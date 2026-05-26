/முதல்வர் விஜய் மீது பவன் கல்யாணுக்கு பொறாமை! மேடையில் ஓபனா சொல்லிட்டாரே..

Pawan Kalyan Jealous Vijay : தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக ஆட்சியில் அமர்ந்திருப்பவர், ஜோசப் விஜய். நடிகராக இருந்த இவர், தவெக கட்சியை தொடங்கிய இரண்டே வருடத்தில் முதல்வர் ஆகியிருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து, இவர் ஆட்சியில் இருப்பது பற்றி ஆந்திர மாநிலத்தின் துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் பேசியிருக்கிறார்.
Pawan Kalyan Jealous Vijay : தமிழ்நாட்டில் முக்கிய முன்னணி நடிகராக இருந்தவர், விஜய். இப்போது அவர் முன்னணி நடிகர் எல்லாம் கிடையாது, முதல்வரே ஆகிவிட்டார். சட்டமன்ற தேர்தலில் இவர் தலைமையிலான தவெக கட்சி, 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து சில நாட்களுக்கு முன்பு காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஐஎம், விசிக, ஐயுஎமல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது. இவர் முதல்வர் ஆனது, இந்திய அளவில் பெரிய பேசு பொருளாக மாறியது. இது குறித்து அனைவரும் பேசி வரும் நிலையில், ஆந்திராவின் துணை முதல்வரும் நடிகருமான பவன் கல்யாணும் இது குறித்து, விஜய்யின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பேசியுள்ளார்.
பவன் கல்யாண், ஜனசேனா கட்சியின் தலைவராக இருக்கிறார். 2024ல் நடந்த ஆந்திராவின் மாநில தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற இவர், தற்போது அம்மாநிலத்தின் துணை முதல்வராக இருக்கிறார். 2008ல் அரசியலுக்கு வந்த இவர், ஒரு கையில் அரசியல் இன்னொரு கையில் சினிமா என்றிருக்கும் இவர், பல ஆண்டு அரசியல் அனுபவங்களுக்கு பிறகு, தற்போது துணை முதல்வராக உயர்ந்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் எப்படி விஜய்யோ, அதே அளவுக்கு செல்வாக்கு ஆந்திராவின் பவன் கல்யாணுக்கும் இருக்கிறது.
அது மட்டுமன்றி, விஜய் நடித்த சில தமிழ் படங்களின் தெலுங்கு ரீ-மேக்கில் பவன் கல்யாணும், பவன் கல்யாண் நடித்த சில தமிழ் படங்களின் ரீ-மேக்கில் விஜய்யும் நடித்திருக்கின்றனர். இவர்கள் இருவருக்கும் பெரிய அளவு வயது வித்தியாசமும் இல்லை. சொல்லப்போனால், விஜய் அரசியலுக்கு வந்த போது அவரது பல செயல்பாடுகள் பவன் கல்யாண் பாேல இருப்பதாக கூறி வந்தனர். இருவரும் மாஸ் ஹீரோக்களாக இருந்ததால் இந்த ேச்சு எழுந்தது. இதைத்தாண்டி, பவன் கல்யாண் போல விஜய்யும் பாஜக கட்சியுடன் சேர்ந்து விடுவாரோ என்கிற அச்சமும் பலருக்கு உள்ளது. இந்த சமயத்தில்தான், பவன் கல்யாண் மேடையில் பேசியிருக்கும் ஒரு விஷயம் தற்பாேது வைரலாகி வருகிறது.
பவன் கல்யாண், விஜய்யின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அவரைப்பற்றி கட்சி தொடர்பான கூட்டத்தின் மேடையில் பேசியிருக்கிறார். அதாவது, தமிழ்நாட்டில்தான் எளிதாக வெற்றி பெற்று விடுகிறார்கள் என்றும், பொறாமையாக உள்ளது என்றும் கூறியிருக்கிறார். 15 ஆண்டுகளாக, தான் அரசியலில் சுற்றி வந்தாலும் அது முடியவில்லை என்று கூறும் அவர், விஜய்யைதான் சொல்கிறார் என்பது யாருக்கும் புரியாமல் இல்லை. இவர் பேசிய இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தான் சில காலங்களாக தமிழ்நாட்டில் அரசியலை கண்காணித்து வருவதாகவும், அவர்கள் மிக எளிதாக வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்றும் கூறிய அவர், இதை பார்த்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது என்றும், பேனர்கள் மற்றும் கட் அவுட்டை வைத்தே அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்றும் கூறினார். தான் 15 ஆண்டுகளாக அரசியல் செய்தும், இது போன்ற ஒரு வெற்றியை தன்னால் பெற முடியவில்லை என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து, தான் மனிதாபிமானத்துடன் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் கூறிய அவர், எதையும் செய்வதற்கு முன்பு அறிவு தேவைப்படுவதாகவும், 15 ஆண்டுகளாக தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதற்கு காரணம், ஒரு கட்சியை நடத்த வேண்டும் என்றால் லட்சக்கணக்கான மக்களின் எதிர்பார்ப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கூறியிருக்கிறார்.
