வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறுமா? அமுதா பதில்!

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறுமா என்பது நாளை (அக்டோபர் 22) கூறப்படும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டல தலைவர் அமுதா தெரிவித்தார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 21, 2025, 08:31 PM IST

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இன்று (அக். 21) செய்தியாளர்களை சந்தித்து வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டல தலைவர் அமுதா பேசினார். அப்போது, வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளதாகவும், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை மற்றும் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.  

8 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்

விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேசமயம் கடலில் இருக்கும் மீனவர்கள் உடனடியாக கரை திரும்ப வேண்டும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.  

அரபிக் கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது. வங்கக் கடலில் உருவான மற்றொரு தாழ்வுப் பகுதி அதே இடத்தில் வலுவடைந்து காணப்படுகிறது. தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.  இந்நிலையிலே, சென்னையிலும் மிக கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது. பருவமழை தொடங்கியதிலிருந்து இதுவரை தமிழகத்தில் இயல்பை விட 59% அதிக மழை பதிவாகியுள்ளது.  

அதி கனமழை பதிவுகள்

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மாநிலத்தின் நான்கு இடங்களில் அதி கனமழை பதிவாகியுள்ளது. தங்கச்சிமடம் (ராமநாதபுரம்) பகுதியில் மட்டும் 17 செ.மீ. மழை பெய்ததாகவும், அக்டோபர் 1 முதல் 21 வரை தமிழகத்தில் மொத்தம் 16 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையம் நாளை (அக். 22) நிலையை மதிப்பீடு செய்து, வங்கக் கடலில் உள்ள தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறுமா என்பது பற்றி தெளிவான அறிவிப்பை வெளியிடும் என கூறினார். 

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர் திறப்பு.. வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க: மதுரை வைகை ஆற்றில் வெள்ளம்: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தல்

