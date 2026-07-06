/'பள்ளிகளுக்குள் செல்லாதீர்கள்'... அமைச்சர் கீர்த்தனாவை விமர்சித்த அன்பில் மகேஷ்

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள திருத்தங்கல் அரசுப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீரென வந்து ஆய்வு நடத்தினார்.
பள்ளி வளாகம், கணினி மையம் மற்றும் கழிவறைகளைப் பார்வையிட்ட அமைச்சர், தொடர்ந்து வகுப்பறைகளுக்கும் சென்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது அங்கிருந்த மாணவிகளிடம் அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆங்கிலத்தில் சில கேள்விகளை கேட்டுள்ளார். எதிர்பாராத இந்த கேள்விகளால் சில மாணவிகள் பதிலளிக்க தெரியாமல் திகைத்து நின்றதாக கூறப்படுகிறது.
மாணவிகளின் இந்த தடுமாற்றத்தை கண்ட அமைச்சர் கீர்த்தனா, அவர்களுக்கு சிறந்த முறையில் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொடுக்குமாறு அங்கிருந்த ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து பேசுகையில், "முன் வரிசையில் அமரும் மாணவிகளுக்கே இந்த நிலை என்றால், பின் வரிசையில் இருக்கும் மாணவிகளின் நிலையை யோசித்துப் பாருங்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அமைச்சரின் இந்த உரையாடல் அடங்கிய வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளன.
இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவியதை தொடர்ந்து, அமைச்சரின் அணுகுமுறைக்கு எதிராக பலரும் தங்களது கண்டனங்களைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். ஒரு அரசுப் பள்ளி மாணவியால் ஆங்கிலம் சரளமாக பேச முடியவில்லை என்பதற்காக, அவரது முகத்தை காட்டி வீடியோ எடுத்து அதனை பொதுவெளியில் வெளியிடுவது முறையானது அல்ல என்றும், இது ஒரு அமைச்சருக்கு பொருத்தமான செயல் அல்ல என்றும் நெட்டிசன்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் பலரும் தங்களது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், முன்னாள் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அமைச்சர் கீர்த்தனாவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, தான் நினைப்பதுதான் சரி என பிடிவாதம் பிடிப்பது ஆய்வின் பணி அல்ல! அமைச்சரின் பணியும் அதுவல்ல!
மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியப் பெருமக்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். அதை விடுத்து Last Bench என்று சுட்டிக்காட்டி பேசுபவர்கள் எல்லாம் பள்ளிகளுக்குள் செல்லாதீர்கள். மாணவச் செல்வங்களிடம் தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்க்காதீர்கள்.
தப்போ சரியோ தைரியமாக பதில் சொன்ன அன்பு மாணவச் செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அன்பும் வாழ்த்துகளும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.