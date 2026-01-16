English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • "திமுக அரசின் கொள்ளை திட்டம்.. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.9.50க்கு வாங்கத் துடிப்பதா" - முழு விவரம்

"திமுக அரசின் கொள்ளை திட்டம்.. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.9.50க்கு வாங்கத் துடிப்பதா" - முழு விவரம்

DMK Government: திமுக அரசின் கொள்ளைத் திட்டத்திற்கு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அனுமதிக்கக் கூடாது என்று அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.     

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 16, 2026, 04:23 PM IST
  • ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.9.50க்கு வாங்கத் துடிப்பதா
  • திமுகவை சாடிய அன்புமணி
  • முழு விவரம்

"திமுக அரசின் கொள்ளை திட்டம்.. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.9.50க்கு வாங்கத் துடிப்பதா" - முழு விவரம்

Anbumani Attacks DMK Government: ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை  ரூ.9.50க்கு வாங்கத் துடிப்பதா? என்றும் திமுக அரசின் கொள்ளைத் திட்டத்திற்கு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அன்புமணி, தமிழ்நாட்டில் பிப்ரவரி மாதம் முதல் மே மாதம் வரை மாலை நேர மின் தேவையை சமாளிப்பதற்காக  1553 மெகாவாட் மின்சாரம் தேவைப்படுவதாகவும், அந்த அளவு மின்சாரத்தை  ஒரு யூனிட்  ரூ.8.50 முதல் ரூ.9.50 வரை விலை கொடுத்து வாங்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும்  தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் விண்ணப்பித்திருக்கிறது.   இந்த அளவுக்கு அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரத்தை வாங்குவது  மின்வாரியத்திற்கு இழப்பையே ஏற்படுத்தும்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நாள் முதலாகவே  தனியாரிடமிருந்து அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் மின்சாரத்தின் அளவு அதிகரித்துக் கொண்டே தான் செல்கிறதே தவிர குறையவில்லை. தமிழ்நாடு மின்சார வாரியமே வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களின் படி மாநிலத்தின் மொத்த மின் தேவையில் வெறும் 16% மட்டுமே மின்சார வாரியத்தால் சொந்தமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், இன்று வரை ஒரே ஒரு மெகாவாட் அளவுக்கு கூட புதிய மின் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவில்லை.

கடந்த ஆண்டில்  தமிழ்நாட்டின் மொத்த மின் தேவை  13,860 கோடி யூனிட் எனும் நிலையில், அதில் 80.66 விழுக்காடான 11 ஆயிரத்து 179 கோடி யூனிட் மின்சாரத்தை மத்திய மின் தொகுப்பு, தனியார் மின் நிறுவனங்கள், மின்சார சந்தைகள் ஆகியவற்றிடம் இருந்து தான் மின்சார வாரியம் வாங்கியிருக்கிறது. இவ்வாறு வாங்குவதற்காகவே  மின்னுற்பத்தித் திட்டங்களை  செயல்படுத்தாமல் திமுக அரசு தாமதப்படுத்தி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் ரூ.45,000 கோடி அளவுக்கு மின்சாரக் கட்டணத்தை திமுக அரசு உயர்த்திய பிறகும்  மின்சார வாரியம் நஷ்டத்தில் தான் இயங்கி வருகிறது. காரணம்.... தனியாரிடமிருந்து அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கப்படுவது தான். மீண்டும், மீண்டும் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்க ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அனுமதிக்கக்கூடாது. சந்தை சராசரி விலையைக் கணக்கிட்டு, அதற்கும் குறைவான விலையிலேயே 1553 மெகாவாட் மின்சாரத்தையும்  வாங்க ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஆணையிட வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் ஜனவரி 22 வரை மழை? பனிமூட்டம் இருக்கும்.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்

About the Author
Dmk. anbumaniElectricityTN Government

