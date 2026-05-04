தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆண்டிப்பட்டி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 198 தொகுதியாகும். ஆண்டிப்பட்டியின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் மற்றும் கைத்தறி நெசவுத் தொழில் திகழ்கின்றன. மேலும் SIDCO தொழிற்பேட்டை மூலம் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் ஜவுளித் தொழில்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.
ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ஆண்டிப்பட்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): A. மகாராஜன்
அதிமுக (AIADMK): A. லோகிராஜன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கோமதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): V. பாண்டி
ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,56,529
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,25,525
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,974
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30
ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.67% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஆண்டிப்பட்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: A. மகாராஜன் (திமுக) - 93,541 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: A. லோகிராஜன் அதிமுக - 85,003 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: R. ஜெயகுமார் (அமமுக) - 11,896 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: A. ஜெயகுமார் - 11,216 வாக்குகள்
ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 74.80% வாக்குகள் பதிவாகின.
