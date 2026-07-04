/தவெக ஆட்சி 6 மாதம் தாங்காது... தாண்டவும் விட மாட்டோம் - சவால் விட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

Anitha Radhakrishnan Release : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து ஒருமையில் பேசியதாகவும், அவதூறாக பேசியதாகவும் திருச்செந்தூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆத்தூர் மாவட்ட வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதையடுத்து, உயர் நீதிமன்றத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன் ஜாமீன் கோரினார். ஆனால் உயர் நீதிமன்றம் முன் ஜாமீன் அளிக்க மறுத்ததும், அவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் மேஜிஸ்திரேட் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது அவர் சொந்த ஜாமீனில் வெளியானார்.
இதைத் தொடர்ந்து, வெளியே வந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினரை எப்படியாவது மிரட்டி பயமுறுத்தலாம் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறார்கள்.
நான் அங்கு இருக்கும் போது என்னை என்ன சொன்னார்கள் என்றால், நீங்கள் வந்து எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, வேண்டுமென்றால் தவெகவில் சேர்ந்துவிடுங்கள், அதற்கு வேண்டுமென்றால் நாங்கள் ஆதரவளிக்கிறோம் என சொன்னார்கள்.
நாங்கள் எதற்கும் பயப்பட மாட்டோம். இன்று வந்த உங்களை பார்த்து நாங்கள் பயப்படணுமா? அதனால் எங்களுடைய தலைவர் தைரியமாக இருக்க சொல்லியிருக்கிறார். அந்த தெம்போடு எந்த பிரச்னை என்றாலும் சந்திப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன்.
41ஏ நோட்டீஸை எங்களுக்கு ஏற்கனவே கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி கொடுத்தார்கள். அதை என்னுடைய வழக்கறிஞர் வாங்கினார். வாங்கிவிட்டு, சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு சென்னையில் வேலை இருப்பதால் ஜூலை 10ஆம் தேதி நேரில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆஜராகுவதாக வழக்கறிஞர் கூறியிருந்தார்.
மேலும், ஆஜராகி உங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பார் என்று சொன்னார். ஆனால் அதற்கு முன்னால் உயர் நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் பெற சென்றோம். தீர்ப்பு வந்ததும் உடனடியாக கைது பண்ணி அவரை உள்ள அனுப்ப வேண்டும்; ஒரு பயம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இதை செய்தார்கள். இந்த சலசலப்புக்கெல்லாம் அஞ்ச மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம்" என்றார்.
நீங்கள் பேசியதற்காகத்தான் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா? இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு, "ஸ்ரீவைகுண்டத்தின் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர், அங்கே என்ன நடக்குது? லாட்டரி சீட்டும், கஞ்சா வியாபாரமும் நடக்குது. அது இல்லாமல் அந்த பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரின் பெயரும் அடிபடுகிறது.
அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரை யாராவது தொட்டுப் பார்க்கணுமா, பார்க்க வேண்டாமா? என்ன ஆட்சி நடக்குது? சும்மா ஏதாவது ஒரு ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஆட்சி நடத்துகிறார்கள்.
இந்த ஆட்சி நீண்ட நாள் நீடிக்காது. அதிகபட்சமாக ஆறு மாசம் இந்த ஆட்சி இருக்கும். நான் சேலஞ்சா சொல்றேன். நான் இருக்கும் திருச்செந்தூருடைய அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமியின் மீது ஆணையிட்டு சொல்றேன், ஆறு மாசத்துக்கு மேல இந்த ஆட்சி இருக்காது, இருக்கவும் விடமாட்டோம்" என்றார்.
ஆனால், குதிரை பேரம் நடப்பதாக கூறுகிறார்களே என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்ப, "அந்த பேரம் எல்லாம் பேசிப் பார்த்தார்கள், குதிரை இல்லை, ஒட்டகம். ஒட்டக பேரம் எல்லாம் பண்ணிப் பார்த்தார்கள். அந்த ஒட்டகம் எல்லாம் நடக்காது" என பதிலளித்தார்.
காவல்துறையினர் மிரட்டுகிறார்கள் என்றும் தாக்கவில்லை என்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார். காவல்துறையினர் தாக்கினால், நான் திருப்பி தாக்குவேன் என்ற கூறிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், இது மிரட்டல். மிரட்டி என்னை பணிய வைக்கலாம் என நினைக்கிறார்கள் என்றார்.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில், ஆத்தூர் காவல்நிலையத்தில் அடுத்த 10 நாள்களுக்கு கையெழுத்து போட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.