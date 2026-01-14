English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பகுதிநேர ஆசிரியர் தற்கொலை.. “கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுமா திமுக?”

பகுதிநேர ஆசிரியர் தற்கொலை.. “கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுமா திமுக?”

Teacher Commits Suicide: பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் நிறுத்தி போராடி வரும் நிலையில், ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 14, 2026, 06:51 PM IST
  • பகுதிநேர ஆசிரியர் தற்கொலை
  • திமுக அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும்
  • அன்புமணி

Trending Photos

கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
pregnant
கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை பெறுவது எப்படி?
camera icon10
Tamil Nadu CM Health Insurance
முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை பெறுவது எப்படி?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்!
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
camera icon10
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
பகுதிநேர ஆசிரியர் தற்கொலை.. “கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுமா திமுக?”

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர் கண்ணன் நேற்றைய போராட்டத்திற்குப் பிறகு வானகரம் மண்டபத்தில் அடைக்கப்பட்டதாகவும் அப்போது அவர் வார்னிஷ் குடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அவரை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில், அவர் இன்று உயிர்ழந்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் நிறுத்தி பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர். இந்த சூழலில், ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு திமுக அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். 

Anbumani Ramadoss: அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் 

இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், பணி நிலைப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னையில் நடத்தி வந்த போராட்டத்தின் போது நஞ்சு குடித்த  பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பகுதி நேர ஆசிரியர் கண்ணன் மருத்துவம் பயனளிக்காமல் இன்று மாலை உயிரிழந்தார் என்ற செய்தியறிந்து  அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும்,  பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கும்  எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

13 ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர். 

பணி நிலைப்புக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி 13 ஆண்டுகளாக போராடி வரும் அவர்கள்,  கடந்த 8ஆம் தேதி முதல், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு, போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.  அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற திமுக அரசு மறுப்பது மட்டுமின்றி, அவர்களுக்கு எதிராக அடக்குமுறையையும் கட்டவிழ்த்து விட்டு வருகிறது. 

சென்னையில் நேற்று நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட  பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் வானகரத்தில் உள்ள  திருமண அரங்கத்தில்  அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும், அடக்குமுறைகளைக் கண்டித்தும்  பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த  ஆசிரியர் கண்ணன் நஞ்சு குடித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றார்.  உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவர் மருத்துவம் பயனளிக்காமல் இன்று மாலை  காலமானார்.

திமுக அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டும் 

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு பணி நிலைப்பு வழங்கப்படும் என்று  திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்தது.  ஆனால், அதை நிறைவேற்றவில்லை. கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக அவர்கள் பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும் கூட , அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்பதற்கு பதிலாக அடக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்து விட்டதால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் காரணமாகவே ஆசிரியர் கண்ணன் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆசிரியர் கண்ணன் உயிரிழப்புக்கு திமுக அரசு தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் 

இனியாவது திமுக அரசு மனசாட்சிக்கு அஞ்சி பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். தற்கொலை செய்து கொண்ட ஆசிரியர் குடும்பத்திற்கு  ரூ.50 லட்சம் நிதியுதவியும்,  அவரது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலையும் வழங்க திமுக அரசு முன்வர வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: புதிய ஓய்வூதிய திட்ட விதிமுறைகள் : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக் கோப்பை: திலக் வர்மாவுக்கு மாற்றாக இந்த CSK வீரரால் இருக்க முடியாது - முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Teacher SucideanbumaniDMKOld Pension Scheme

Trending News