  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 2026 பொங்கல்: ரூ.5000 பரிசு சாத்தியமா? திமுக அரசின் மெகா பிளான் மற்றும் அரசியல் வியூகம்!

2026 பொங்கல்: ரூ.5000 பரிசு சாத்தியமா? திமுக அரசின் மெகா பிளான் மற்றும் அரசியல் வியூகம்!

Pongal Gift Scheme 2026 News: தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணம் வழங்குவது வழக்கம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:33 PM IST
  • தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு: அரசியல் வியூகம், நிதி நெருக்கடி மற்றும் ரொக்கப் பணம் குறித்த பார்வை
  • பொங்கல் பரிசு: தேர்தல் வியூகமா? நிதி நெருக்கடியா?
  • பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு - ரொக்கப் பணம்: அரசியல் Vs நிதிச் சுமை

2026 பொங்கல்: ரூ.5000 பரிசு சாத்தியமா? திமுக அரசின் மெகா பிளான் மற்றும் அரசியல் வியூகம்!

DMK Govt Pongal Gift Latest News: ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு ரேஷன் கார்டுதாளர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது. தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு, வரவிருக்கும் சட்டசபை தேர்தலுக்கான அரசியல் வியூகம் மற்றும் அரசு நிதி நெருக்கடி, திமுக ஆட்சியில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு உடன் சேர்த்து ரொக்க பணமும்  கிடைக்குமா? விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பொங்கல் பரிசும் - ரொக்கப் பணம் பற்றிய விவரங்கள்:

பொங்கலுக்கு ரொக்கப் பணம் வழங்கும் முறையை அ.தி.மு.க அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. தொடக்கத்தில் ரூ.100 வழங்கப்பட்டது.

2019 & 2020 பொங்கல்: பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு  2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூ.1,000 ரொக்கப் பணம் வழங்கப்பட்டது.

2024 பொங்கல்: 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவிருந்த நிலையில், பொங்கலுக்கு 21 பொருட்கள் (பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பருப்பு வகைகள், மசாலாப் பொருட்கள், மஞ்சள் பை, முழு கரும்பு) மற்றும் ரூ.2,500 ரொக்கப் பணம்.

2023 & 2024 பொங்கல்: 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, முழு கரும்பு மற்றும் ரூ.1,000 ரொக்கப் பணமும் வழங்கப்பட்டது.

2025 பொங்கல்: 2025 ஆம் ஆண்டு ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு. (ரொக்கப் பணம் இல்லை).

அரசின் நிதி நெருக்கடி (Financial Constraint):

2026 சட்டசபை தேர்தல் வர உள்ளதால், இந்த முறை பொங்கல் பரிசுடன் சேர்த்து ரொக்கப் பணமும் வழங்குவதற்கு தேவையான் ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு முயற்சித்து வருகிறது. ஆனால் அரசின் நிதி பற்றாக்குறை பெரும் சவாலாக இருப்பதால், அடுத்து என்ன செய்யலாம்? எதாவது மாற்று ஏற்பாடு செய்யலாம்? என திமுக அரசு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வறிகிறது. 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டத்தினால் அரசுக்குக் கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது. மேலும், விடுபட்ட பெண்களுக்கும் இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தும் திட்டம் அரசின் கடன் சுமையை இன்னும் அதிகரிக்கும்.

நிதித்துறையின் மௌனம்: இந்த நிதி நெருக்கடியால், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புக்குத் தேவையான பெரிய தொகையை ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்து நிதித்துறை அதிகாரிகள் தயக்கம் காட்டுவதாகவும் (மௌனம் காப்பதாகவும்) தகவல் தெரிவிக்கிறது.

மாற்று ஏற்பாடுகள்: அரசு நிதிப் பற்றாக்குறை என்ற பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ள, ரொக்கப் பணத்திற்குப் பதிலாக வேறு ஏதேனும் மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து தி.மு.க அரசு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிகிறது.

திமுக அராசின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை:

2026-ல் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவிருக்கும் நிலையில், பொங்கல் பரிசுத் திட்டம் என்பது அரசியல் வியூகமாகவும் (Political Strategy), நிர்வாக சவாலாகவும் (Administrative Challenge) உள்ளது.

ஒருபுறம் தேர்தல் வெற்றிக்கு ரொக்கப் பணம் அவசியம், மறுபுறம் அதிகரிக்கும் நிதிச் சுமை அதைத் தடுக்கிறது. இந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள சமநிலையே 2026 பொங்கல் பரிசின் முடிவாக இருக்கும்.

தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் பொங்கலுக்கு முன்னதாக பொங்கல் பரிசு மற்றும் பொங்கல் பணம் குறித்து அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும். அந்த அறிவிப்பில் அந்த வருடத்திற்கான பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணத்தின் அளவு பற்றிய தகவல் இருக்கும். எனவே விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகலாம் எனத் தகவல்.

திமுக தேர்தல் வியூகம் (2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்):

2025-ல் ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படாததால் எழுந்த எதிர்ப்பை சரிகட்டவும், தேர்தல் வெற்றிக்காகவும் இந்த முறை ரொக்கப் பணம் வழங்க வேண்டிய அரசியல் தேவை தி.மு.க அரசுக்கு உள்ளது.

தேர்தல் வெற்றிக்காக ரூ.5,000 ரொக்கப் பரிசு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருப்பதாகத் தகவல் உள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Pongal gift 2026DMK GovernmentTamil naduTN Govt Pongal SchemeMK Stalin

