அசாமில் பாஜக ஆட்சியை தக்கவைக்க முனைப்பு காட்டி வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று மேற்கு வங்கத்தின் மால்டா நகருக்கு வருகை தரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு ரயில் சேவைகளையும், நலத்திட்டங்களையும் தொடங்கிவைக்கிறார்.

PM Modi: வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்

குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தின் ஹோவ்ரா முதல் அசாம் கௌகாத்தி வரை இயக்கப்பட உள்ள நாட்டின் முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை மால்டா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தொடங்கிவைக்கிறார். வேகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும், சௌகரியமாகவும் பயணிக்க வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் வழிவகை செய்யும். வழக்கமான பயண நேரத்தை விட இது இரண்டரை  மணிநேரம் முன்கூட்டியே சென்றுவிடும். 

Amrit Bharat Express Train: 3 அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்

மேற்கு வங்கம், அசாம் மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிற்கும் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இது ஒருபுறம் இருக்க, மேற்கு வங்கத்தில் நான்கு அம்ரித் பாரத் ரயில் சேவைகளையும் இன்று பிரதமர் மோடி தொடங்கிவைக்கிறார். அந்த நான்கு ரயில் சேவைகளில் மூன்று ரயில்கள் மேற்கு வங்கம் - தமிழ்நாடு இடையே இயக்கப்பட இருக்கின்றன.

Amrit Bharat Express Train: மூன்று ரயில்களின் விவரம்

மேற்கு வங்கத்தின் சாண்ட்ரகாச்சி  -சென்னை தாம்பரம் (ரயில் எண்: 16107/16108) இடையேயான ரயில், தமிழ்நாட்டின் நாகர்கோவில் - மேற்கு வங்கத்தின் நியூ ஜல்பைகுரி இடையேயான (ரயில் எண்: 20603/20604) ரயில், தமிழ்நாட்டின் திருச்சி - மேற்கு வங்கத்தின் நியூ ஜல்பைகுரி இடையேயான (ரயில் எண்: 20609/20610) ரயில் என மூன்று அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகள் இன்று தொடங்கப்பட உள்ளது. இதுமட்டுமின்றி SMVT பெங்களூரு - மேற்கு வங்கத்தின் அலிபூர் துரார் இடையேவும் ஒரு அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது.

Amrit Bharat Express Train: எவ்வளவு கட்டணம்?

அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கவனிக்க வேண்டியதே, அதில் அனைத்து பெட்டிகளும் சாதாரண பெட்டிகளாகும். அதாவது குளிர்சாதன வசதிகள் கொண்ட பெட்டிகள் இந்த ரயில்களில் கிடையவே கிடையாது. அதிகபட்சமாக மணிக்கு 130 கி.மீ., வேகத்தில் இந்த ரயில் பயணிக்கும். பொதுபெட்டிகள் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இதில் உள்ளன. இதில் 1000 கி.மீ., தூரத்திற்கு 500 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இன்னும் குறைவான தூரத்திற்கு, குறைவான கட்டணமே வசூலிக்கப்படும். 

மேலும் படிக்க |  இனி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தொல்லை இல்லை! வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட் விலை அப்டேட்

மேலும் படிக்க |  சென்னை டூ ராமேஸ்வரம்! 8 மணி நேரத்தில் சல்லுன்னு போகலாம்.. ரெடியான வந்தே பாரத்!

மேலும் படிக்க | வந்தே பாரத், ராஜதானி, துரந்தோ... ஸ்பீட் அள்ளும் ரயில் எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Amrit Bharat Express TrainPM Modivande bharat sleeper trainTamilnaduTamil News

Trending News