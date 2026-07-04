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தவெக ஆட்சி 6 மாதம் தாங்காது... தாண்டவும் விட மாட்டோம் - சவால் விட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

Anitha Radhakrishnan Release : அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதான நிலையில், நேற்றிரவு ஜாமீனில் வெளிவந்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தவெக ஆட்சி ஆறு மாதக்காலம் கூட தாங்காது, தாண்டவும் விட மாட்டோம் என்றும் பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:05 AM IST
தவெக ஆட்சி 6 மாதம் தாங்காது... தாண்டவும் விட மாட்டோம் - சவால் விட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
Image Credit: Image Credit : Anitha Radhakrishnan Release | Image Source : Zee BureauSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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