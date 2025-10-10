English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ராமதாஸ் என்ன காட்சி பொருளா? ஏதாவது நடந்தால்.. தொலைச்சிடுவேன்.. அன்புமணி ஆவேசம்!

Anbumani Ramadoss: டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன காட்சி பொருளா? என்றும் டாக்டர் ஐயாவுக்கு ஏதாவது ஆனால் உடன் இருப்பவர்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன். தொலைச்சிடுவேன் என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் அவேசமாக பேசி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:44 PM IST

Trending Photos

PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
EPFO
PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress - businessman couples
பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்
camera icon12
Life Certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்
புரட்டாசி 23 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 23 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ராமதாஸ் என்ன காட்சி பொருளா? ஏதாவது நடந்தால்.. தொலைச்சிடுவேன்.. அன்புமணி ஆவேசம்!

சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை உத்தண்டி சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் மாவட்ட செயலாளர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளும் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இந்த கூட்டத்தில் சுமார் 250க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

ராமதாஸ் என்ன எக்சிபிஷனா?

இதனைத் தொடர்ந்து நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன எக்சிபிஷனா? அவரை பார்ப்பதற்கு வாருங்கள் என்று போன் போட்டு அனைவரையும் வரவழைக்கிறார்கள். டாக்டர் ஐயாவுக்கு ஏதாவது ஆனால் உடன் இருப்பவர்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன். தொலைச்சிடுவேன்.. ஐயாவை வச்சுக்கிட்டு டிராமா.. பண்ணி நாடகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க

மருத்துவர் ராமதாஸ் நலம்

மருத்துவர் ராமதாஸ் நலமுடன் உள்ளார், ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே அப்பாயிண்ட்மெண்ட் செய்யப்பட்டு இந்த ஆன்சியோ பரிசோதனை நடைபெற்றது. ஆனால் அவருடன் இருப்பவர்கள் அவரை காட்சி பொருள் போல அனைவருக்கும் போன் செய்து வரவைத்து அவரை ஓய்வெடுக்க விடாமல் தொல்லைசெய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து போன் செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு தொந்தரவுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 

நாங்கள் உடன் இருக்கும்போது ஐயாவுடைய அறை மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். யாரையும் அருகில் நெருங்க விட மாட்டோம் ஆனால் இப்போது யார் யாரையோ வரவழைத்து திட்டமிட்டு பார்க்க வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என அன்புமணி நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசமாக பேசினார்.

2021 நிலை 2026ல் இருக்கக்கூடாது

தொடர்ந்து பேசிய அவர், 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமக 200, 300 வாக்குகளில் பல தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது; அந்த நிலை 2026 தேர்தலில் இருக்கக் கூடாது. நடைபயணம் மேற்கொண்ட பிறகு நிர்வாகிகள் விடுமுறையில் உள்ளது போல் இருக்கிறீர்கள். தேர்தலுக்கு இன்னும் ஆறு மாதமே உள்ளது. கட்சி பணியை தவிர வேறு என்ன வேலை இருக்கிறது. காலம் இருக்கிறது பணிகளை தொடங்குங்கள். பூத் கமிட்டி அமைத்து கட்சிப்பணியை வேகப்படுத்துங்கள். தேர்தலின் போது 200,300 வாக்குகளில் பல தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம்.அதுபோல இருக்க கூடாது,கட்சிபணியை துரிதப்படுத்துங்கள்.

மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு 20 நாள் அவகாசம் கொடுக்கிறேன் உங்களது பகுதியில் எத்தனை உறுப்பினர்களை சேர்த்தீர்கள், அமைக்கப்பட்ட பூத் கமிட்டி விவரங்கள் உடனடியாக தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். உள்ளே சோகம் வெளியே சிரிப்பு  அன்புமணி உருக்கம். எவ்வளவோ சோதனைகளை நான் கடந்து வந்து விட்டேன். மனதில் அவ்வளவு வலியை வைத்துக்கொண்டு தான் நான் வெளியில் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிலையை உயர்த்த வேண்டும் கட்சியில் அதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவேண்டும் என நான் உழைத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்.

ஆட்சிக்கு வரமுடியவில்லை என்ற வருத்தம்

மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்கள் பகுதியில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிக படுத்த வேண்டும். நீங்கள் களத்தில் பலமாக இருந்தால் தான் கட்சி வலுவடையும் நான் தெம்பாக தைரியமாக இருப்பேன். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் இதுவரை 72 எம்எல்ஏக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். 16 எம்பிக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், 6 மத்திய அமைச்சர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மாவட்ட,ஒன்றிய சேர்மேன்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்படி பாமக 35 ஆண்டு காலத்தில் பல ஆளுமைகளை உருவாக்கியுள்ளது. ஆனால் இன்னும் நாம் ஆட்சிக்கு வர முடியவில்லை என்ற வருத்தம் எனக்கு உள்ளது. 

இன்னும் மற்ற கட்சிகளிடம் சென்று எவ்வளவு சீட்டு கேட்டு பெற முடியும் என்ற நிலையில் பாமக உள்ளதை எண்ணி வருந்துகிறேன். உங்கள் பகுதியில் பாமகவின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துங்கள் கட்சியை இன்னும் பலப்படுத்துங்கள் அப்போதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் என பேசினார். 

மேலும் படிக்க: கரூர் வழக்கு: 4 மணி நேரத்தில் எப்படி? பிரேத பரிசோதனை குறித்து தமிழக அரசிடம் நீதிமன்றம் கேள்வி!

மேலும் படிக்க: நாளை நீலகிரிக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்! 10 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
anbumaniRamadossPMKramadoss health update

Trending News