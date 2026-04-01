அங்கன்வாடி மையங்களில் வரும் முக்கிய மாற்றம்! மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Anganwadi Update: இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தையும், ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டையும் போக்கும் வகையில் முட்டை, சத்துமாவு உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்து உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காமல், அங்கன்வாடி உணவுகளில் கூட சில மாநிலங்களில் மோசடி நடப்பது மத்திய, மாநில அரசுகள் கண்டுபிடித்துள்ளன. இதனைத் தடுக்க மத்திய அரசு இப்போது ‘போஷன் டிராக்கர்’ (Poshan Tracker) செயலி திட்டத்தை சில மாநிலங்களில் பைலட் புராஜெக்ட் திட்டமாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அது குறித்த அப்டேட்டை நாடாளுமன்றத்திலும் மத்திய அரசு எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
போஷன் டிராக்கர் திட்டம்
மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம், அங்கன்வாடி சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் நோக்கில் போஷன் டிராக்கர் (Poshan Tracker) செயலியை மிகத் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் அங்கன்வாடி மையங்களின் செயல்பாடுகள், ஊழியர்கள் மற்றும் பயனாளிகளின் தரவுகள் உடனுக்குடன் (Near Real time) கண்காணிக்கப்படுகின்றன. மாநிலங்களவையில் மத்திய இணை அமைச்சர் சாவித்திரி தாக்கூர் இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களை பட்டியலிட்டுள்ளார்.
முக அங்கீகார அமைப்பு (Face Recognition System)
ஊட்டச்சத்து விநியோகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரவும், போலிப் பயனாளிகளைத் தவிர்க்கவும் ஆகஸ்ட் 2024ல் முக அங்கீகார அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முதலில் 6 மாநிலங்களில், அதாவது ஆந்திரப் பிரதேசம், குஜராத், ஹரியானா, ஒடிசா, உத்திரப் பிரதேசம் மற்றும் சண்டிகர் ஆகிய மாநிலங்களில் முன்னோடித் திட்டமாகத் தொடங்கப்பட்டு, டிசம்பர் 2024ல் இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
குழந்தைகளுக்கான விதிமுறை
6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நேரடி FRS தேவையில்லை. அவர்களுக்குப் பதிலாகத் தாய், தந்தை அல்லது பாதுகாவலரின் முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி ஊட்டச்சத்துப் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதற்குப் புதிய கருவிகள் எதுவும் தேவையில்லை. அங்கன்வாடி ஊழியர்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள போஷன் டிராக்கர் செயலியிலேயே ஒரு புதிய வசதியாக இது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகளின் தரவு பாதுகாப்பு
பயனாளிகளின் பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவை என்பதால், தரவுப் பாதுகாப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. முகப்பதிவு செய்வதற்கு முன் பயனாளிகளிடம் முறையான அனுமதி பெறப்படுகிறது. தரவுகள் பரிமாற்றத்தின் போதும், சேமிக்கப்படும் போதும் குறியாக்க முறையில் பாதுகாக்கப்படுவதால், மற்றவர்கள் அதனை இடைமறிக்கவோ அல்லது சேதப்படுத்தவோ முடியாது. அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் மொபைலில் எந்தப் புகைப்படமும் அல்லது தரவும் நிரந்தரமாகச் சேமிக்கப்படாது. ஊழியர் லாக் அவுட் செய்தவுடன் தற்காலிகத் தரவுகள் அனைத்தும் தானாகவே அழிந்துவிடும்.
தற்போதைய நிலை
பிப்ரவரி 2026ன் கணக்கீட்டின்படி, 4.77 கோடிக்கும் அதிகமான தகுதியுள்ள பயனாளிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இதில் 97.01% பயனாளிகளுக்கு eKYC மற்றும் முக அங்கீகாரம் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்குத் தொடர்ந்து பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மார்ச் 18 நிலவரப்படி, சுமார் 45,000க்கும் மேற்பட்ட மாநில அளவிலான முதன்மைப் பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் களப்பணியாளர்களுக்குத் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனர்.
முக்கிய நன்மைகள்
ஆதார் அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு மற்றும் FRS மூலம் சத்துணவுப் பொருட்கள் சரியான நபருக்குச் சென்றடைவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. அங்கன்வாடி மையங்களின் தினசரி செயல்பாடுகளை உடனுக்குடன் மத்திய அரசு கண்காணிக்க முடிகிறது. அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் காகிதப் பதிவேடுகளைப் பராமரிப்பதைக் குறைத்து, டிஜிட்டல் முறையில் பணிகளை விரைவாக முடிக்க உதவுகிறது. இந்த டிஜிட்டல் புரட்சியின் மூலம், சக்ஷம் அங்கன்வாடி மற்றும் போஷன் 2.0 திட்டம் இந்தியக் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு வலுவான அடித்தளமிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் விரைவாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது.
