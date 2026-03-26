English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
13% வாக்குறுதிகளை மட்டுமே நிறைவேற்றிய திமுக.. மிகப்பெரிய மோசடி! பட்டியலிட்ட அன்புமணி!

Anbumani Ramadoss criticizes DMK: கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் வெறும் 13% வாக்குறுதிகளை மட்டுமே நிறைவேற்றி உள்ளதால் நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகளையே புதிய தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிடலாம் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்து இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 26, 2026, 03:51 PM IST
  • 2021ல் திமுக மொத்தம் 505 வாக்குறுதிகளை கொடுத்தது
  • அதில் வெறும் 13% மட்டுமே நிறைவேற்றிய உள்ளது
  • பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

Trending Photos

RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்
camera icon6
IPL
RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Palani
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!
camera icon7
RCB
RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!
பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!
camera icon6
Mercury transit
பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!
Anbumani Ramadoss Latest News: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மோசடிக் கட்சி திமுக தான் என்றும் புதிய தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடத் தேவையில்லை என்றும் நிறைவேற்றாதாத 439 வாக்குறுதிகளையே தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிடலாம் என அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.  

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது  அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும்  நிறைவேற்றி விட்டதாக  திமுக மீண்டும் ஒரு பொய்மூட்டையை அவிழ்த்து விட்டிருக்கிறது.  பொய்யிலே பிறந்து, பொய்யிலே வளர்ந்த திமுக  நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகள்  தொடர்பாக  இன்னுமொரு பொய்யைக் கூறி மக்களை ஏமாற்றலாம் என்று நினைத்தால் அது கனவிலும் நடக்காது.

13% வாக்குறுதிகளை மட்டுமே நிறைவேற்றிய திமுக 

தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 98% நிறைவேற்றி விட்டோம், 99% நிறைவேற்றி விட்டோம், 90% நிறைவேற்றி விட்டோம், 85% நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களும்,  அவரது அமைச்சரவை சகாக்களும் வாய்க்கு வந்தபடி பொய்களைக் கூறி வந்தார்கள். இந்த மோசடியை அம்பலப்படுத்தும் வகையில் திமுக அளித்த 505 வாக்குறுதிகளில் வெறும் 66 வாக்குறுதிகளை, அதாவது 13% வாக்குறுதிகளை மட்டும்  தான் திமுக அரசு நிறைவேற்றியிருக்கிறது. 66 வாக்குறுதிகளை  அரைகுறையாக நிறைவேற்றி விட்டு,  373 வாக்குறுதிகளை  நிறைவேற்றவில்லை என்பதை பட்டியலிட்டு, விடியல் எங்கே? என்ற தலைப்பிலான ஆவணத்தைத் தயாரித்து கடந்த ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி சென்னையில் வெளியிட்டேன். 

நாடகமாடும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்

அதன்பின், நிறைவேற்றப்பட்ட வாக்குறுதிகளின் எண்ணிக்கையை 80% ஆகவும், 75% ஆகவும்   முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறைத்துக் கொண்டார்.  ஆனால், இப்போது வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறி 100% வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டதாக நாடகமாடிக்  கொண்டிருக்கிறது.  கடந்த கால நாடகங்களைப் போலவே இந்த நாடகங்களும் எடுபடாது.

திமுக அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது என்றால்....
1. சமையல் எரிவாயு உருளைக்கு ரூ.100 மானியம் வழங்கப்பட்டு விட்டதா?
2. டீசல் விலை லிட்டருக்கு  ரூ.4  குறைக்கப்பட்டு விட்டதா?
3. மாணவர்களின் கல்விக் கடன் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டதா?
4. ஐந்தரை லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலையும்,  50 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு தனியார் வேலையும் வழங்கப்பட்டு விட்டதா?
5. மாதந்தோறும் மின்பயன்பாடு கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டுக்கு  ரூ.6000 அளவுக்கு மின்கட்டணம் குறைக்கப்பட்டு விட்டதா?
6. பேருந்துக் கட்டணங்கள் குறைக்கப்பட்டு விட்டனவா?
7.இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சமவேலைக்கு சம ஊதியம் நடைமுறைக்கு வந்து விட்டதா?
8. அரசுத் துறைகளில் பணியாற்றும் தற்காலிக ஊழியர்களும், பகுதிநேர ஆசிரியர்களும் பணி நிலைப்பு செய்யப்பட்டு விட்டார்களா?
9. ஊரக வேலைத் திட்டத்தின் வேலை வழங்கப்படும் நாள்களின் எண்ணிக்கை 150 ஆக உயர்த்தப்பட்டு விட்டதா?
10. மீனவர்கள் பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு விட்டார்களா?  என்பதை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விளக்க வேண்டும்.
உலகிலேயே மிகவும் மோசடி கட்சி திமுக 

தமிழ்நாட்டிலேயே, ஏன் இந்தியாவிலேயே, ஏன் உலகிலேயே மிகவும் மோசடியாக கட்சி என்றால் அது திமுக தான். 13 % மட்டுமே தேர்தல் வாக்குறுதிகள்  நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், 100% வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டன என்று கூறுவதன் மூலம் இதை திமுக மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபித்து விட்டது.

புதிய தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட தேவையில்லை 

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அளித்த 505 வாக்குறுதிகளில் 439 வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றாத திமுக, இந்தத் தேர்தலுக்கு புதிதாக தேர்தல் அறிக்கையை  வெளியிடத் தேவையில்லை. நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகளையே தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிட்டு விடலாம். திமுக முழுமையாக நிறைவேற்றாத 439  வாக்குறுதிகளின் பட்டியலை நான் வெளியிட்ட  விடியல் எங்கே? என்ற தலைப்பிலான ஆவணத்தைப் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: அப்செட்டில் அண்ணாமலை.. அடம்பிடிக்கும் வானதி.. கோவை வடக்கு தொகுதியில் களேபரம்!

மேலும் படிக்க: வெயில் அடித்தாலும் மழையும் பெய்யும்.. ஆனா இந்த மாவட்டங்களில் மட்டும்! வானிலை அப்டேட்

மேலும் படிக்க: எல்பிஜி சிலிண்டர் இன்றைய விலை நிலவரம் (மார்ச் 26, 2026): விலை உயருமா? அல்லது குறையுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Anbumani RamadossDMKTN Assembly ElectionDMK Promises

Trending News