அன்புகரங்கள் திட்டம் : மாதம் ரூ.2000 - பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்

Anbu karangal scheme : தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கனவுகளை நிறைவேற்ற அனைத்து தரப்பு குழந்தைகளுக்கு உதவும் வகையில் சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதில் அன்புகரங்கள் திட்டமும் ஒன்று. இத்திட்டத்தின் கீழ் பெற்றோரை இருவரையும் இழந்தவர்கள் அல்லது யாரேனும் ஒருவரை இழந்து பராமரிக்கப்படாத நிலையில் இருக்கும் குழந்தைகளின் பள்ளிக்கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக மாதம்தோறும் அரசு ரூ.2000 வழங்குகிறது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த திட்டம் குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெளியாகியுள்ளது.
அன்புகரங்கள் திட்டம்
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் ஒரு அங்கமான குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் இயக்குநரகம், இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015-இன் கீழ் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் குழந்தைகளின் மறுவாழ்விற்காக நிறுவனம் மற்றும் நிறுவனம் சாரா சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் "தாயுமானவர் திட்டம்" அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, உலகளாவிய சகோதரத்துவம் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. மிகவும் வறுமையில் வாழும் குடும்பங்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
அன்பு கரங்கள் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் பயனடையலாம்?
இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக. பெற்றோர்கள் இருவரையும் இழந்த மற்றும் பெற்றோரில் ஒருவரை இழந்து மற்றொரு பெற்றோரால் பராமரிக்க இயலாத குழந்தைகளை அரவணைத்து தொடர்ந்து பாதுகாத்திடும் வகையில், அக்குழந்தைகளின் 18 வயது வரையிலான பள்ளிப் படிப்பு முடியும் வரை இடைநிற்றல் இன்றி கல்வியை தொடர, "அன்புக்கரங்கள்" என்ற திட்டத்தின் மூலம் மாதம் 2,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். பள்ளிப்படிப்பு முடித்தவுடன் கல்லூரிக் கல்வி மற்றும் உரிய திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளும் அவர்களுக்கு வழங்கிட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அன்பு கரங்கள் திட்டம் தொடக்கம்
அதன்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் 15.9.2025 அன்று சென்னை, கலைவாணர் அரங்கத்தில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் சார்பில், பெற்றோர்கள் இருவரையும் இழந்த மற்றும் பெற்றோரில் ஒருவரை இழந்து, மற்றொரு பெற்றோரால் பராமரிக்க இயலாத குழந்தைகளை அரவணைத்து தொடர்ந்து பாதுகாத்திடும் வகையில், அக்குழந்தைகளின் 18 வயது வரையிலான பள்ளிப் படிப்பு முடியும் வரை இடைநிற்றல் இன்றி கல்வியை தொடர மாதம் 2,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கிடும் "அன்புக்கரங்கள்" திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து, அக்குழந்தைகளுக்கு உதவித் தொகையினை வழங்கினார்.
திருப்பத்தூரில் அன்புகரங்கள் திட்டம்
மேலும், பெற்றோர் இருவரையும் இழந்து 12-ஆம் வகுப்பு முடித்து, பல்வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழ்நாடு அரசின் முயற்சியால் சேர்க்கப்பட்டுள்ள 1,340 மாணவ / மாணவியர்களுக்கு மடிக்கணினிகளையும் வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில், "அன்புக்கரங்கள்" திட்டப் பயனாளிகளான 82 பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 பெறுவதற்கான அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டது.
அந்த வகையில், அன்புக்கரங்கள் திட்டத்தின்கீழ், திருப்பத்தூர் ஒன்றியத்தில் 47 மாணவ, மாணவியர்களும், நாட்றம்பள்ளி ஒன்றியத்தில் 25 மாணவ, மாணவியர்களும், ஆலங்காயம் ஒன்றியத்தில் 15 மாணவ, மாணவியர்களும், மாதனூர் ஒன்றியத்தில் 22 மாணவ, மாணவியர்களும், கந்திலி ஒன்றியத்தில் 17 மாணவ, மாணவியர்களும், ஜோலார்பேட்டை ஒன்றியத்தில் 13 மாணவ, மாணவியர்கள் என மொத்தம் 139 மாணவ, மாணவியர்கள் மாதந்தோறும் ரூ.2000 உதவித்தொகை பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | பெற்றோர் இல்லா குழந்தைகள் ரூ.2000 பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசின் தாயுள்ளம்
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
மேலும் படிக்க | குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
மேலும் படிக்க | அன்பு கரங்கள் திட்டம் : ரூ.2000 பெற எங்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