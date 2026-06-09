/ரூ.1 கோடி வரை தொழில் கடன்: கல்வித்தகுதி தேவையில்லை! தமிழக அரசு

AABCS Scheme : அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் என்ற பெயரில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு சுய தொழில் திட்டம் - (AABCS) தமிழ்நாடு அரசால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை கொடுத்துள்ளார். அதாவது, இத்திட்டத்தின் கீழ் சொந்த தொழில் செய்ய ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பித்து கடன் பெறுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முனைனோடிகள் திட்டம் (ANNAL AMBEDKAR BUSINESS CHAMPIONS SCHEME - AABCS) என்ற புதிய திட்டத்தினை ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின தொழில் முனைவோரின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை எண்.33, நாள் 12.05.2023 இல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வணிகம் சார்ந்த தொழில் திட்டங்களுக்கு மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவி வழங்கப்படும். உணவு பதப்படுத்தல், தென்னை நார் சார்ந்த தொழில்கள், ஆயத்த ஆடை தயாரித்தல், ரைஸ் மில், ஸ்பின்னிங் மில், மளிகை கடை, வணிக பொருட்களின் மொத்த மற்றும் சில்லறை விற்பனை, அழகு நிலையம், உடற்பயிற்சி நிலையம், வாடகை கார், ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட புதிதாக தொடங்கப்படும் தொழில்களுக்கும் மற்றும் இயங்சி கொண்டிருக்கும் தொழில் நிறுவனங்களின் விரிவாக்கத்திற்கும் மானியம் வழங்கப்படும்.
மானியம் மொத்தம் திட்ட மதிப்பீட்டில் 35 சதவீதம் ஆகும். மானிய உச்ச வரம்பு உற்பத்தி தொழிலுக்கு ரூ.100 இலட்சம், சேவை தொழிலுக்கு ரூ.75 இலட்சம் மற்றும் வியாபார தொழிலுக்கு ரூ.50 இலட்சம் மேலும் கடன் திரும்ப செலுத்தம் காலம் முழுவதும் (10 ஆண்டுகளுக்கு மிகாமல்) 6 சதவீதம் வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும்.
தொழில் முனைவோர் தம் சொந்த நிதியில் செயல்படுத்தும் திட்டங்களுக்கும் 35 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின பிரிவை சார்ந்த எந்த தனிநபரும் மற்றும் பங்குதாரர், கூட்டாண்மை, பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறலாம், இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற கல்வி தகுதி ஏதுமில்லை. வயது வரம்பு 18 முதல் 55க்குள் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே இத்திட்டத்தில் கடனுதவி பெறமுடியும்.
இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பம் செய்து பயன் பெற விரும்பும் பயனாளிகள் (www.msmeonline.tn.gov.in) என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டம் குறித்த மேலான விவரங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பெற பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், நாமக்கல் - 637003 என்ற முகவரியில் இவ்வலுவலகத்தினை நேரடியாகவோ, அல்லது 04286-281151, 8925533972 ஆகிய தொலைபேசிகள் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு பயன் பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு.லி.மதுபாலன், இ.ஆ.ப, அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.