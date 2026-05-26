/மத்திய அரசை எதிர்த்த அண்ணாமலை! என்ன சொல்லி இருக்கிறார்?

CBSE பள்ளிகளில் மூன்றாவது மொழியை கட்டாயமாக்கிய புதிய அறிவிப்பு தற்போது கல்வி வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 6ஆம் வகுப்பிலிருந்தே மூன்று மொழிகள் கற்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் CBSE அறிவித்திருந்தது. அதில், இரண்டு மொழிகள் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்தியாவின் மொழி மற்றும் பண்பாட்டு பன்மையை சிறுவயதிலேயே மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ள இது உதவும் என கருதி பலரும் அந்த முடிவை வரவேற்றிருந்தனர். ஆனால், தற்போது CBSE மீண்டும் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையால் அந்த வரவேற்பு விரைவில் சர்ச்சையாக மாறியுள்ளது. கடந்த மே 15ஆம் தேதி அனைத்து இணைப்பு பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்ட புதிய அறிவிப்பில், 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் மூன்றாவது மொழி கட்டாயம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த விதிமுறை நடப்பு கல்வியாண்டு 2026 ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக அண்ணாமலை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த 2026 ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் மாதம், CBSE அமைப்பு, மாணவர்களுக்கு ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து மூன்று மொழிகள் கட்டாயம் என்றும், அந்த மூன்று மொழிகளில் இரண்டு மொழிகள் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவித்தபோது, இந்தியாவின் பலதரப்பட்ட இலக்கிய மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை, சிறுவயதிலேயே குழந்தைகள் அறிந்து கொள்ள உதவும் என்பதால், அந்த முடிவை வரவேற்றவர்களில் நானும் ஒருவன். குறிப்பிட்ட 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில், ஒன்பதாம் வகுப்பு CBSE மாணவர்களுக்கு மூன்றாவது மொழியை கட்டாயமாக்குவது, இன்றிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2029-30 கல்வியாண்டிலிருந்து மட்டுமே அமல்படுத்தப்படும் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், கடந்த வாரம், மே 15, 2026 அன்று, CBSE அனைத்து இணைப்பு பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பியுள்ள புதிய சுற்றறிக்கையில், இந்தக் கல்வியாண்டிலிருந்தே ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மூன்றாவது மொழியை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம், 2029-30 கல்வியாண்டிலிருந்து மட்டுமே அமல்படுத்தப்படும் என்ற தனது முந்தைய அறிவிப்பை, CBSE அமைப்பு மீறியிருக்கிறது. CBSE அமைப்பின் இந்த திடீர் அறிவிப்பு, பெற்றோர்களுக்கு, குறிப்பாகத் தமிழக மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏனெனில், அவர்களின் குழந்தைகள் ஏற்கனவே ஆறாம் வகுப்பிலேயே தாங்கள் விரும்பிய மொழியைத் தேர்வு செய்துள்ள நிலையில், தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய அறிவிப்பின் படி, ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளை கட்டாயமாகக் கற்க வேண்டும் என்றும், அதில் இரண்டு மொழிகள் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும் என்றும், அது இந்தக் கல்வியாண்டு 2026 ஜூலை 1 முதலே அமலுக்கு வரும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
மிகவும் குறுகிய காலத்திற்குள் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்கள் மற்றுமொரு புதிய மொழியைக் கற்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது, குழந்தைகளுக்கு தேவையற்ற மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, அவர்களின் மொத்தக் கல்வித் திறனையும் பாதிக்கும். எனவே, இந்த புதிய அறிவிப்பை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும், ஒன்பதாம் வகுப்பில் மூன்று மொழிகள், அதில் இரண்டு இந்திய மொழிகள் கட்டாயமாக்கப்படும் திட்டத்தை, முன்பே அறிவித்தபடி மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2029-30 கல்வியாண்டிலிருந்து மட்டுமே அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
