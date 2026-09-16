/தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் அதிரடி சோதனை!

திருச்சியில் உள்ள அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் வீட்டில் இன்று காலை 7 மணி முதல் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சென்னையில் இருந்து இரண்டு காவல் வாகனங்களில் வந்த 10க்கும் மேற்பட்ட மத்திய குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சோதனை நடைபெறும் நிலையில், அன்பில் மகேஷ் வீட்டின் முன்பகுதியில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். வீட்டில் உள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் வழக்குக்கு தொடர்புடையதாக கருதப்படும் பிற ஆதாரங்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்திர அங்கீகாரம் பல்வேறு அனுமதிகள் மற்றும் தடையின்மை சான்றிதழ் பெற்று தருவதாக கூறி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஏற்கனவே விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் பெறப்பட்டதாக கூறப்படும் புகாரிகளின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இது தொடர்பான வழக்கில் இதுவரை 177 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த பின்னணியிலேயே முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் இல்லத்திலும் தற்போது சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சோதனை நடைபெறும் நேரத்தில் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வீட்டில் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் வீட்டில் உள்ள முக்கிய ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன. தனியார் பள்லிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல், அங்கீகாரத்தை புதுப்பித்தல் மற்றும் NOC வழங்குதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக எழுந்துள்ள புகார்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
முன்னாள் அமைச்சரின் இல்லத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருவது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.