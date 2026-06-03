Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /அண்ணாமலைக்கு அமித் ஷா கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! பாஜகவின் ரகசிய மூவ்.. பின்னணி என்ன?

அண்ணாமலைக்கு அமித் ஷா கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! பாஜகவின் ரகசிய மூவ்.. பின்னணி என்ன?

BJP Annalamai Latest News: பாஜக தேசியத் தலைமையுடன் ஏற்பட்ட அதிருப்தியால் அண்ணாமலை தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தனிக்கட்சி தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ள சூழலில், அவரைத் தக்கவைக்க தேசிய அளவில் முக்கிய பொறுப்பை வழங்க அமித் ஷா பேசி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:21 AM IST
அண்ணாமலைக்கு அமித் ஷா கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! பாஜகவின் ரகசிய மூவ்.. பின்னணி என்ன?
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை: மாதம் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் சூப்பரான வேலை
Chennai News8 min ago
2
Killer Movie14 min ago
3
Tamil Nadu Breaking News18 min ago
4
Annamalai44 min ago
5
Chennai crime58 min ago