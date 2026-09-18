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மாணவர் பாரதிதாசன் கண்ணீர் வீடியோ.. ஸ்டாலின் ஆதரவு.. அமைச்சர் வன்னி அரசு சொல்வது என்ன?

அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகை தாமதம் தொடர்பாக மாணவர் பாரதிதாசன் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து, அவருக்கு தேவையான நிதியை வழங்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 18, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:02 AM IST
மாணவர் பாரதிதாசன் கண்ணீர் வீடியோ.. ஸ்டாலின் ஆதரவு.. அமைச்சர் வன்னி அரசு சொல்வது என்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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