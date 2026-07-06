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'பள்ளிகளுக்குள் செல்லாதீர்கள்'... அமைச்சர் கீர்த்தனாவை விமர்சித்த அன்பில் மகேஷ்

திருத்தங்கல் அரசுப் பள்ளியில் மாணவிகளிடம் ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்டு "லாஸ்ட் பெஞ்ச்" எனப் பேசிய தவெக அமைச்சர் கீர்த்தனாவின் அணுகுமுறைக்கு, "மாணவர்களிடம் தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்க்காதீர்கள்" என முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:00 PM IST
'பள்ளிகளுக்குள் செல்லாதீர்கள்'... அமைச்சர் கீர்த்தனாவை விமர்சித்த அன்பில் மகேஷ்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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