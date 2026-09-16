Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் அதிரடி சோதனை!

தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் அதிரடி சோதனை!

தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் தொடர்ச்சியாக, முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் திருச்சி இல்லாத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 16, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:40 AM IST
தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் அதிரடி சோதனை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டெண்டர் முறைகேடு: தாம்பரம் ஆணையர் பாலசந்தர் ஐஏஎஸ் மாற்றம் - தவெக அரசு அதிரடி
2
3
4
5