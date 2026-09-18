/மாணவர் பாரதிதாசன் கண்ணீர் வீடியோ.. ஸ்டாலின் ஆதரவு.. அமைச்சர் வன்னி அரசு சொல்வது என்ன?

தற்போது தமிழக அரசியலில் புயலை கிளப்பி உள்ள விஷயம், அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகை விவகாரம். மலேசியாவில் உள்ள நேஷனல் யுனிவர்சிட்டி ஆப் மலேசியாவில் பி.எச்.டி. ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு வரும் மாணவர் பாரதிதாசன், தனக்கு இரண்டாம் ஆண்டு படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான நிதியுதவி கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டார். இதையடுத்து இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சமீபத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில் மாணவர் பாரதிதாசன், கடந்த சில மாதங்களாக கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி தொடர்பான நிதியுதவி கிடைக்காததால் தனது ஆய்வு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். பல்கலைக்கழக கட்டணம் உள்ளிட்ட செலவுகளை சமாளிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து நிதி கிடைக்காவிட்டால் தனது ஆராய்ச்சியை பாதிக்கும் சூழல் உருவாகி உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தனது நிதியுதவி தொடர்பாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு மற்றும் துறை அதிகாரிகள் தன்னை துன்புறுத்துவதாகவும் தனது கோரிக்கைகள் தொடர்பாக தேவையற்ற சந்தேகங்கள் எழுப்பப்படுவதாகவும் பாரதிதாசன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
மாணவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் கவனம் பெற்றதைத் தொடர்ந்து, எதிர்கட்சியான திமுக சார்பிலும் இந்த விவகாரம் குறித்து கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன. திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், மாணவருக்கு அரசு வழங்குவதாக கூறிய நிதியுதவி கிடைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியதுடன், தேவையான உதவியை வழங்க திமுக மற்றும் பொதுமக்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பக்க பதிவில், “எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் படியுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தேவையென்றாலும் நமது அரசு நிறைவேற்றித் தரும்” என்ற நம்பிக்கையை முதலமைச்சராக ஒவ்வொரு மேடையிலும் விதைத்தவன் என்ற வகையில், இந்தத் தம்பியின் கண்ணீர் நெஞ்சைக் கனக்கச் செய்கிறது.
அவர் கேட்பது உதவியில்ல, அரசு சார்பில் அவருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட உரிமையைத்தான் கோருகிறார். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட காரணத்தாலேயே ஒரு மாணவரின் பல ஆண்டு உயர்கல்விக் கனவு பாழாகக் கூடாது. ரோகித் வெமுலாவுக்கு நடந்தது போல எனக்கும் நடக்கிறது என்கிறார். எங்களுக்கு எதிர்க்கட்சியாகவே இருந்தாலும் அப்படி ஒரு அவப்பெயரைத் த.வெ.க. அரசு சுமக்க வேண்டாம் என்பதே என் வேண்டுகோள்.
மாணவர் பாரதிதாசனுக்குத் தேவைப்படும் நிதியை வழங்கமுடியாது என்றால் அதனை முதலமைச்சர் வெளிப்படையாக அறிவித்துவிடவும். தி.மு.க.வும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் அந்த மாணவருக்கான கல்விக் கட்டணத்தைக் கட்டிப் படிக்க வைப்போம்! இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், அமைச்சர் வன்னி அரசு தரப்பு மாணவர் கூறிய தகவல்கள் மறுத்துள்ளது. ஏற்கனவே பாரதிதாசனுக்கு திட்டத்தின் கீழ் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கூடுதல் தொகையை பெற தேவையான செலவின விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை முறையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை விவாதத்திலும் அமைச்சர் விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
இதனால் மாணவர் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள், அரசு தரப்பில் விளக்கம் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் விமர்சனங்கள் என இந்த விவகாரம் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருகிறது.