/பாஜகவில் இருந்து விலகும் அண்ணாமலை? கடிதத்துடன் டெல்லிக்கு பயணம்? பரபர தகவல்

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை புதிய கட்சி ஒன்றை தொடங்க இருப்பதாக பல நாட்களாக தகவல்கள் உலா வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. இந்த சூழலில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக இந்த டாப்பிக் சூடுபிடித்துள்ளது. அவர் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பு இயக்கம் ஒன்றை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கோவையை மையமாக கொண்ட We the Leaders என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை அவர் நடத்தி வரும் நிலையில், அதையே பெயர் மாற்றி இயக்கமாக மாற்ற இருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
முதலில் இயக்கம் தொடங்கி அதன் மூலம் இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களுக்கு அரசியல் பயிற்சி கொடுத்து, பின்னர் இந்த இயக்கத்தின் வரவேற்பை பொறுத்து கட்சி தொடங்கும் முடிவை எடுக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அவர் பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை சந்திக்க டெல்லி சென்றிருக்கிறார். அண்ணாமலை எதற்காக அவரை சந்திக்க இருக்கிறார்? அவரின் முடிவு என்ன? என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளவே பலரும் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், நிதின் நபினை சந்திக்க இருக்கும் அண்ணாமலை, பாஜகவில் இருந்து அவர் விலகும் கடிதத்தை கொடுக்க இருப்பதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் பதவியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த உடன் அவருக்கு மாநில தலைவர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. அவரது தலைமையில் தமிழகத்தில் பாஜக சிறப்பாக செயல்பட்டது என்றே செல்லலாம். அவர் பொறுப்பேற்ற பின்னர் பல இளைஞர்கள் அவரது பின்னால் சென்றனர். பாஜகவிற்கு தமிழகத்தில் ஓர் வலு கிடைத்தது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் பாஜக 4 தொகுதிகளில் வென்றது. இந்த சூழலில், 2025 ஆம் ஆண்டில் அவரை தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்கி நயினார் நாகேந்திரனை அப்பதவியில் அமர வைத்தனர். ஆனால் அது அவ்வளவாக கைக்கொடுக்கவில்லை. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே பாஜக வென்றது.
இதற்கிடையில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிட விரும்பினர். இதற்காக அவர் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியை கேட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் அவரது பெயர் பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை.
சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் படிக்கும் 9 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு, ஜூலை 1, 2026 முதல் மும்மொழி திட்டம் கட்டாயமாக்கப்படும் என மத்திய கல்வி அமைச்சகம் சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு அண்ணாமலை கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். திடீரென புதியதொரு மொழியை கற்க கட்டாயப்படுத்துவது தமிழக மாணவர்களுக்கு தேவையற்ற மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், இந்த உத்தரவை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார். மேலும், ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி 2029-30 கல்வியாண்டில் இதனை அமல்படுத்துவதே சரியாக இருக்கும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மத்திய அமைச்சரவையில் அண்ணாமலைக்கு ஒரு முக்கிய பதவியை கொடுக்க பாஜக தலைமை முன்வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதனை அவர் மறுத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் ஏற்பட்ட சில முரண்பாடுகளே கட்சியை விட்டு வெளியேற முக்கிய காரணம் என பேசப்படுகிறது.
புதிய கட்சி தொடங்குவதாக செய்தியாளர்கள் தொடர்ந்து அண்ணாமலையிடன் கேள்வி எழுப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இதுவரை ஒருமுறை கூட அவர் எங்கேயும் அதனை மறுத்து பேசியதே இல்லை. இது பலரது மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
பாஜகவிலிருந்து விலகி அண்ணாமலை புதிய இயக்கம் அல்லது கட்சி தொடங்கப்போவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. எனினும், நிதின் நபினுடனான அவரது சந்திப்பிற்குப் பிறகே இந்த ஊகங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான முற்றுப்புள்ளி கிடைக்கும்.