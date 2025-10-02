English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திமுக ஆட்சியில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 61% அதிகரிப்பு - அன்புமணி குற்றச்சாட்டு!

Anbumani Ramadoss Slams DMK: திமுக ஆட்சியில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 61%  அதிகரிப்பு: ஓராண்டில்  67 குழந்தைகள் படுகொலை-வாழத்தகுதியற்ற மாநிலமாக்கியது தான் சாதனையா? என அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 2, 2025, 08:22 PM IST

Trending Photos

தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon5
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?
camera icon8
woman safety
பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?
விஜயதசமி: இன்றைய ராசிபலன் - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சாதகமாகன நாள்?
camera icon13
horoscope
விஜயதசமி: இன்றைய ராசிபலன் - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சாதகமாகன நாள்?
திமுக ஆட்சியில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 61% அதிகரிப்பு - அன்புமணி குற்றச்சாட்டு!

இது தொடர்பாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில்  2023-ஆம் ஆண்டில்  குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களின் எண்ணிக்கை இதுவரை இல்லாத வகையில் 6968 ஆக  அதிகரித்திருப்பதாகவும்,  2023-ஆம் ஆண்டில் மட்டும்  67 குழந்தைகள்  படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றும்  தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம்  வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  குழந்தைகள்  வாழத்தகுதியற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை  திமுக அரசு மாற்றியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.

Add Zee News as a Preferred Source

திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் அதிமுக ஆட்சியில் 2020-ஆம் ஆண்டில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களின் எண்ணிக்கை 4338 ஆக இருந்தது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 2021-ஆம் ஆண்டில் 6064 ஆகவும், 2022-ஆம் ஆண்டில்  6580 ஆகவும்,  2023-ஆம் ஆண்டில் 6968 ஆகவும் அதிகரித்திருக்கிறது. அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுடன் ஒப்பிடும் போது திமுக ஆட்சியின்  முதல் 3 ஆண்டுகளில் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை 60.66%  அதிகரித்திருக்கிறது.

2023-ஆம் ஆண்டில் 67 குழந்தைகள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் இருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  2022-ஆம் ஆண்டில் 81 குழந்தைகள்,  2021-ஆம் ஆண்டில் 69 குழந்தைகள் என  திமுக ஆட்சியில் மொத்தம்  217 குழந்தைகள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.  திமுக ஆட்சியில் மொத்தம் 7 குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு வளர்ச்சியடைந்து விட்டது, சிசுக்கொலைகள் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டன என  ஆட்சியாளர்கள் பெருமிதப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில்,  திமுக ஆட்சியின் முதல் 3 ஆண்டுகளில்  28 குழந்தைகள் சிசுக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நாளில் இருந்தே பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பில்லாத சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு இந்த புள்ளிவிவரங்களின் மூலம் உறுதியாகியிருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மூலைகளிலும் மது மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் தாராளமாக கிடைப்பது,  குற்றங்களைத்  தடுக்க வேண்டிய காவல்துறை செயலிழந்து தடுமாறுவது போன்றவை தான் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பதற்கு காரணம்  ஆகும். இதற்கு காரணமான திமுக அரசு தான் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

குற்றங்களுக்கு குறித்த காலத்தில் தண்டனை வழங்கப்பட்டால் தான் குற்றம் செய்பவர்கள்  திருந்துவார்கள். அந்த விஷயத்திலும் திமுக அரசு படுதோல்வி அடைந்து விட்டது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களை  விசாரிப்பதற்கான தமிழக மாவட்டங்களில் 53  சிறப்பு  நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலையில், இதுவரை 20 நீதிமன்றங்கள் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் 60% போக்சோ வழக்குகள் விசாரிக்கப்படாமல் முடங்கிக் கிடக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டை குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற மாநிலமாக மாற்றியது தான் திமுக அரசின் சாதனை ஆகும். இதற்காக ஆட்சியாளர்கள் வெட்கித் தலைகுனிய வேண்டும்.  தெய்வங்களாக போற்றப்பட வேண்டிய குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கத் தவறிய  திமுக அரசுக்கு வரும் தேர்தலில் மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: விஜய் இதயத்தில் வலியோ காயமோ இல்லை.. கடுமையாக விமர்சித்த சீமான்!

மேலும் படிக்க: கஞ்சா விற்பவர்களை கைது செய்யாமல் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினரை கைது செய்வதா? தமிழிசை கண்டனம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Anbumani RamadossDMKcrime against childrenTamil naduTamil Nadu child crime statistics

Trending News