விஜய் தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற போது, ஆந்திர துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண், விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சியோடு தன்னை ஒப்பிட்டுப் பேசுவதைத் தன் தொண்டர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டார். இரு மாநிலத்தின் அரசியல் சூழல்களும் மாறுபட்டவை என்றும், ஆந்திராவின் ஸ்திரத்தன்மைக்காக கூட்டணி ஆட்சி அவசியம் ஆகிறது என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து மேலும் விளக்கமளிக்கையில், விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக பதவியேற்ற பின், ஆந்திர மக்கள் தன்னையும் அதே போன்று செயல்பட வலியுறுத்துவதாகவும், ஆனால் அங்குள்ள அரசியல் நிலை வேறு என்றும் கூறியிருக்கிறார். இவர் என்னதான் இவ்வாறு பேசியிருந்தாலும், மக்கள் அனைவரும் இப்போதும் அவரை ஒப்பிடத்தான் செய்கின்றனர்.
பவன் கல்யாண் கூறிய இரு மாநில அரசியல் சூழல் வேறு என்கிற கருத்தில் உண்மை இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, இங்கே கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சினிமா பின்னணி கொண்டவர்கள்தான் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்துள்ளனர். எம்.ஜி.ஆர், கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, இப்போது விஜய் என அனைவரும் ஒரு காலத்தில் சினிமாவில் ஜொலித்தவர்கள்தான். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, திராவிட அரசியலும், தனித்துவமான அடையாளமும் பெரும் பலமாக இருக்கிறது.
அதே சமயத்தில் ஆந்திராவை எடுத்துக்கொண்டால், அங்கு சினிமா பிரபலங்கள் நேரடியாக பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றது கிடையாது. சினிமா பிரபலமான சிரஞ்சீவியின் பிரஜா ராஜ்யம் கட்சியை அதற்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பவன் கல்யாணும் கூட, 15 வருட அரசியல் போராட்டத்திற்கு பிறகுதான், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து வெற்றி பெற்றுள்ளார். எனவே, பவன் கல்யாண் கூறியதை போல இரு மாநிலங்களுக்குமான அரசியல் சூழல் வேறு என்பதால் இந்த ஒப்பீடு கொஞ்சம் ஒவ்வாதது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இல்லை, பவன் கல்யாண் தனது பேச்சில் விஜய் அவர்களின் பெயரையோ அல்லது தவெக (TVK) கட்சியின் பெயரையோ நேரடியாகக் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால், "சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் மிக எளிதாகப் பேனர்கள், கட்-அவுட்களை வைத்தே வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளனர்" என்று அவர் குறிப்பிட்டது, அண்மையில் நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வென்ற புதிய முதல்வர் விஜய் அவர்களைத்தான் என்பது அப்பட்டமாகத் தெரிகிறது.
விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரானதைத் தொடர்ந்து, ஆந்திர மக்களும் பவன் கல்யாணை அதேபோல தனித்து நின்று 'கிங்' ஆக மாறும்படி வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், ஆந்திராவின் தற்போதைய அரசியல் ஸ்திரத்தன்மைக்கு TDP மற்றும் BJP உடனான கூட்டணி ஆட்சி தங்களுக்கு அவசியமாகிறது என்பதால், இரு மாநில அரசியல் சூழல்களையும் ஒப்பிட்டுப் பேச வேண்டாம் எனத் தன் தொண்டர்களிடம் பவன் கல்யாண் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
பவன் கல்யாண் 2008-ல் தனது சகோதரர் சிரஞ்சீவியின் 'பிரஜா ராஜ்யம்' கட்சி மூலம் அரசியலுக்கு வந்தார். பின்னர் 2014-ல் 'ஜனசேனா' என்ற தனிக்கட்சியைத் தொடங்கினார். சுமார் 15 வருடக் கடுமையான அரசியல் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, 2024 ஆந்திர மாநிலத் தேர்தலில் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டு அமோக வெற்றி பெற்று, தற்போது அம்மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு வகிக்கிறார்.