/அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது... தவெக ஆட்சியில் கைதாகும் முதல் திமுக Ex அமைச்சர் - பின்னணி என்ன?

Anitha Radhakrishnan Arrested : திருச்செந்தூரில் கடந்த ஜூன் 20ஆம் தேதி அன்று முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டத்தில், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கலந்துகொண்டு பேசினார்.
அப்போது, தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யை ஒருமையில் பேசியதாகவும், அவதூறாக பேசியதாகவும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது தவெக நகரச் செயலர் செல்வம் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின் பேரில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது ஆத்தூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பது, கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் பேசியது உள்பட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் இருந்து முன் ஜாமீன் கோரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருப்பவர் ஏன் இவ்வாறு பேச வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பி, அவருக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க மறுத்துவிட்டது.
இந்நிலையில், ஆத்தூர் பேரூராட்சி பகுதியில் ஆய்வுக்கு வந்த எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை ஆத்தூர் போலீசார் இன்று (ஜூலை 3) கைது செய்தனர். முன்னாள் அமைச்சரான அவர் தனது காரிலேயே காவல் நிலையத்திற்கு வருவதாக கூறிய நிலையில் போலீசார் அதனை மறுத்தனர். அவரது வாகனத்தில் இருந்து இறக்கி போலீசார் தங்களின் வாகனத்தில் அவரை ஏற்றிச் சென்றனர்.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் கைதை கண்டித்து திமுக நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் 'போலீஸ் அராஜகம்... ஒழிக...' என கோஷமிட்டனர். தற்போது போலீசார் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை தூத்துக்குடி எஸ்பி அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
முன்னதாக முன்ஜாமீன் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீதான விசாரணையில் அவரது தரப்பில், இந்த விவகாரத்தில் குற்றவியல் வழக்குக்கு பதிலாக அவதூறு வழக்கே தொடரப்பட வேண்டும் என்றும், காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது சட்டப்படி செல்லாது என்றும் வாதிடப்பட்டது.
ஆனால், ஏழு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதி என்பதால், பொறுப்புடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் பேசியிருக்க வேண்டியது அவசியம் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. சர்ச்சைக்குரிய பேச்சால் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் சூழல் இருந்ததால் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதாகவும் போலீசார் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.