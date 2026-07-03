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அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது... தவெக ஆட்சியில் கைதாகும் முதல் திமுக Ex அமைச்சர் - பின்னணி என்ன?

Anitha Radhakrishnan Arrested : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியது தொடர்பாக திருச்செந்தூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், திமுக முன்னாள் அமைச்சருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இன்று கைது செய்யப்பட்டார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:05 PM IST
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது... தவெக ஆட்சியில் கைதாகும் முதல் திமுக Ex அமைச்சர் - பின்னணி என்ன?
Image Credit: Image Credit : Anitha Radhakrishnan Arrested | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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