தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அணைக்கட்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அணைக்கட்டுசட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: அணைக்கட்டு சட்டமன்றத் தொகுதி, தமிழ்நாட்டின் வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய தொகுதியாகும். வேலூர் மற்றும் அணைக்கட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில், விவசாயம் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்விடங்கள் கணிசமாக உள்ளன.
அணைக்கட்டு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அணைக்கட்டுதொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
அணைக்கட்டு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): நந்தகுமார்
அதிமுக - வேலழகன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரவிக்குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.வேல்முருகன்
அணைக்கட்டுதொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,63,600
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,28,400
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,35,150
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50
அணைக்கட்டுதொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.15% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
அணைக்கட்டு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி பெற்றவர்: ஏ.பி. நந்தகுமார் (திமுக) - 95,159 வாக்குகள்.
இரண்டாம் இடம்: டி. வேலழகன் (அதிமுக) - 88,799 வாக்குகள்.
வாக்கு வித்தியாசம்: நந்தகுமார் 6,360 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
அணைக்கட்டுதொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அணைக்கட்டுதொகுதியில் 82.05% வாக்குகள் பதிவாகின.
