LPG Cylinder: இன்னும் விலை உயரும்.. எவ்வளவு தெரியுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவல்

Anand Srinivasan LPG Cylinder Price Prediction: ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்டிருக்கும் போரால் அந்நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை மட்டும் பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
LPG Cylinder Shortage: ஈரானின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி உள்ளன. இதனால் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. நமது தமிழ்நாட்டில் சில ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. கோவையின் பிரபல ஹோட்டலான அன்னபூர்ணாவில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக உணவு பட்டியலை குறைத்துள்ளனர். குறிப்பாக தோசை உள்ளிட்ட உணவுகள் விற்கப்படாது என தெரிவித்துள்ளனர்.
சிலிண்டர் விலை இன்னும் உயரும்
இன்றைய மார்ச் 10 நிலவரப்படி, சென்னையில் வீட்டு உபயோக (14.2 கிலோ) எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. 60 உயர்ந்து, ரூ. 928.50 ஆக உள்ளது. அதேபோல் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான (19 கிலோ) சிலிண்டர் விலை ரூ. 144 உயர்ந்து, ரூ. 2043.50 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், சிலிண்டர் விலை இன்னும் அதிகரிக்கும் என பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
ரூ. 400 வரை உயரக்கூடும் - ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கணிப்பு
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையிலான போர் காரணமாக, விலைவாசி உயர்வை தவிக்க முடியாது. தற்போது தமிழகத்தில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர். இந்த நிலை நீட்டிக்கும் பட்சத்தில் சிலிண்டர் விலை இன்னும் உயரக்கூடும். வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை மேலும், 200 ரூபாய் வரை உயரும். அதேபோல் வணிக சிலிண்டர் விலையும் 300 முதல் 400 ரூபாய் வரை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளது என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Edappadi Palaniswami: எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்
LPG Cylinder தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ஈரான்- இஸ்ரேல் , வளைகுடா நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் போர் காரணமாக பெட்ரோலிய பொருட்களை இந்தியாவுக்கு கொண்டுவருவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக வணிக மற்றும் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விநியோகத்தைத் தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. LPG-க்கு மாற்றாக வேறு எரிபொருளை பயன்படுத்துமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏற்கெனவே சில மாவட்டங்களில் சிலிண்டர்கள் கிடைக்காததால் உணவகங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சினை மேலும் தீவிரமடையாமல் இருக்க, உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து , தக்க நேரத்தில் சிலிண்டர்கள் கிடைக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.
அதேபோல், மக்களிடையே இதை வைத்து தேவையற்ற அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தும் வேலைகளை விடுத்து, தமிழகத்தில் உணவகங்கள் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கான எரிவாயு ஏற்பாடுகள் மற்றும் சலுகைகளை பொறுப்புள்ள மாநில அரசாக செய்து தர வேண்டும் எனவும்,
ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அம்மா உணவகங்களை மேலும் முழுவீச்சில் இயங்கவைத்து, எவ்வித தடையுமின்றி தொடர்ந்து உணவு வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் எனவும் திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன் என கூறியுள்ளார்.
Nainar Nagendran: சிலிண்டர் தட்டுபாடு என்பது பொய் - நயினார் நாகேந்திரன்
தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுபாடு என சொல்வது பொய். நானே ஒரு கேஸ் டீலர்தான். தட்டுபாடு என்பது எங்குமே இல்லை. ஒருவருக்கு ஒரு சிலிண்டர் கொடுத்தபிறகு 20 நாட்களுக்கு பின்னரே மீண்டும் முன்பதிவு செய்ய முடியும். கணினி தொழில்நுட்பமே அப்படிதான் உள்ளது. உங்களுக்கு சிலிண்டர் வேண்டும் என்றால் நான் தருகிறேன். உணவகங்களில் உணவு தட்டுபாடுக்கும் சிலிண்டருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. உலக போரால் இந்தியாவில் எந்த பொருளாதார நெருக்கடியும் இல்லை என நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறி உள்ளார்.
Annamalai: அண்ணாமலை விளக்கம்
நமக்கு செளதி அரேபியாவில் இருந்துதான் பெரும்பாலும் எல்பிஜி வருகிறது. அது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் இருந்து வரும். போர் காரணமாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியை மூடி வைத்திருக்கிறார்கள். அதனால் எந்த கப்பலும் அங்கிருந்து வெளியே வர முடியாத ஒரு சூழல் நிலவுகிறது. எனவே அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான்.
தற்போது கோவை, சென்னை ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் ஓர் அறிக்கை கொடுத்துள்ளனர். அவர்கள் கொடுத்திருப்பது வணிகம் சம்பந்தமானது. இதில் அரசியல் ஏதுவும் கற்பிக்க விரும்பவில்லை. வணிக சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய 21 நாட்கள் இடைவெளி இருந்தது. போர் காரணமாக அதனை 25 நாட்களாக மாற்றி உள்ளது. அதனால ஓர் அசாதாரண சூழல் உள்ளது என்றார்.
