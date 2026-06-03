/அண்ணாமலைக்கு அமித் ஷா கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! பாஜகவின் ரகசிய மூவ்.. பின்னணி என்ன?

தமிழ்நாடு அரசியலில் மிகவும் முக்கியமான நபர்களில் ஒருவர் அண்ணாமலை. இவருக்கென ஒரு தொண்டர் படையே உள்ளது. அதாவது அண்ணாமலையை பின்பற்றுபவர் அதிகம். இந்த சூழலில், கடந்த சில நாட்களாகவே பேசும்பொருளாக இருந்து வருகிறார். அவர் தனிக்கட்சி ஒன்ற தொடங்க இருக்கிறார் என்ற செய்தி தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றி, மக்களின் கவனத்தை பெற்ற அண்ணாமலை, 2019ல் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். பின்னர் 2020 ஆகஸ்டில் பாரதிய ஜக-வில் இணைந்த அவர், அடுத்த ஆண்டே 2021 அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.
திராவிட அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், ஆக்ரோஷமான அரசியல் அணுகுமுறை, 'என் மண் என் மக்கள்' நடைப்பயணம், அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி விவகாரத்தில் நடத்திய போராட்டம் மற்றும் திமுக அரசை வீழ்த்தும் வரை செருப்பு அணிய மாட்டேன் என்ற சபதம் போன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் தமிழக பாஜகவில் ஒரு புதிய உத்வேகத்தை அவர் பாய்ச்சினார். இதன் வெளிப்பாடாக, 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியின்றி களம் கண்ட பாஜக, அவரது தலைமையில் 11.24% வாக்குகளை பெற்று அரசியல் அரங்கில் கவனம் ஈர்த்தது.
இருப்பினும், தமிழகத்தில் கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய அண்ணாமலையை, அதிமுக உடனான கூட்டணி உடன்பாட்டிற்காக தேசிய தலைமை ஓரங்கட்டியது. அவருக்கு பதிலாக நயினார் நாகேந்திரன் புதிய மாநில தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். தனது விருப்பத்திற்கு மாறாக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது மற்றும் கட்சியில் தனக்கு முக்கியத்துவம் குறைக்கப்பட்டது போன்ற காரணங்களால் அண்ணாமலை கடும் அதிருப்தியில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. அண்மையில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட நிலையிலும், தலைமைக்காக அவர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். ஆனால், அத்தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி கடுமையான தோல்வியை சந்தித்தது.
இந்த நிலையில்தான் அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்க போகிறார் என்ற பேச்சுக்கள் அடிப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், டெல்லி சென்றுள்ள அவர், பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து தனது 5 பக்க ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்துள்ளார். அதில், கட்சியை விட்டு விலகுவதற்கான விரிவான காரணங்களை அவர் பட்டியலிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவையும் சந்தித்து தனது இந்த முடிவு குறித்து அவர் பேசியுள்ளார்.
அண்ணாமலையின் இந்த அதிரடி முடிவை தொடர்ந்து, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை அவசரமாக டெல்லிக்கு வருமாறு தேசிய தலைமை அழைத்துள்ளது. அவர் மதுரை, கோவை, சென்னை போன்ற விமான நிலையங்களை தவிர்த்து, திருவனந்தபுரம் வழியாக அவர் டெல்லி விரைந்துள்ளார். இதற்கிடையே, மதுரையில் அண்ணாமலை நடிகர் ரஜினிகாந்திடம் வாழ்த்து பெறுவது போன்றும், 'அருணாச்சலம்' பட பாணியில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டதும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சூழலில், நயினார் நாகேந்திரனுடன் நடத்தப்படும் ஆலோசனைக்குப் பிறகே, அண்ணாமலையின் ராஜினாமாவை ஏற்பதா இல்லையா என்பதில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் அண்ணாமலைக்கு என ஒரு தனி இளைஞர் படை உள்ளது. அவர் வெளியேறி தனி கட்சி தொடங்கினால் அது பாஜக இதுவரை தமிழகத்தில் சேர்த்து வைத்துள்ள வாக்குகள் அனைத்தும் கைநலுவி சென்றுவிடும். இதனை பாஜக தலைமை நன்கு புரிந்துக்கொண்டுள்ளது. அதனால் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்துள்ள அண்ணாமலையை எப்படியாவது அந்த முடிவில் இருந்து பின்வாங்க வைக்க வேண்டும் என்று அமித் ஷா போன்ற முக்கிய தலைவர்கள் நினைக்கின்றனர்.
அண்ணாமலையை தொடர்ந்து பாஜகவில் தங்கவைக்க தேசிய அளவில் ஒரு மிக முக்கிய அதிகாரமிக்க பொறுப்பை கொடுக்க பாஜக தலைமை முன்வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனை ஏற்றுக்கொண்டு அண்ணாமலை பாஜகவில் தொடருவாரா? அல்லது நிராகரித்துவிட்டு வெளியேறுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.